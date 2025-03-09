https://crimea.ria.ru/20250309/sem-chelovek-raneny-pri-udare-po-rynku-v-velikikh-kopanyakh-1144783122.html
Семь человек ранены при ударе по рынку в Великих Копанях
Семь человек ранены при ударе по рынку в Великих Копанях - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Семь человек ранены при ударе по рынку в Великих Копанях
Семь человек получили ранения при обстреле рынка в Великих Копанях Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T18:16
2025-03-09T18:16
2025-03-09T18:40
новости
происшествия
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
himars
больница
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения при обстреле рынка в Великих Копанях Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. Позднее стало известно, что один из пострадавших скончался, сообщили РИА Новости в минздраве Херсонской области.В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области – погибли и ранены люди.Губернатор области сообщил, что враг выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS по торговым рядам, в этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию.Удар по рынку в Великих Копанях – не первый случай, коглда ВСУ преднамеренно бьют по мирным жителям. Так, 1 марта несколько человек погибли и несколько оказались в больнице после удара по жилым домам. В этот же день два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, происшествия, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), himars, больница, обстрелы всу
Семь человек ранены при ударе по рынку в Великих Копанях
При ударе по рынку в Великих Копанях ранены семь человек
18:16 09.03.2025 (обновлено: 18:40 09.03.2025)