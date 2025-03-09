https://crimea.ria.ru/20250309/sevastopolskaya-sportsmenka-pobedila-na-mezhdunarodnom-turnire-po-boksu-1144786445.html

Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу

Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу

Спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T20:56

2025-03-09T20:56

2025-03-09T21:01

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе Будва (Черногория) состоялся международный турнир, который ежегодно собирает сильнейших боксеров со всего мира. В этом году на ринг вышли 220 боксеров, среди которых 64 юниорки и 156 юниора из 21 страны, рассказал губернатор.Севастопольская спортсменка в составе юниорской национальной сборной команды России провела три поединка: в четвертьфинале уверенно одолела спортсменку из Белоруссии, в полуфинальном поединке одержала победу над спортсменкой из Турции единогласным решением судей, в финале выиграла у спортсменки из Польши. Эта победа принесла Анастасии Тюриной звание мастера спорта России, отметил Развожаев.Анастасия – воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 4 по боксу, тренируется спортсменка под руководством своего отца Александра Тюнина.В апреле прошлого года Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на Первенстве России по боксу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250301/yunaya-tkhekvondistka-iz-sevastopolya-vzyala-zoloto-na-pervenstve-rossii-1144579944.html

севастополь

черногория

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости, спорт, бокс, соревнования, черногория, награды