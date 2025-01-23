Трамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД России
Трамп должен исправить ошибки Байдена в ситуации по Украине – МИД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Москва призывает вступившего в должность президента США Дональда Трампа и его администрацию исправить ошибки, допущенные его предшественником Джо Байденом и его чиновниками в ситуации вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, Байден и его чиновники совершал эти ошибки не в личном, а в национальном качестве, представляя не себя, а Соединенные Штаты Америки.
"А что делают с ошибками, которые совершены были от имени страны или в ходе управления страной? Их исправляют. Поэтому, мне кажется, уж коли нынешняя администрация президента Трампа неоднократно заявляла, признавала и приводила аргументы в пользу того, что ситуация на Украине – это результат ошибок предыдущей администрации, нужно, наверное, эти ошибки предыдущей администрации исправлять", – сказала Захарова на брифинге в четверг.
Трамп накануне заявил, что "с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным". При этом он призвал как можно скорее "заключить сделку" по урегулированию конфликта на Украине, пригрозив в противном случае "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят новизны в этих угрозах нового американского лидера, напомнив, что Трамп в свое первое пришествие в Белый дом стал президентом США, который наиболее часто прибегал к санкционным методам.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ультиматум Трампа, высказал мнение, что американский лидер совершенно не понимает причин украинского кризиса и перспектив его разрешения.
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