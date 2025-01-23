Эпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России
В Крыму ультиматум Трампа в адрес России назвали непродуманным политическим эпатажем
11:40 23.01.2025 (обновлено: 11:47 23.01.2025)
© AP Photo Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Ben Curtis
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России по поводу украинского конфликта является элементом политического эпатажа, его угрозы не смогут повлиять на позицию Москвы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политический и военный эксперт Сергей Горбачев.
"Это в стиле Трампа. Он иной раз заявляет то, что буквально через краткий промежуток времени сам и дезавуирует, говоря совершенно противоположное. Эпатаж – это его стиль. Я бы не сгущал краски и особо не придавал значения этим словам, хотя, безусловно учитывать это надо. Это фигуры речи, политическая риторика. Думаю, с течением времени от Трампа можно будет услышать еще и не то", - сказал аналитик.
По словам Горбачева, Россию не удастся запугать угрозой новых эмбарго и повышением пошлин, тем более, что торговый оборот между РФ и США довольно небольшой.
"Эти слова, которые он произнес, не совсем продуманы и просчитаны. Озвученное реализовать очень сложно, тем более самим Соединенным Штатам это будет невыгодно", - уверен эксперт.
Горбачев указал, что Трамп – выразитель идеи отстаивания однополярного мира и гегемонии США, он пришел на пост президента для того, чтобы продлить для Штатов статус главной мировой державы и не дать сформироваться многополярной конфигурации мира.
Трамп накануне заявил, что "с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным". При этом он призвал как можно скорее "заключить сделку" по урегулированию конфликта на Украине", пригрозив в противном случае "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".
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