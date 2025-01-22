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Трамп призвал немедленно закончить СВО и пригрозил России санкциями - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Трамп призвал немедленно закончить СВО и пригрозил России санкциями
Трамп призвал немедленно закончить СВО и пригрозил России санкциями - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Трамп призвал немедленно закончить СВО и пригрозил России санкциями
Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию, пригрозив новыми санкциями. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T19:08
2025-01-22T19:31
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию, пригрозив новыми санкциями. Об этом пишет РИА Новости.При этом он отметил, что таким образом хочет сделать одолжение президенту России Владимиру Путину и заверил, что не желает "навредить России".Быстрое урегулирование украинского вопроса – это был один из главных тезисов Дональда Трампа в ходе избирательной кампании. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день", "еще до инаугурации" и так далее. В своей инаугурационной речи он заявил о желании быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории".Одним из первых решений Трампа после вступления в должность была заморозка на 90 дней любой военной помощи другим странам, включая Украину. Президент США заявил, что вопрос дальнейших поставок Киеву "изучается", и решение будет принято по итогам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу должны быть устранены первопричины кризиса. Речь должна идти не о коротком перемирии, а о прочном мире. Россия никогда не отказывалась от политического диалога, подчеркнул президент. Она всегда готова к сотрудничеству с любой администрацией в Вашингтоне, если диалог будет строиться на основе взаимоуважения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия УкраинеПриостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа
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дональд трамп, сша, россия, новости сво, в мире, политика, санкции, санкции против россии, новости
Трамп призвал немедленно закончить СВО и пригрозил России санкциями

Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, пригрозив новыми санкциями

19:08 22.01.2025 (обновлено: 19:31 22.01.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию, пригрозив новыми санкциями. Об этом пишет РИА Новости.
"Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора, а только ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
При этом он отметил, что таким образом хочет сделать одолжение президенту России Владимиру Путину и заверил, что не желает "навредить России".
"Я собираюсь сделать России... и президенту (РФ Владимиру) Путину очень большое одолжение. Завершите это сейчас... Дальше будет только хуже", — заявил американский лидер.
Быстрое урегулирование украинского вопроса – это был один из главных тезисов Дональда Трампа в ходе избирательной кампании. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день", "еще до инаугурации" и так далее. В своей инаугурационной речи он заявил о желании быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории".
Одним из первых решений Трампа после вступления в должность была заморозка на 90 дней любой военной помощи другим странам, включая Украину. Президент США заявил, что вопрос дальнейших поставок Киеву "изучается", и решение будет принято по итогам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу должны быть устранены первопричины кризиса. Речь должна идти не о коротком перемирии, а о прочном мире. Россия никогда не отказывалась от политического диалога, подчеркнул президент. Она всегда готова к сотрудничеству с любой администрацией в Вашингтоне, если диалог будет строиться на основе взаимоуважения.
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