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Съехал на повороте и опрокинулся: под Краснодаром погиб водитель фуры - РИА Новости Крым, 09.03.2025
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Съехал на повороте и опрокинулся: под Краснодаром погиб водитель фуры
Съехал на повороте и опрокинулся: под Краснодаром погиб водитель фуры - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Съехал на повороте и опрокинулся: под Краснодаром погиб водитель фуры
В Красноармейском районе Краснодарского края в результате ДТП погиб 42-летний мужчина из Ульяновской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T16:43
2025-03-09T16:43
краснодар
госавтоинспекция кубани
новости
происшествия
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. В Красноармейском районе Краснодарского края в результате ДТП погиб 42-летний мужчина из Ульяновской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Сотрудники автоинспекции призывают всех быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.Ранее в Успенском районе Кубани машина скорой помощи врезалась в трактор и опрокинулась. В результате ДТП двое пассажиров 27 и 39 лет были доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:В лобовом ДТП под Бахчисараем погиб водительМассовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли троеВ Севастополе иномарка влетела в столб - пострадали трое
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краснодар, госавтоинспекция кубани, новости, происшествия, дтп
Съехал на повороте и опрокинулся: под Краснодаром погиб водитель фуры

Под Краснодаром водитель грузовика не удержал фуру на дороге и погиб

16:43 09.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. В Красноармейском районе Краснодарского края в результате ДТП погиб 42-летний мужчина из Ульяновской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
"Водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом, двигаясь по автодороге Дальний западный обход 51 км допустил съезд с проезжей части на правом закруглении с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погиб водитель грузового автомобиля 42 года житель Ульяновской области", – говорится в сообщении ГАИ.
Сотрудники автоинспекции призывают всех быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее в Успенском районе Кубани машина скорой помощи врезалась в трактор и опрокинулась. В результате ДТП двое пассажиров 27 и 39 лет были доставлены в больницу.
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КраснодарГосавтоинспекция КубаниНовостиПроисшествияДТП
 
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