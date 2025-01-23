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Трамп заявил о готовности Украины к сделке по урегулированию конфликта - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Трамп заявил о готовности Украины к сделке по урегулированию конфликта
Трамп заявил о готовности Украины к сделке по урегулированию конфликта - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Трамп заявил о готовности Украины к сделке по урегулированию конфликта
Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта, но все зависит от решений Москвы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в четверг на... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T19:55
2025-01-23T20:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта, но все зависит от решений Москвы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в четверг на экономическом форуме в Давосе в рамках своего выступления по видеосвязи.Также Трамп выразил надежду на скорую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.Накануне Трамп выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. В угрозах президента США в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу, прокомментировал этот ультиматум в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликтеТрамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД РоссииЭпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России
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дональд трамп, новости, россия, украина, политика, в мире, переговоры
Трамп заявил о готовности Украины к сделке по урегулированию конфликта

Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта – Трамп

19:55 23.01.2025 (обновлено: 20:04 23.01.2025)
 
© РИА НовостиДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта, но все зависит от решений Москвы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в четверг на экономическом форуме в Давосе в рамках своего выступления по видеосвязи.
"Ну, надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку", – сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, удастся ли добиться того, чтобы конфликт через год был преодолен.
Также Трамп выразил надежду на скорую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этой войне", – заявил он.
Накануне Трамп выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. В угрозах президента США в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу, прокомментировал этот ультиматум в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Дональд ТрампНовостиРоссияУкраинаПолитикаВ миреПереговоры
 
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