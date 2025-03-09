https://crimea.ria.ru/20250309/vsu-udarili-iz-himars-po-rynku-na-khersonschine--mnogo-ranenykh-i-pogibshie-1144781897.html

ВСУ ударили из HIMARS по рынку на Херсонщине – много раненых и погибшие

ВСУ ударили из HIMARS по рынку на Херсонщине – много раненых и погибшие - РИА Новости Крым, 09.03.2025

ВСУ ударили из HIMARS по рынку на Херсонщине – много раненых и погибшие

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в одном из поселков Херсонской области – погибли и ранены люди. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T17:30

2025-03-09T17:30

2025-03-09T17:37

новости

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

himars

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в одном из поселков Херсонской области – погибли и ранены люди. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Враг выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS прямо по торговым рядам в Великих Копанях, рассказал губернатор. И отметил, что в этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию.Удар по рынку в Великих Копанях – не первый случай, коглда ВСУ преднамеренно бьют по мирным жителям. Так, 1 марта несколько человек погибли и несколько оказались в больнице после удара по жилым домам. В этот же день два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, himars, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу