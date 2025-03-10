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Теплые воздушные массы Атлантики над Крымом: погода в понедельник - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Теплые воздушные массы Атлантики над Крымом: погода в понедельник
Теплые воздушные массы Атлантики над Крымом: погода в понедельник - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Теплые воздушные массы Атлантики над Крымом: погода в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T00:01
2025-03-10T00:01
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
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ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +13...+15 градусов.В Севастополе малооблачно. Ночью, утром на побережье туман. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +4 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250309/krym-na-nedele-zhdet-100-letniy-temperaturnyy-rekord-1144734708.html
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погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Теплые воздушные массы Атлантики над Крымом: погода в понедельник

В Крыму в понедельник до +18 градусов и без осадков

00:01 10.03.2025
 
© РИА Новости КрымВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура воздуха ночью 0…+5 градусов, на ЮБК до +8, днем +13…+18 градусов, в горах +9…+12", – говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ночью, утром на побережье туман. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +4 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут +15...+17.
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Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Вчера, 20:14Радио "Спутник в Крыму"
Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд
 
Погода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Теплые воздушные массы Атлантики над Крымом: погода в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 10 марта
21:31Удар ВСУ по рынку на Херсонщине и новые выбросы мазута – главное за день
21:14Отложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуострове
20:56Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу
20:35Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области
20:14Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд
19:56Монахи новой эпохи: как оживает Свято-Владимирский монастырь в Херсонесе
19:31Фейк о Крымском мосте и обращение Трампа к Конгрессу: топ новостей недели
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18:3130 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в Севастополе
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