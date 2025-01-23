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В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликте - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250123/v-nato-predvidyat-svoyu-neudachu-v-ukrainskom-konflikte-1143595416.html
В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликте
В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликте - РИА Новости Крым, 23.01.2025
В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликте
НАТО и страны Запада готовы тратить бесконечное число долларов и евро, чтобы одержать победу над Россией. Но если киевский режим проиграет в украинском... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T19:52
2025-01-23T19:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. НАТО и страны Запада готовы тратить бесконечное число долларов и евро, чтобы одержать победу над Россией. Но если киевский режим проиграет в украинском конфликте, то окажется, что Запад зря потратил деньги, именно это и "предвидит" генсек НАТО Марк Рютте. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что провал Киева в украинском конфликте обернется для альянса и Запада потерей триллионов, а не миллиардов, которые сегодня блок требует от стран-участников на наращивание "обороны"."В этом заявлении главы Североатлантического альянса закодирован очень глубокий смысл. НАТО и Запад готовы тратить бесконечное число долларов и евро, чтобы одержать победу над Россией, что позволит им воспользоваться ею как источником для пополнения ресурсной базы и своих возможностей территориального характера, для получения фактически рабов в виде прекрасно подготовленного, образованного и высокоразвитого народа - русских и представителей других национальностей, проживающих на территории России", – сказал Шатров.По его словам, в результате поражения Украины получится, что коллективный Запад зря потратил средства.И добавляет: "Особенно беспокойство усилилось после заявления Трампа о том, что он сделает все, чтобы в течение какого-то промежутка времени прекратить конфликт".Генсек НАТО "посыпает голову пеплом" по поводу того, что результаты, которые Запад намеревался достичь, развязывая украинский конфликт, не достигнуты, и "деньги потрачены впустую", считает политолог.Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России.По мнению премьера Словакии Роберта Фицо, обсуждение возможности вступления Украины в НАТО испортит любые мирные переговоры по решению украинского кризиса, поэтому этот вопрос необходимо отложить.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако устранение первопричин этого кризиса и обеспечение устойчивой системы безопасности на всем евразийском континенте будет главным в соглашениях по урегулированию украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мечты о Крыме: поддержит ли Трамп притязания Киева на новые регионы РФ"Они нам врали": Зеленский обрушился с критикой на страны ЗападаЗачем Зеленский вспомнил о границах 2022 года
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мнения, игорь шатров, политика, нато, украина, новости
В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликте

Рютте предвидит неудачу НАТО в украинском конфликте – политолог

19:52 23.01.2025
 
© AP Photo Geert Vanden WijngaertФлаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo Geert Vanden Wijngaert
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. НАТО и страны Запада готовы тратить бесконечное число долларов и евро, чтобы одержать победу над Россией. Но если киевский режим проиграет в украинском конфликте, то окажется, что Запад зря потратил деньги, именно это и "предвидит" генсек НАТО Марк Рютте. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что провал Киева в украинском конфликте обернется для альянса и Запада потерей триллионов, а не миллиардов, которые сегодня блок требует от стран-участников на наращивание "обороны".
"В этом заявлении главы Североатлантического альянса закодирован очень глубокий смысл. НАТО и Запад готовы тратить бесконечное число долларов и евро, чтобы одержать победу над Россией, что позволит им воспользоваться ею как источником для пополнения ресурсной базы и своих возможностей территориального характера, для получения фактически рабов в виде прекрасно подготовленного, образованного и высокоразвитого народа - русских и представителей других национальностей, проживающих на территории России", – сказал Шатров.
По его словам, в результате поражения Украины получится, что коллективный Запад зря потратил средства.

"Генсек НАТО проговорился. Ведь Запад эту агрессию устроил с целью порабощения России, намереваясь уничтожить ее как суверенное государство. И это заявление Рютте также говорит о том, что НАТО предвидит свою неудачу в украинском конфликте", – считает он.

И добавляет: "Особенно беспокойство усилилось после заявления Трампа о том, что он сделает все, чтобы в течение какого-то промежутка времени прекратить конфликт".
Генсек НАТО "посыпает голову пеплом" по поводу того, что результаты, которые Запад намеревался достичь, развязывая украинский конфликт, не достигнуты, и "деньги потрачены впустую", считает политолог.

"При этом "результативность" действий Украины лишь говорит о невозможности победы над Россией. В любом случае НАТО потеряет. Вопрос лишь в том, сколько и когда закончится этот процесс бесконтрольного, бессмысленного растаскивания бюджетов и бросания всех денег в топку войны", – заключил Шатров.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России.
По мнению премьера Словакии Роберта Фицо, обсуждение возможности вступления Украины в НАТО испортит любые мирные переговоры по решению украинского кризиса, поэтому этот вопрос необходимо отложить.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако устранение первопричин этого кризиса и обеспечение устойчивой системы безопасности на всем евразийском континенте будет главным в соглашениях по урегулированию украинского конфликта.
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