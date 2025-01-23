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Трамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД России - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Трамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД России
Трамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД России - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Трамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД России
Москва призывает вступившего в должность президента США Дональда Трампа и его администрацию исправить ошибки, допущенные его предшественником Джо Байденом и его РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T16:16
2025-01-23T16:16
мария захарова
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Москва призывает вступившего в должность президента США Дональда Трампа и его администрацию исправить ошибки, допущенные его предшественником Джо Байденом и его чиновниками в ситуации вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам дипломата, Байден и его чиновники совершал эти ошибки не в личном, а в национальном качестве, представляя не себя, а Соединенные Штаты Америки.Трамп накануне заявил, что "с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным". При этом он призвал как можно скорее "заключить сделку" по урегулированию конфликта на Украине, пригрозив в противном случае "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят новизны в этих угрозах нового американского лидера, напомнив, что Трамп в свое первое пришествие в Белый дом стал президентом США, который наиболее часто прибегал к санкционным методам.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ультиматум Трампа, высказал мнение, что американский лидер совершенно не понимает причин украинского кризиса и перспектив его разрешения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия УкраинеПриостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа
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РИА Новости Крым
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мария захарова, мнения, россия, дональд трамп, сша, политика, украина
Трамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД России

Трамп должен исправить ошибки Байдена в ситуации по Украине – МИД России

16:16 23.01.2025
 
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Джо Байден после выступления - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Москва призывает вступившего в должность президента США Дональда Трампа и его администрацию исправить ошибки, допущенные его предшественником Джо Байденом и его чиновниками в ситуации вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, Байден и его чиновники совершал эти ошибки не в личном, а в национальном качестве, представляя не себя, а Соединенные Штаты Америки.

"А что делают с ошибками, которые совершены были от имени страны или в ходе управления страной? Их исправляют. Поэтому, мне кажется, уж коли нынешняя администрация президента Трампа неоднократно заявляла, признавала и приводила аргументы в пользу того, что ситуация на Украине – это результат ошибок предыдущей администрации, нужно, наверное, эти ошибки предыдущей администрации исправлять", – сказала Захарова на брифинге в четверг.

Трамп накануне заявил, что "с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным". При этом он призвал как можно скорее "заключить сделку" по урегулированию конфликта на Украине, пригрозив в противном случае "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят новизны в этих угрозах нового американского лидера, напомнив, что Трамп в свое первое пришествие в Белый дом стал президентом США, который наиболее часто прибегал к санкционным методам.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ультиматум Трампа, высказал мнение, что американский лидер совершенно не понимает причин украинского кризиса и перспектив его разрешения.
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