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Отложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуострове

Отложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуострове - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Отложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуострове

Крым занял свою особую нишу в освоении космоса. Здесь представители одной из самых сложных и романтичных профессий Земли не только тренировались, но и отдыхали. РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T21:14

2025-03-09T21:14

2025-03-09T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Крым занял свою особую нишу в освоении космоса. Здесь представители одной из самых сложных и романтичных профессий Земли не только тренировались, но и отдыхали. Кто из известных космонавтов отдыхал и тренировался перед полетами в Крыму – в материале РИА Новости Крым.Главный человек космосаВ 1961-1968 годах советский космонавт и первый человек в космосе Юрий Гагарин посещал Крым около десяти раз – это чаще, чем раз в год. По некоторым данным, 9 марта 1968 года, за 20 дней до своей гибели, он отмечал свой последний день рождения в Евпатории, где жил в люкс-номере санатория "Ударник".По словам эксперта, самые яркие воспоминания о посещении Крыма Гагариным записаны в дневнике его коллеги, советского летчика и организатора подготовки советских космонавтов Николая Каманина.14 сентября 1961 года Гагарин со своей семьей и другими коллегами прилетели на отдых в Крым. Они разместились на бывшей даче Максима Горького."Первая неделя отпуска прошла хорошо, все время стояла солнечная погода. 21 сентября, группой в составе 23 человек, ездили в Севастополь. Осмотрели город, побывали в Панораме и Диараме, на Сапун-горе. Обедали на крейсере "Михаил Кутузов", где нас принимал командующий флотом адмирал Касатонов", – приводит Попов выдержи из дневника Каманина.25 сентября Гагарин и другие приехали в Артек, на обратном пути обедали в ресторане "Ялта", а перед обедом смотрели завод вин "Массандра".В один из последних дней отдыха, в октябре, с Гагариным произошел неприятный случай. Он упал со второго этажа балкона дома, где жил. Происшествие могло закончиться и хуже, однако космонавт родился в рубашке: он только лишь пробил надбровную кость. Врачи сделали операцию и прописали постельный режим.Были и другиеПо словам Попова, начиная с полета Гагарина в 1961 году, почти все космонавты в Советском Союзе имели высокий статус и получали кроме всех прочих льгот путевки в лучшие здравницы страны, в частности и в Крым – для отдыха и восстановления после полетов.Санатории, где бывали космонавты, располагались в Алуште, Партените, Гурзуфе, Евпатории и в Форосе."Всего за 1961–1991 годы космические полеты совершило 72 советских космонавта. Конечно не все они были такими известными и медийными личностями, как Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Павел Попович, но в целом каждый из них мог рассчитывать на особое внимание и отношение к себе, - рассказывает эксперт. – Во время отдыха Крыму космонавтов принимали у себя (как официально, так и неофициально) государственно-партийные руководители городского уровня, их приглашали на встречи в "Артек" и другие пионерские лагеря, в санатории, на крупные предприятия".Первая женщина Валентина Терешкова также бывала на полуострове.Крым космическийСоветские космонавты на полуострове не только отдыхали, но и тренировались. Любитель крымской истории Александр Джулай уже много лет интересуется историей развития космической отрасли в Крыму. Он рассказал РИА Новости Крым, что в некоторых документах есть упоминания о том, что многие космонавты действительно тренировались перед полетами в Феодосии. Например, в поселке Приморском отрабатывали приводнение в море, о котором и рассказывала Валентина Терешкова.Кроме этого, в поселке Приморский до сих пор стоит дом, в котором во время командировок жил главный советский конструктор Сергей Королев, под руководством которого был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и полет Гагарина в Космос."В Крыму были не только обычные, но и так называемые "сидячие космонавты". Так прозвали экипаж лунохода, который тренировался и работал в поселке Школьное Симферопольского района. Тогда этот секретный поселок назывался "Симферополь-28". Поселок, который возник благодаря начавшейся космической эре и для космической эры. Выбор именно Симферополя возможно связан с метеорологическими записями, которые с 1821 года вел в столице Крыма доктор Федор Мильгаузен", – делится эксперт.По его словам, в советское время очень много инвестиций Крым получал как раз-таки именно в военных и космических целях, однако в наше время полуостров практически никак не позиционирует себя в космической отрасли.Варвара КовалеваГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проторили дорогу Гагарину: беспородные космонавты Белка и СтрелкаКосмонавт жестко высказался о брендировании фразы Гагарина "Поехали!"Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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