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Отложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуострове - РИА Новости Крым, 09.03.2025
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Отложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуострове
Отложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуострове - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Отложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуострове
Крым занял свою особую нишу в освоении космоса. Здесь представители одной из самых сложных и романтичных профессий Земли не только тренировались, но и отдыхали. РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T21:14
2025-03-09T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Крым занял свою особую нишу в освоении космоса. Здесь представители одной из самых сложных и романтичных профессий Земли не только тренировались, но и отдыхали. Кто из известных космонавтов отдыхал и тренировался перед полетами в Крыму – в материале РИА Новости Крым.Главный человек космосаВ 1961-1968 годах советский космонавт и первый человек в космосе Юрий Гагарин посещал Крым около десяти раз – это чаще, чем раз в год. По некоторым данным, 9 марта 1968 года, за 20 дней до своей гибели, он отмечал свой последний день рождения в Евпатории, где жил в люкс-номере санатория "Ударник".По словам эксперта, самые яркие воспоминания о посещении Крыма Гагариным записаны в дневнике его коллеги, советского летчика и организатора подготовки советских космонавтов Николая Каманина.14 сентября 1961 года Гагарин со своей семьей и другими коллегами прилетели на отдых в Крым. Они разместились на бывшей даче Максима Горького."Первая неделя отпуска прошла хорошо, все время стояла солнечная погода. 21 сентября, группой в составе 23 человек, ездили в Севастополь. Осмотрели город, побывали в Панораме и Диараме, на Сапун-горе. Обедали на крейсере "Михаил Кутузов", где нас принимал командующий флотом адмирал Касатонов", – приводит Попов выдержи из дневника Каманина.25 сентября Гагарин и другие приехали в Артек, на обратном пути обедали в ресторане "Ялта", а перед обедом смотрели завод вин "Массандра".В один из последних дней отдыха, в октябре, с Гагариным произошел неприятный случай. Он упал со второго этажа балкона дома, где жил. Происшествие могло закончиться и хуже, однако космонавт родился в рубашке: он только лишь пробил надбровную кость. Врачи сделали операцию и прописали постельный режим.Были и другиеПо словам Попова, начиная с полета Гагарина в 1961 году, почти все космонавты в Советском Союзе имели высокий статус и получали кроме всех прочих льгот путевки в лучшие здравницы страны, в частности и в Крым – для отдыха и восстановления после полетов.Санатории, где бывали космонавты, располагались в Алуште, Партените, Гурзуфе, Евпатории и в Форосе."Всего за 1961–1991 годы космические полеты совершило 72 советских космонавта. Конечно не все они были такими известными и медийными личностями, как Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Павел Попович, но в целом каждый из них мог рассчитывать на особое внимание и отношение к себе, - рассказывает эксперт. – Во время отдыха Крыму космонавтов принимали у себя (как официально, так и неофициально) государственно-партийные руководители городского уровня, их приглашали на встречи в "Артек" и другие пионерские лагеря, в санатории, на крупные предприятия".Первая женщина Валентина Терешкова также бывала на полуострове.Крым космическийСоветские космонавты на полуострове не только отдыхали, но и тренировались. Любитель крымской истории Александр Джулай уже много лет интересуется историей развития космической отрасли в Крыму. Он рассказал РИА Новости Крым, что в некоторых документах есть упоминания о том, что многие космонавты действительно тренировались перед полетами в Феодосии. Например, в поселке Приморском отрабатывали приводнение в море, о котором и рассказывала Валентина Терешкова.Кроме этого, в поселке Приморский до сих пор стоит дом, в котором во время командировок жил главный советский конструктор Сергей Королев, под руководством которого был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и полет Гагарина в Космос."В Крыму были не только обычные, но и так называемые "сидячие космонавты". Так прозвали экипаж лунохода, который тренировался и работал в поселке Школьное Симферопольского района. Тогда этот секретный поселок назывался "Симферополь-28". Поселок, который возник благодаря начавшейся космической эре и для космической эры. Выбор именно Симферополя возможно связан с метеорологическими записями, которые с 1821 года вел в столице Крыма доктор Федор Мильгаузен", – делится эксперт.По его словам, в советское время очень много инвестиций Крым получал как раз-таки именно в военных и космических целях, однако в наше время полуостров практически никак не позиционирует себя в космической отрасли.Варвара КовалеваГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проторили дорогу Гагарину: беспородные космонавты Белка и СтрелкаКосмонавт жестко высказался о брендировании фразы Гагарина "Поехали!"Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина
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туризм в крыму, общество, новости, юрий гагарин, крым, история, космос, отдых в крыму, ссср
Отложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуострове

Как в Крыму отдыхали космонавты

21:14 09.03.2025
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЮрий Гагарин во время послеполетного отдыха в Крыму. 1961 год
Юрий Гагарин во время послеполетного отдыха в Крыму. 1961 год - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Крым занял свою особую нишу в освоении космоса. Здесь представители одной из самых сложных и романтичных профессий Земли не только тренировались, но и отдыхали. Кто из известных космонавтов отдыхал и тренировался перед полетами в Крыму – в материале РИА Новости Крым.

Главный человек космоса

В 1961-1968 годах советский космонавт и первый человек в космосе Юрий Гагарин посещал Крым около десяти раз – это чаще, чем раз в год. По некоторым данным, 9 марта 1968 года, за 20 дней до своей гибели, он отмечал свой последний день рождения в Евпатории, где жил в люкс-номере санатория "Ударник".

"Еще есть информация, что до своего полета в космос Гагарин посещал Крым для тренировок в Феодосии", – рассказал РИА Новости Крым кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России КФУ Алексей Попов. Правда, добавляет, что подробности могут быть засекречены до сих пор.

По словам эксперта, самые яркие воспоминания о посещении Крыма Гагариным записаны в дневнике его коллеги, советского летчика и организатора подготовки советских космонавтов Николая Каманина.
14 сентября 1961 года Гагарин со своей семьей и другими коллегами прилетели на отдых в Крым. Они разместились на бывшей даче Максима Горького.
"Первая неделя отпуска прошла хорошо, все время стояла солнечная погода. 21 сентября, группой в составе 23 человек, ездили в Севастополь. Осмотрели город, побывали в Панораме и Диараме, на Сапун-горе. Обедали на крейсере "Михаил Кутузов", где нас принимал командующий флотом адмирал Касатонов", – приводит Попов выдержи из дневника Каманина.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЛётчик-космонавт Гагарин среди пионеров в "Артеке"
Лётчик-космонавт Гагарин среди пионеров в Артеке - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Лётчик-космонавт Гагарин среди пионеров в "Артеке"
25 сентября Гагарин и другие приехали в Артек, на обратном пути обедали в ресторане "Ялта", а перед обедом смотрели завод вин "Массандра".

"За Гагарина пили вино выдержки с 1934 года, за Титова — 1935, за меня – 1908. Обедом "дирижировали" первый секретарь Ялтинского горкома партии А.А. Куценко и его первый заместитель Н.Н. Дементьев", – писал Каманин.

В один из последних дней отдыха, в октябре, с Гагариным произошел неприятный случай. Он упал со второго этажа балкона дома, где жил. Происшествие могло закончиться и хуже, однако космонавт родился в рубашке: он только лишь пробил надбровную кость. Врачи сделали операцию и прописали постельный режим.

Были и другие

По словам Попова, начиная с полета Гагарина в 1961 году, почти все космонавты в Советском Союзе имели высокий статус и получали кроме всех прочих льгот путевки в лучшие здравницы страны, в частности и в Крым – для отдыха и восстановления после полетов.
Санатории, где бывали космонавты, располагались в Алуште, Партените, Гурзуфе, Евпатории и в Форосе.
© РИА Новости . Yuriy Abramochkin / Перейти в фотобанкПервый в мире космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин
Первый в мире космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Yuriy Abramochkin
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Первый в мире космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин
"Всего за 1961–1991 годы космические полеты совершило 72 советских космонавта. Конечно не все они были такими известными и медийными личностями, как Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Павел Попович, но в целом каждый из них мог рассчитывать на особое внимание и отношение к себе, - рассказывает эксперт. – Во время отдыха Крыму космонавтов принимали у себя (как официально, так и неофициально) государственно-партийные руководители городского уровня, их приглашали на встречи в "Артек" и другие пионерские лагеря, в санатории, на крупные предприятия".
Первая женщина Валентина Терешкова также бывала на полуострове.

"В Крыму я была, когда готовилась к космическому полету. В Феодосии мы прыгали с парашютом в Черное море, отрабатывали приводнение, в том числе и в тяжеленых скафандрах. А потом просто отдыхать туда ездили с детьми", – приводит эксперт слова Терешковой из ее современного интервью.

Крым космический

Советские космонавты на полуострове не только отдыхали, но и тренировались. Любитель крымской истории Александр Джулай уже много лет интересуется историей развития космической отрасли в Крыму. Он рассказал РИА Новости Крым, что в некоторых документах есть упоминания о том, что многие космонавты действительно тренировались перед полетами в Феодосии. Например, в поселке Приморском отрабатывали приводнение в море, о котором и рассказывала Валентина Терешкова.

"В советское время Крым был научно-испытательным полигоном, частью работ на котором была и космонавтика. Причина выбора - мягкий климат и близость к Москве. Два часа на самолете из столицы и появляется круглогодичная возможность проводить работы, которым в других местах бы месяцами мешали бы морозы, снег", – рассказывает Джулай.

Кроме этого, в поселке Приморский до сих пор стоит дом, в котором во время командировок жил главный советский конструктор Сергей Королев, под руководством которого был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и полет Гагарина в Космос.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЮрий Алексеевич Гагарин на отдыхе
Юрий Алексеевич Гагарин на отдыхе - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Юрий Алексеевич Гагарин на отдыхе
"В Крыму были не только обычные, но и так называемые "сидячие космонавты". Так прозвали экипаж лунохода, который тренировался и работал в поселке Школьное Симферопольского района. Тогда этот секретный поселок назывался "Симферополь-28". Поселок, который возник благодаря начавшейся космической эре и для космической эры. Выбор именно Симферополя возможно связан с метеорологическими записями, которые с 1821 года вел в столице Крыма доктор Федор Мильгаузен", – делится эксперт.
По его словам, в советское время очень много инвестиций Крым получал как раз-таки именно в военных и космических целях, однако в наше время полуостров практически никак не позиционирует себя в космической отрасли.
Варвара Ковалева
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