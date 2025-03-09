Рейтинг@Mail.ru
Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250309/sevastopolskaya-sportsmenka-pobedila-na-mezhdunarodnom-turnire-po-boksu-1144786445.html
Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу
Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу
Спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T20:56
2025-03-09T21:01
севастополь
михаил развожаев
новости
спорт
бокс
соревнования
черногория
награды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/09/1144786576_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_250c9f0778ad5bb9d9464be986bfa97f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе Будва (Черногория) состоялся международный турнир, который ежегодно собирает сильнейших боксеров со всего мира. В этом году на ринг вышли 220 боксеров, среди которых 64 юниорки и 156 юниора из 21 страны, рассказал губернатор.Севастопольская спортсменка в составе юниорской национальной сборной команды России провела три поединка: в четвертьфинале уверенно одолела спортсменку из Белоруссии, в полуфинальном поединке одержала победу над спортсменкой из Турции единогласным решением судей, в финале выиграла у спортсменки из Польши. Эта победа принесла Анастасии Тюриной звание мастера спорта России, отметил Развожаев.Анастасия – воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 4 по боксу, тренируется спортсменка под руководством своего отца Александра Тюнина.В апреле прошлого года Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на Первенстве России по боксу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250301/yunaya-tkhekvondistka-iz-sevastopolya-vzyala-zoloto-na-pervenstve-rossii-1144579944.html
севастополь
черногория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/09/1144786576_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_ac7e63773027aefcdc81051aeab50234.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, новости, спорт, бокс, соревнования, черногория, награды
Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу

Спортсменка из Севастополя победила на международном турнире по боксу

20:56 09.03.2025 (обновлено: 21:01 09.03.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастопольская спортсменка Анастасия Тюнина победила в международном турнире "Жемчужина Адриатики"
Севастопольская спортсменка Анастасия Тюнина победила в международном турнире Жемчужина Адриатики
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Севастопольская спортсменка Анастасия Тюнина – победительница международного турнира "Жемчужина Адриатики"!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В городе Будва (Черногория) состоялся международный турнир, который ежегодно собирает сильнейших боксеров со всего мира. В этом году на ринг вышли 220 боксеров, среди которых 64 юниорки и 156 юниора из 21 страны, рассказал губернатор.
Севастопольская спортсменка в составе юниорской национальной сборной команды России провела три поединка: в четвертьфинале уверенно одолела спортсменку из Белоруссии, в полуфинальном поединке одержала победу над спортсменкой из Турции единогласным решением судей, в финале выиграла у спортсменки из Польши. Эта победа принесла Анастасии Тюриной звание мастера спорта России, отметил Развожаев.
Анастасия – воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 4 по боксу, тренируется спортсменка под руководством своего отца Александра Тюнина.
В апреле прошлого года Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на Первенстве России по боксу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Юная спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко завоевала золотую медаль на Первенстве России по тхэквондо
1 марта, 18:08
Юная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве России
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовостиСпортБоксСоревнованияЧерногорияНаграды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:56Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу
20:35Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области
20:14Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд
19:56Монахи новой эпохи: как оживает Свято-Владимирский монастырь в Херсонесе
19:31Фейк о Крымском мосте и обращение Трампа к Конгрессу: топ новостей недели
19:06Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка
18:3130 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в Севастополе
18:16Семь человек ранены при ударе по рынку в Великих Копанях
18:07Трамп сделал заявление о ядерном оружии
17:47Где в Севастополе летом и весной могут случиться оползни – прогноз
17:30ВСУ ударили из HIMARS по рынку на Херсонщине – много раненых и погибшие
17:11Крымский мост: очередь увеличилась более чем в два раза
16:57Огонь подступал к домам: под Феодосией потушили пожар в 300 "квадратов"
16:43Съехал на повороте и опрокинулся: под Краснодаром погиб водитель фуры
16:11Украина осталась без поддержки истребителей F-16
15:37Из неведомых зверей: в общепите Крыма и Севастополя нашли 67 нарушений
15:10Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье
14:16Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи
14:13На Крымском мосту начала расти очередь
13:46Потери ВСУ за сутки составили 1350 боевиков - Минобороны
Лента новостейМолния