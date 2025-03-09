ВСУ ударили из HIMARS по рынку на Херсонщине – много раненых и погибшие
После удара ВСУ по рынку в Херсонской области много раненых и есть погибшие – Сальдо
17:30 09.03.2025 (обновлено: 17:37 09.03.2025)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в одном из поселков Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в одном из поселков Херсонской области – погибли и ранены люди. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
"ВСУ нанесли варварский удар по рынку в Великих Копанях. Есть погибшие и много раненых. На месте работают экстренные службы", – говорится в сообщении.
Враг выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS прямо по торговым рядам в Великих Копанях, рассказал губернатор. И отметил, что в этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию.
"Люди мирно занимались своими делами, а враг хладнокровно стрелял по ним. Это не случайность – это намеренный удар", – подчеркнул Сальдо.
Удар по рынку в Великих Копанях – не первый случай, коглда ВСУ преднамеренно бьют по мирным жителям. Так, 1 марта несколько человек погибли и несколько оказались в больнице после удара по жилым домам. В этот же день два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке.
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