https://crimea.ria.ru/20250305/zhitel-yalty-poluchil-15-let-kolonii-za-zhestokoe-ubiystvo-soseda-1144672025.html

Житель Ялты получил 15 лет колонии за жестокое убийство соседа

Житель Ялты получил 15 лет колонии за жестокое убийство соседа - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Житель Ялты получил 15 лет колонии за жестокое убийство соседа

Жителя Ялты приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство соседа. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T13:51

2025-03-05T13:51

2025-03-05T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Жителя Ялты приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство соседа. Об этом сообщает прокуратура Крыма.ЧП произошло в апреле 2024 года в поселке Массандра. По информации надзорного ведомства, обвиняемый в компании гостей выпивал и вел себя шумно, что не понравилось его соседям. Кто-то из них сделал ему замечание, однако вместо того, чтобы успокоиться, мужчина пошел выяснять отношения к расположенному неподалеку строительному вагончику. Он избил живущего там мужчину и сжег. Пострадавший скончался.Злоумышленника оперативно нашли и задержали, добавили в пресс-службе Следкома Крыма.Верховный Суд Республики Крым приговорил виновного к 15 годам лишения свободы и дальнейшему ограничению свободы на 1 год. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджег соседа: житель Ялты пойдет под судБутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксистаСевастопольца будут судить за убийство знакомого из ревности

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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