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Эпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Эпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России
Эпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Эпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России
Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России по поводу украинского конфликта является элементом политического эпатажа, его угрозы не смогут повлиять РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T11:40
2025-01-23T11:47
радио "спутник в крыму"
дональд трамп
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россия
новости сво
в мире
политика
мнения
сергей горбачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России по поводу украинского конфликта является элементом политического эпатажа, его угрозы не смогут повлиять на позицию Москвы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политический и военный эксперт Сергей Горбачев.По словам Горбачева, Россию не удастся запугать угрозой новых эмбарго и повышением пошлин, тем более, что торговый оборот между РФ и США довольно небольшой.Горбачев указал, что Трамп – выразитель идеи отстаивания однополярного мира и гегемонии США, он пришел на пост президента для того, чтобы продлить для Штатов статус главной мировой державы и не дать сформироваться многополярной конфигурации мира.Трамп накануне заявил, что "с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным". При этом он призвал как можно скорее "заключить сделку" по урегулированию конфликта на Украине", пригрозив в противном случае "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия УкраинеПриостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа
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дональд трамп, сша, россия, новости сво, в мире, политика, мнения, сергей горбачев
Эпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России

В Крыму ультиматум Трампа в адрес России назвали непродуманным политическим эпатажем

11:40 23.01.2025 (обновлено: 11:47 23.01.2025)
 
© AP Photo Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo Ben Curtis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России по поводу украинского конфликта является элементом политического эпатажа, его угрозы не смогут повлиять на позицию Москвы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политический и военный эксперт Сергей Горбачев.
"Это в стиле Трампа. Он иной раз заявляет то, что буквально через краткий промежуток времени сам и дезавуирует, говоря совершенно противоположное. Эпатаж – это его стиль. Я бы не сгущал краски и особо не придавал значения этим словам, хотя, безусловно учитывать это надо. Это фигуры речи, политическая риторика. Думаю, с течением времени от Трампа можно будет услышать еще и не то", - сказал аналитик.
По словам Горбачева, Россию не удастся запугать угрозой новых эмбарго и повышением пошлин, тем более, что торговый оборот между РФ и США довольно небольшой.
"Эти слова, которые он произнес, не совсем продуманы и просчитаны. Озвученное реализовать очень сложно, тем более самим Соединенным Штатам это будет невыгодно", - уверен эксперт.
Горбачев указал, что Трамп – выразитель идеи отстаивания однополярного мира и гегемонии США, он пришел на пост президента для того, чтобы продлить для Штатов статус главной мировой державы и не дать сформироваться многополярной конфигурации мира.
Трамп накануне заявил, что "с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным". При этом он призвал как можно скорее "заключить сделку" по урегулированию конфликта на Украине", пригрозив в противном случае "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".
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