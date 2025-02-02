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Китай, Мексика и Канада заявили об ответных мерах на пошлины США
Китай, Мексика и Канада заявили об ответных мерах на пошлины США - РИА Новости Крым, 02.02.2025
Китай, Мексика и Канада заявили об ответных мерах на пошлины США
Пекин примет ответные меры на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на товары из Китая, заявило Министерство коммерции страны на своем сайте. РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T10:19
2025-02-02T10:19
2025-02-02T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. Пекин примет ответные меры на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на товары из Китая, заявило Министерство коммерции страны на своем сайте.Трамп в субботу подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — 10 процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.В министерстве отметили, что одностороннее введение тарифов Вашингтоном нарушает правила ВТО и наносит ущерб торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.В Пекине призвали Вашингтон исправить ошибку и "двигаться навстречу Китаю".Ответ на введение пошлин анонсировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, Оттава рассматривает нетарифные контрмеры против Вашингтона, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, в свою очередь, поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны. Она опровергла заявления Белого дома о связях Мехико с преступными организациями, а также осудила возможное вторжение на мексиканскую территорию.Трамп заявлял, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США. Также, по его словам, они попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.Кроме того, политик утверждал, что объявленные террористами наркокартели находятся в союзе с мексиканским правительством и ставят под угрозу национальную безопасность и общественное здравоохранение США.Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США закрыли въезд в страну для мигрантов из УкраиныКатастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнениеВыступление Трампа в Давосе: главные заявления
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новости, китай, канада, сша, мексика, дональд трамп, пошлина, экономика, в мире
Китай, Мексика и Канада заявили об ответных мерах на пошлины США
Китай, Мексика и Канада анонсировали контрмеры на введенные Трампом пошлины
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым.
Пекин примет ответные меры на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на товары из Китая, заявило Министерство коммерции страны на своем сайте
.
"В ответ на ошибочные действия со стороны США Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов", — заявили в ведомстве.
Трамп в субботу подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — 10 процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.
В министерстве отметили, что одностороннее введение тарифов Вашингтоном нарушает правила ВТО и наносит ущерб торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.
"Китай выражает сильное недовольство в связи с этим и выступает решительно против", — говорится в заявлении.
В Пекине призвали Вашингтон исправить ошибку и "двигаться навстречу Китаю".
Ответ на введение пошлин анонсировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, Оттава рассматривает нетарифные контрмеры против Вашингтона, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, в свою очередь, поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны. Она опровергла заявления Белого дома о связях Мехико с преступными организациями, а также осудила возможное вторжение на мексиканскую территорию.
Трамп заявлял, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США. Также, по его словам, они попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.
Кроме того, политик утверждал, что объявленные террористами наркокартели находятся в союзе с мексиканским правительством и ставят под угрозу национальную безопасность и общественное здравоохранение США.
Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.
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