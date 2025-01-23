https://crimea.ria.ru/20250123/tramp-dolzhen-ispravit-oshibki-baydena-po-ukraine--mid-rossii-1143596429.html

Трамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД России

Трамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД России - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Трамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД России

Москва призывает вступившего в должность президента США Дональда Трампа и его администрацию исправить ошибки, допущенные его предшественником Джо Байденом и его РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T16:16

2025-01-23T16:16

2025-01-23T16:16

мария захарова

мнения

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сша

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Москва призывает вступившего в должность президента США Дональда Трампа и его администрацию исправить ошибки, допущенные его предшественником Джо Байденом и его чиновниками в ситуации вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам дипломата, Байден и его чиновники совершал эти ошибки не в личном, а в национальном качестве, представляя не себя, а Соединенные Штаты Америки.Трамп накануне заявил, что "с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным". При этом он призвал как можно скорее "заключить сделку" по урегулированию конфликта на Украине, пригрозив в противном случае "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят новизны в этих угрозах нового американского лидера, напомнив, что Трамп в свое первое пришествие в Белый дом стал президентом США, который наиболее часто прибегал к санкционным методам.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ультиматум Трампа, высказал мнение, что американский лидер совершенно не понимает причин украинского кризиса и перспектив его разрешения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия УкраинеПриостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мнения, россия, дональд трамп, сша, политика, украина