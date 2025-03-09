https://crimea.ria.ru/20250309/30-chelovek-evakuirovali-i-odin-pogib-na-pozhare-v-sevastopole-1144783328.html

30 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в Севастополе

30 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.03.2025

30 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в Севастополе

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома по улице Павла Корчагина в Севастополе. Вызов в пожарную службу поступил в 16:22, говорится в сообщении... РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T18:31

2025-03-09T18:31

2025-03-09T18:31

севастополь

новости

происшествия

мчс севастополя

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома по улице Павла Корчагина в Севастополе. Вызов в пожарную службу поступил в 16:22, говорится в сообщении МЧС Севастополя.Вскрыв дверь жилища, пожарные обнаружили внутри мужчину без признаков жизни. Медики констатировали его смерть.Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Это второй погибший на пожаре в Севастополе за сутки. Ранее в воскресенье один человек погиб и еще один пострадал на пожаре в Севастополе по ул. 5-я Персиковая в садоводческом товариществе "Ветеран".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь подступал к домам: под Феодосией потушили пожар в 300 "квадратов"В Крыму произошло 19 пожаров за суткиПожар в Бахчисарае – что известно

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, происшествия, мчс севастополя, пожар