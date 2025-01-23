В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа
В Кремле не видят нового в угрозах Трампа в адрес России – Песков
12:47 23.01.2025 (обновлено: 13:11 23.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В угрозах президента США Дональда Трампа в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя выдвинутый Трампом ультиматум по урегулированию украинского конфликта.
"Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую свою итерацию президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы. По крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства", - приводит его слова РИА Новости.
Песков также отметил, что в Кремле "очень внимательно наблюдают за риторикой и за заявлениями, все нюансы тщательно фиксируются".
Он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к равноправному и уважительному диалогу с Вашингтоном.
"Этот диалог имел место между двумя президентами в бытность первого президентства Трампа. Ждем сигналов, которых пока не поступало", - добавил представитель Кремля.
Трамп накануне заявил, что "с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным". При этом он призвал как можно скорее "заключить сделку" по урегулированию конфликта на Украине", пригрозив в противном случае "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: