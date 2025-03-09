https://crimea.ria.ru/20250309/sekhal-na-povorote-i-oprokinulsya-pod-krasnodarom-pogib-voditel-fury-1144777779.html

Съехал на повороте и опрокинулся: под Краснодаром погиб водитель фуры

Съехал на повороте и опрокинулся: под Краснодаром погиб водитель фуры - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Съехал на повороте и опрокинулся: под Краснодаром погиб водитель фуры

В Красноармейском районе Краснодарского края в результате ДТП погиб 42-летний мужчина из Ульяновской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T16:43

2025-03-09T16:43

2025-03-09T16:43

краснодар

госавтоинспекция кубани

новости

происшествия

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. В Красноармейском районе Краснодарского края в результате ДТП погиб 42-летний мужчина из Ульяновской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Сотрудники автоинспекции призывают всех быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.Ранее в Успенском районе Кубани машина скорой помощи врезалась в трактор и опрокинулась. В результате ДТП двое пассажиров 27 и 39 лет были доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:В лобовом ДТП под Бахчисараем погиб водительМассовая авария на перекрестке в Краснодаре – погибли троеВ Севастополе иномарка влетела в столб - пострадали трое

краснодар

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, госавтоинспекция кубани, новости, происшествия, дтп