https://crimea.ria.ru/20250123/tramp-zayavil-o-gotovnosti-ukrainy-k-sdelke-po-uregulirovaniyu-konfliktap-1143608662.html

Трамп заявил о готовности Украины к сделке по урегулированию конфликта

Трамп заявил о готовности Украины к сделке по урегулированию конфликта - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Трамп заявил о готовности Украины к сделке по урегулированию конфликта

Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта, но все зависит от решений Москвы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в четверг на... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T19:55

2025-01-23T19:55

2025-01-23T20:04

дональд трамп

новости

россия

украина

политика

в мире

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143608733_0:43:1140:684_1920x0_80_0_0_1acd3d5430ac04b2f09517233d9b7c48.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта, но все зависит от решений Москвы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в четверг на экономическом форуме в Давосе в рамках своего выступления по видеосвязи.Также Трамп выразил надежду на скорую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.Накануне Трамп выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. В угрозах президента США в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу, прокомментировал этот ультиматум в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликтеТрамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД РоссииЭпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, россия, украина, политика, в мире, переговоры