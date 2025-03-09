https://crimea.ria.ru/20250309/feyk-o-krymskom-moste-i-obraschenie-trampa-k-kongressu-top-novostey-nedeli-1144736592.html

Фейк о Крымском мосте и обращение Трампа к Конгрессу: топ новостей недели

Фейк о Крымском мосте и обращение Трампа к Конгрессу: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Фейк о Крымском мосте и обращение Трампа к Конгрессу: топ новостей недели

Украинская пропаганда распространяет ложную информацию про Крымский мост. Глава республики Сергей Аксенов оценил безопасность Крыма. Президент США Дональд Трамп РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T19:31

2025-03-09T19:31

2025-03-09T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Украинская пропаганда распространяет ложную информацию про Крымский мост. Глава республики Сергей Аксенов оценил безопасность Крыма. Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй президентский срок обратился с речью в Конгрессу. В Кремле оценили изменения во внешней политике Вашингтона. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Великобритании Валерия Залужного на новую должность. На Алтае убили главу района.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Новый фейк о Крымском мостеУкраинская пропаганда распространяет в социальных сетях и мессенджерах ложную информацию о проведении на Крымском мосту контртеррористических мероприятий, предупредил на этой неделе советник главы Крыма Олег Крючков. Он призвал доверять только официальным источникам информации.Командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа* в интервью британской газете The Guardian заявил, что в Киеве якобы готовится очередная операция с целью разрушить транспортный переход через Керченский пролив.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.Безопасность КрымаВ Крыму предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, любые попытки высадки диверсантов на крымский берег – это билет в один конец, заявил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Он рассказал, как во время выполнения задачи по охране границ республики позиции добровольческого батальона "Барс-Крым" атаковал беспилотник ВСУ, который был сбит из стрелкового оружия. Это еще раз подтвердило высокую степень боеготовности и уровень выучки бойцов крымского ополчения, считает Аксенов.Обращение Трампа к КонгрессуАмериканский лидер Дональд Трамп на этой неделе впервые за свой второй срок в качестве президента США обратился с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики государства, выступив перед обеими палатами Конгресса США – Палатой представителей и Сенатом. Выступление несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, одного из активных зачинщиков перепалки – конгрессмена-демократа Эла Грина – вывели из зала по распоряжению спикера палаты представителей Майка Джонсона.В частности, Трамп высказался по украинскому вопросу, заявив, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. Он призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине, назвав его "безумием".Оценка политики ТрампаАдминистрация Дональда Трампа в США стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, и пока это во многом созвучно российскому политическому курсу, заявил на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путь нормализации отношений двух стран может пройти быстро и успешно при сохранении обоюдной политической воли, заявил Песков. Но восстановление сотрудничества российских и американских компаний он назвал при этом долгосрочной перспективой.Новая должность ЗалужногоГлава киевского режима Владимир Зеленский на этой неделе подписал указ о назначении посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации (IMO). Залужный будет совмещать обе должности, должность посла в Британии он занимает с 7 марта 2024 года.Убийство главы района на АлтаеВ Алтайском крае убит глава Завьяловского района Николай Онищенко, сообщил во вторник Следком России. Чиновника застрелили из огнестрельного оружия при выходе из кафе. Подозреваемый задержан – им оказался местный житель. По факту убийства возбуждено уголовное дело.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250308/8-marta-otmetim-posle-pobedy-zhenschina-dobrovolets-o-sluzhbe-v-zone-svo-1144639737.html

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https://crimea.ria.ru/20250304/bolshaya-igra-trampa--zachem-v-ssha-zayavlyayut-ob-ostanovke-pomoschi-kievu-1144642335.html

https://crimea.ria.ru/20250308/12-letnyaya-devochka-provalilas-pod-led-i-utonula-v-podmoskove-1144763566.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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