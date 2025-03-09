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Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу
Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу
Спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T20:56
2025-03-09T20:56
2025-03-09T21:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе Будва (Черногория) состоялся международный турнир, который ежегодно собирает сильнейших боксеров со всего мира. В этом году на ринг вышли 220 боксеров, среди которых 64 юниорки и 156 юниора из 21 страны, рассказал губернатор.Севастопольская спортсменка в составе юниорской национальной сборной команды России провела три поединка: в четвертьфинале уверенно одолела спортсменку из Белоруссии, в полуфинальном поединке одержала победу над спортсменкой из Турции единогласным решением судей, в финале выиграла у спортсменки из Польши. Эта победа принесла Анастасии Тюриной звание мастера спорта России, отметил Развожаев.Анастасия – воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 4 по боксу, тренируется спортсменка под руководством своего отца Александра Тюнина.В апреле прошлого года Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на Первенстве России по боксу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, новости, спорт, бокс, соревнования, черногория, награды
Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу
Спортсменка из Севастополя победила на международном турнире по боксу
20:56 09.03.2025 (обновлено: 21:01 09.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Севастопольская спортсменка Анастасия Тюнина – победительница международного турнира "Жемчужина Адриатики"!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В городе Будва (Черногория) состоялся международный турнир, который ежегодно собирает сильнейших боксеров со всего мира. В этом году на ринг вышли 220 боксеров, среди которых 64 юниорки и 156 юниора из 21 страны, рассказал губернатор.
Севастопольская спортсменка в составе юниорской национальной сборной команды России провела три поединка: в четвертьфинале уверенно одолела спортсменку из Белоруссии, в полуфинальном поединке одержала победу над спортсменкой из Турции единогласным решением судей, в финале выиграла у спортсменки из Польши. Эта победа принесла Анастасии Тюриной звание мастера спорта России, отметил Развожаев.
Анастасия – воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 4 по боксу, тренируется спортсменка под руководством своего отца Александра Тюнина.
В апреле прошлого года
Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на Первенстве России по боксу.
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