https://crimea.ria.ru/20250310/teplye-vozdushnye-massy-atlantiki-nad-krymom-pogoda-v-ponedelnik-1144770398.html

Теплые воздушные массы Атлантики над Крымом: погода в понедельник

Теплые воздушные массы Атлантики над Крымом: погода в понедельник - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Теплые воздушные массы Атлантики над Крымом: погода в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T00:01

2025-03-10T00:01

2025-03-10T00:01

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +13...+15 градусов.В Севастополе малооблачно. Ночью, утром на побережье туман. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +4 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250309/krym-na-nedele-zhdet-100-letniy-temperaturnyy-rekord-1144734708.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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