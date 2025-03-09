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Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка
Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка
Крым окажет помощь раненым при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич. РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T19:06
2025-03-09T19:06
2025-03-09T19:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Крым окажет помощь раненым при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.По его информации, в результате обстрела со стороны ВСУ рынка в Херсонской области пострадали семь человек. Среди них – два работника бригады "Скорой помощи", фельдшер и водитель. Пострадавших везут в больницу. Один, к сожалению, скончался.В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области.Удар по рынку в Великих Копанях – не первый случай, коглда ВСУ преднамеренно бьют по мирным жителям. Так, 1 марта несколько человек погибли и несколько оказались в больнице после удара по жилым домам. В этот же день два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы
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херсонская область, новости, происшествия, новости крыма, крым, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка
За раненными при обстреле рынка на Херсонщине из Крыма отправляют машины скорой помощи
19:06 09.03.2025 (обновлено: 19:08 09.03.2025)