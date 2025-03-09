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30 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в Севастополе
30 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.03.2025
30 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в Севастополе
Возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома по улице Павла Корчагина в Севастополе. Вызов в пожарную службу поступил в 16:22, говорится в сообщении... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T18:31
2025-03-09T18:31
2025-03-09T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома по улице Павла Корчагина в Севастополе. Вызов в пожарную службу поступил в 16:22, говорится в сообщении МЧС Севастополя.Вскрыв дверь жилища, пожарные обнаружили внутри мужчину без признаков жизни. Медики констатировали его смерть.Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Это второй погибший на пожаре в Севастополе за сутки. Ранее в воскресенье один человек погиб и еще один пострадал на пожаре в Севастополе по ул. 5-я Персиковая в садоводческом товариществе "Ветеран".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь подступал к домам: под Феодосией потушили пожар в 300 "квадратов"В Крыму произошло 19 пожаров за суткиПожар в Бахчисарае – что известно
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30 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в Севастополе
На пожаре в Севастополе погиб мужчина