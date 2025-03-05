Житель Ялты получил 15 лет колонии за жестокое убийство соседа
Прокуратура Крыма: житель Ялты получил 15 лет колонии за жестокое убийство соседа
13:51 05.03.2025 (обновлено: 13:59 05.03.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Жителя Ялты приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство соседа. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
ЧП произошло в апреле 2024 года в поселке Массандра. По информации надзорного ведомства, обвиняемый в компании гостей выпивал и вел себя шумно, что не понравилось его соседям. Кто-то из них сделал ему замечание, однако вместо того, чтобы успокоиться, мужчина пошел выяснять отношения к расположенному неподалеку строительному вагончику. Он избил живущего там мужчину и сжег. Пострадавший скончался.
Злоумышленника оперативно нашли и задержали, добавили в пресс-службе Следкома Крыма.
"По горячим следам злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками полиции у себя дома, где скрывался от правоохранительных органов. Следователями оперативно проведен весь комплекс мероприятий. Под грузом предъявленных доказательств фигурант признал вину в совершенном убийстве", - добавили в ведомстве.
Верховный Суд Республики Крым приговорил виновного к 15 годам лишения свободы и дальнейшему ограничению свободы на 1 год. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.
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