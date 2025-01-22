Трамп призвал немедленно закончить СВО и пригрозил России санкциями
Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, пригрозив новыми санкциями
19:08 22.01.2025 (обновлено: 19:31 22.01.2025)
© AP Photo Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию, пригрозив новыми санкциями. Об этом пишет РИА Новости.
"Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора, а только ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
При этом он отметил, что таким образом хочет сделать одолжение президенту России Владимиру Путину и заверил, что не желает "навредить России".
"Я собираюсь сделать России... и президенту (РФ Владимиру) Путину очень большое одолжение. Завершите это сейчас... Дальше будет только хуже", — заявил американский лидер.
Быстрое урегулирование украинского вопроса – это был один из главных тезисов Дональда Трампа в ходе избирательной кампании. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день", "еще до инаугурации" и так далее. В своей инаугурационной речи он заявил о желании быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории".
Одним из первых решений Трампа после вступления в должность была заморозка на 90 дней любой военной помощи другим странам, включая Украину. Президент США заявил, что вопрос дальнейших поставок Киеву "изучается", и решение будет принято по итогам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу должны быть устранены первопричины кризиса. Речь должна идти не о коротком перемирии, а о прочном мире. Россия никогда не отказывалась от политического диалога, подчеркнул президент. Она всегда готова к сотрудничеству с любой администрацией в Вашингтоне, если диалог будет строиться на основе взаимоуважения.
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