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Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка - РИА Новости Крым, 09.03.2025
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Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка
Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка
Крым окажет помощь раненым при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич. РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T19:06
2025-03-09T19:08
херсонская область
новости
происшествия
новости крыма
крым
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Крым окажет помощь раненым при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.По его информации, в результате обстрела со стороны ВСУ рынка в Херсонской области пострадали семь человек. Среди них – два работника бригады "Скорой помощи", фельдшер и водитель. Пострадавших везут в больницу. Один, к сожалению, скончался.В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области.Удар по рынку в Великих Копанях – не первый случай, коглда ВСУ преднамеренно бьют по мирным жителям. Так, 1 марта несколько человек погибли и несколько оказались в больнице после удара по жилым домам. В этот же день два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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херсонская область, новости, происшествия, новости крыма, крым, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка

За раненными при обстреле рынка на Херсонщине из Крыма отправляют машины скорой помощи

19:06 09.03.2025 (обновлено: 19:08 09.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Крым окажет помощь раненым при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
"С Минздравом Херсонской области нахожусь на связи. Республика Крым готова оказать нам помощь и содействие. Проговорили. Отправляют 2 машины "скорых" в нашу сторону, вместе с нейрохирургом, чтобы забрать наиболее тяжелых, но стабильных пострадавших", – рассказал сенатор.
По его информации, в результате обстрела со стороны ВСУ рынка в Херсонской области пострадали семь человек. Среди них – два работника бригады "Скорой помощи", фельдшер и водитель. Пострадавших везут в больницу. Один, к сожалению, скончался.
В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области.
Удар по рынку в Великих Копанях – не первый случай, коглда ВСУ преднамеренно бьют по мирным жителям. Так, 1 марта несколько человек погибли и несколько оказались в больнице после удара по жилым домам. В этот же день два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке.
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Херсонская областьНовостиПроисшествияНовости КрымаКрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
19:06Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка
18:3130 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в Севастополе
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18:07Трамп сделал заявление о ядерном оружии
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