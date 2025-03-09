https://crimea.ria.ru/20250309/iz-kryma-otpravlyayut-skorye-na-khersonschinu-za-ranenymi-pri-obstrele-rynka-1144784740.html

Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка

Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка

Крым окажет помощь раненым при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич. РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T19:06

2025-03-09T19:06

2025-03-09T19:08

херсонская область

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всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Крым окажет помощь раненым при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.По его информации, в результате обстрела со стороны ВСУ рынка в Херсонской области пострадали семь человек. Среди них – два работника бригады "Скорой помощи", фельдшер и водитель. Пострадавших везут в больницу. Один, к сожалению, скончался.В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области.Удар по рынку в Великих Копанях – не первый случай, коглда ВСУ преднамеренно бьют по мирным жителям. Так, 1 марта несколько человек погибли и несколько оказались в больнице после удара по жилым домам. В этот же день два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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