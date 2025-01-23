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Выступление Трампа в Давосе: главные заявления - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Выступление Трампа в Давосе: главные заявления
Выступление Трампа в Давосе: главные заявления - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Выступление Трампа в Давосе: главные заявления
Президент США Дональд Трамп в четверг выступил по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе и заявил, что его усилия по урегулированию конфликта на Украине... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T20:32
2025-01-23T20:32
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в четверг выступил по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе и заявил, что его усилия по урегулированию конфликта на Украине "находятся в процессе". Это и другие заявления американского лидера – в подборке РИА Новости Крым."Мирное" урегулирование конфликта на Украине"Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе", – сказал Трамп, выступая перед участниками Всемирного экономического форума.При этом, по его мнению, война на Украине закончится, если упадет цена на нефть. В этой связи американский лидер просит Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти, в том числе для давления на Россию по Украине.Кроме того, Трамп выразил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным для окончания конфликта на Украине, высказал надежду на конструктивную роль Китая в этом вопросе, завил, что США хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с РФ и КНР, но параллельно заявил о необходимости увеличить оборонные расходы НАТО на 5%.Внутренняя и внешняя повестки"США обладают крупнейшими запасами нефти и газа на Земле, и мы будем их использовать. Это не только снизит стоимость практически всех товаров и услуг, но и сделает нашу страну сверхдержавой в сфере производства, столицей мира для искусственного интеллекта и криптовалют", – обозначил Трамп один из векторов внутренней политики.Он также объявил о начале крупнейшей кампании по дерегулированию в истории США, что, по его словам, должно устранить барьеры, введенные предыдущей администрацией, и вернуть американским семьям "тысячи долларов".Кроме того, Трамп призвал международные компании перенести производство в США, пообещав им одни из самых низких налогов в мире – 15% против текущих 21%. Он заявил, что Соединенные Штаты должны удвоить объемы добычи энергоресурсов для удовлетворения внутренней потребности и подчеркнул готовность Вашингтона гарантировать масштабные поставки энергоресурсов странам Евросоюза.Кроме того он заявил о заинтересованности США в развитии искусственного интеллекта, в том числе, чтобы составить конкуренцию Китаю.Накануне Трамп выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. В угрозах президента США в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу, прокомментировал этот ультиматум в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликтеТрамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД РоссииЭпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, давос, новости, политика, россия, украина, в мире
Выступление Трампа в Давосе: главные заявления

Президент США Дональд Трамп выступил на форуме в Давосе

20:32 23.01.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в четверг выступил по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе и заявил, что его усилия по урегулированию конфликта на Украине "находятся в процессе". Это и другие заявления американского лидера – в подборке РИА Новости Крым.

"Мирное" урегулирование конфликта на Украине

"Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе", – сказал Трамп, выступая перед участниками Всемирного экономического форума.
При этом, по его мнению, война на Украине закончится, если упадет цена на нефть. В этой связи американский лидер просит Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти, в том числе для давления на Россию по Украине.
Кроме того, Трамп выразил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным для окончания конфликта на Украине, высказал надежду на конструктивную роль Китая в этом вопросе, завил, что США хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с РФ и КНР, но параллельно заявил о необходимости увеличить оборонные расходы НАТО на 5%.

Внутренняя и внешняя повестки

"США обладают крупнейшими запасами нефти и газа на Земле, и мы будем их использовать. Это не только снизит стоимость практически всех товаров и услуг, но и сделает нашу страну сверхдержавой в сфере производства, столицей мира для искусственного интеллекта и криптовалют", – обозначил Трамп один из векторов внутренней политики.
Он также объявил о начале крупнейшей кампании по дерегулированию в истории США, что, по его словам, должно устранить барьеры, введенные предыдущей администрацией, и вернуть американским семьям "тысячи долларов".
Кроме того, Трамп призвал международные компании перенести производство в США, пообещав им одни из самых низких налогов в мире – 15% против текущих 21%. Он заявил, что Соединенные Штаты должны удвоить объемы добычи энергоресурсов для удовлетворения внутренней потребности и подчеркнул готовность Вашингтона гарантировать масштабные поставки энергоресурсов странам Евросоюза.
Кроме того он заявил о заинтересованности США в развитии искусственного интеллекта, в том числе, чтобы составить конкуренцию Китаю.
Накануне Трамп выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. В угрозах президента США в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу, прокомментировал этот ультиматум в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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