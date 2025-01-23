https://crimea.ria.ru/20250123/epatazh-i-figury-rechi-v-krymu-otsenili-ultimatum-trampa-rossii-1143587574.html

Эпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России

Эпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Эпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России

Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России по поводу украинского конфликта является элементом политического эпатажа, его угрозы не смогут повлиять РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T11:40

2025-01-23T11:40

2025-01-23T11:47

радио "спутник в крыму"

дональд трамп

сша

россия

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политика

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сергей горбачев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России по поводу украинского конфликта является элементом политического эпатажа, его угрозы не смогут повлиять на позицию Москвы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политический и военный эксперт Сергей Горбачев.По словам Горбачева, Россию не удастся запугать угрозой новых эмбарго и повышением пошлин, тем более, что торговый оборот между РФ и США довольно небольшой.Горбачев указал, что Трамп – выразитель идеи отстаивания однополярного мира и гегемонии США, он пришел на пост президента для того, чтобы продлить для Штатов статус главной мировой державы и не дать сформироваться многополярной конфигурации мира.Трамп накануне заявил, что "с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным". При этом он призвал как можно скорее "заключить сделку" по урегулированию конфликта на Украине", пригрозив в противном случае "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия УкраинеПриостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, россия, новости сво, в мире, политика, мнения, сергей горбачев