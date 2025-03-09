Фейк о Крымском мосте и обращение Трампа к Конгрессу: топ новостей недели
Новый фейк о Крымском мосте и обращение Трампа к Конгрессу – главное за неделю
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украинская пропаганда распространяет ложную информацию про Крымский мост. Глава республики Сергей Аксенов оценил безопасность Крыма. Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй президентский срок обратился с речью в Конгрессу. В Кремле оценили изменения во внешней политике Вашингтона. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Великобритании Валерия Залужного на новую должность. На Алтае убили главу района.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.
Новый фейк о Крымском мосте
Украинская пропаганда распространяет в социальных сетях и мессенджерах ложную информацию о проведении на Крымском мосту контртеррористических мероприятий, предупредил на этой неделе советник главы Крыма Олег Крючков. Он призвал доверять только официальным источникам информации.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Безопасность Крыма
В Крыму предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, любые попытки высадки диверсантов на крымский берег – это билет в один конец, заявил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Он рассказал, как во время выполнения задачи по охране границ республики позиции добровольческого батальона "Барс-Крым" атаковал беспилотник ВСУ, который был сбит из стрелкового оружия. Это еще раз подтвердило высокую степень боеготовности и уровень выучки бойцов крымского ополчения, считает Аксенов.
Обращение Трампа к Конгрессу
Американский лидер Дональд Трамп на этой неделе впервые за свой второй срок в качестве президента США обратился с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики государства, выступив перед обеими палатами Конгресса США – Палатой представителей и Сенатом. Выступление несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, одного из активных зачинщиков перепалки – конгрессмена-демократа Эла Грина – вывели из зала по распоряжению спикера палаты представителей Майка Джонсона.
В частности, Трамп высказался по украинскому вопросу, заявив, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. Он призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине, назвав его "безумием".
7 марта, 20:43Трамп сделал громкое заявление о России и Украине
Оценка политики Трампа
Администрация Дональда Трампа в США стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, и пока это во многом созвучно российскому политическому курсу, заявил на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путь нормализации отношений двух стран может пройти быстро и успешно при сохранении обоюдной политической воли, заявил Песков. Но восстановление сотрудничества российских и американских компаний он назвал при этом долгосрочной перспективой.
7 марта, 13:37В Кремле сделали заявление по ядерным арсеналам Европы
Новая должность Залужного
Глава киевского режима Владимир Зеленский на этой неделе подписал указ о назначении посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации (IMO). Залужный будет совмещать обе должности, должность посла в Британии он занимает с 7 марта 2024 года.
Убийство главы района на Алтае
В Алтайском крае убит глава Завьяловского района Николай Онищенко, сообщил во вторник Следком России. Чиновника застрелили из огнестрельного оружия при выходе из кафе. Подозреваемый задержан – им оказался местный житель. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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