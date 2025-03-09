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Украина осталась без поддержки истребителей F-16 - РИА Новости Крым, 09.03.2025
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Украина осталась без поддержки истребителей F-16
Украина осталась без поддержки истребителей F-16 - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Украина осталась без поддержки истребителей F-16
В США приостановили поддержку истребителей F-16, которые были поставлены Украине, пишет Forbes. РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T16:11
2025-03-09T16:11
новости
самолеты f-16
сша
украина
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В США приостановили поддержку истребителей F-16, которые были поставлены Украине, пишет Forbes.Теперь, говорится в материале издания, у украинских военных большая надежда на французские истребители Mirage-2000. Об этом в статье заявляет аналитик Дэвид Акс.Тем временем Бельгия готовится к поставкам Украине запчастей F-16 в этом году, а в 2026 – самих истребителей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Барт де Вевер.Киев сможет применять морально устаревшие истребители Mirage 2000, переданные Францией, только в глубоком тылу, иначе эти самолеты, значительно уступающие российским машинам, будут оперативно сбиты. Об этом ранее заявили в Госкорпорации Ростех.Поставки киевскому режиму французских истребителей Mirage 2000 не изменят обстановку на линии фронта и не помогут ВСУ и киевскому режиму, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что наличие у Украины французских истребителей Mirage 2000 не окажет значительного влияния на боеспособность ВСУ, поскольку Париж передал Киеву ограниченное количество этих самолетов, а квалификация подготовленных за короткий срок украинских пилотов вызывает вопросы.Россия однозначно уверена, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Размещение на Украине европейских воинских контингентов Россия также будет расценивать как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт с РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250309/parizh-vydelit-kievu-oruzhie-na-195-millionov-evro-za-schet-aktivov-rf-1144774096.html
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новости, самолеты f-16, сша, украина, поставки западного оружия украине
Украина осталась без поддержки истребителей F-16

США прекратили поддержку предоставленных Украине истребителей F-16

16:11 09.03.2025
 
© CC BY-SA 4.0 / Republic of Korea Armed Forces /Истребитель F-16
Истребитель F-16
© CC BY-SA 4.0 / Republic of Korea Armed Forces /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В США приостановили поддержку истребителей F-16, которые были поставлены Украине, пишет Forbes.

"Администрация президента США Дональда Трампа прекратила американскую помощь Украине, включая жизненно важную поддержку радарных глушителей F-16", – говорится в публикации и отмечается, что это может сильно сковать действия Украины на фронте.

Теперь, говорится в материале издания, у украинских военных большая надежда на французские истребители Mirage-2000. Об этом в статье заявляет аналитик Дэвид Акс.
Тем временем Бельгия готовится к поставкам Украине запчастей F-16 в этом году, а в 2026 – самих истребителей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Барт де Вевер.
Киев сможет применять морально устаревшие истребители Mirage 2000, переданные Францией, только в глубоком тылу, иначе эти самолеты, значительно уступающие российским машинам, будут оперативно сбиты. Об этом ранее заявили в Госкорпорации Ростех.
Поставки киевскому режиму французских истребителей Mirage 2000 не изменят обстановку на линии фронта и не помогут ВСУ и киевскому режиму, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что наличие у Украины французских истребителей Mirage 2000 не окажет значительного влияния на боеспособность ВСУ, поскольку Париж передал Киеву ограниченное количество этих самолетов, а квалификация подготовленных за короткий срок украинских пилотов вызывает вопросы.
Россия однозначно уверена, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Размещение на Украине европейских воинских контингентов Россия также будет расценивать как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт с РФ.
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Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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НовостиСамолеты F-16СШАУкраинаПоставки западного оружия Украине
 
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