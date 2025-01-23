https://crimea.ria.ru/20250123/v-kremle-otreagirovali-na-ultimatum-trampa-1143588952.html

В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа

В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа - РИА Новости Крым, 23.01.2025

В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа

В угрозах президента США Дональда Трампа в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T12:47

2025-01-23T12:47

2025-01-23T13:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В угрозах президента США Дональда Трампа в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя выдвинутый Трампом ультиматум по урегулированию украинского конфликта.Песков также отметил, что в Кремле "очень внимательно наблюдают за риторикой и за заявлениями, все нюансы тщательно фиксируются".Он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к равноправному и уважительному диалогу с Вашингтоном.Трамп накануне заявил, что "с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным". При этом он призвал как можно скорее "заключить сделку" по урегулированию конфликта на Украине", пригрозив в противном случае "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия УкраинеПриостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа

https://crimea.ria.ru/20250123/epatazh-i-figury-rechi-v-krymu-otsenili-ultimatum-trampa-rossii-1143587574.html

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кремль, дмитрий песков, россия, дональд трамп, сша, политика, в мире, новости