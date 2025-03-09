Рейтинг@Mail.ru
Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250309/krym-na-nedele-zhdet-100-letniy-temperaturnyy-rekord-1144734708.html
Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд
Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд
Столетний рекорд тепла обещает обновиться в Крыму на грядущей неделе, середина которой обозначится майскими температурами, а финал – локальными ливневыми... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T20:14
2025-03-09T20:14
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85b29fad69c52fc57459a7ec964cfe34.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Столетний рекорд тепла обещает обновиться в Крыму на грядущей неделе, середина которой обозначится майскими температурами, а финал – локальными ливневыми дождями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник Крым окажется в области повышенного атмосферного давления и на полуострове будет переменная облачность, но без осадков. Правда, за счет усиления ветра чуть посвежеет по сравнению с выходными, заметил Тишковец."Ночью в Симферополе +4… +6, а по Крыму +2… +7. Днем температура воздуха немного понизится: +11… +14 в Симферополе и +11… +16 по республике. Но это все равно на несколько градусов теплее положенной климатической нормы", – сказал метеоролог.Со вторника воздушные потоки развернутся на южные румбы и принесут в Крым еще более мощную, чем на выходных, волну потепления, добавил он. Уже в ночь на вторник хорошо прогретые воздушные массы из Средиземноморья обеспечат +4… +7, а днем до + 16… +19 градусов.А к среде температура выйдет на пиковые значения. Ночью будет не прохладнее +10… +12 градусов в Симферополе, а по республике +8… +13, пообещал Тишковец.Вторая половина недели, по его словам, тоже будет теплой, однако здесь уже скажется влияние передней части атлантического циклона, так что начиная с четверга облаков станет больше."Но все равно тепло: ночью это +7… +12, днем +15… +20 градусов. Местами может брызнуть небольшой дождь. И в пятницу тоже не обойдется без локальных дождей. Ночью температура +9… +14, днем +15… +20 градусов", – уточнил Тишковец.К выходным, 15 и 16 марта, усиление циклонической деятельности принесет увеличение количества облаков и осадков, общее количество которых, по оценкам эксперта, будет достигать 10-12 мм.При этом температура воздуха все равно будет на 2-3 градуса выше, чем должно быть в середине марта, заметил он. Ночью это +8… +13 градусов, а днем: +10… +15.Ранее эксперты-водники сообщили, что в Крыму по итогам февраля водохранилища естественного стока наполнены наполовину, при этом общий объем накопленной воды впервые за четыре года не увеличился, а уменьшился к марту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь "Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае
https://crimea.ria.ru/20250308/chto-s-zapasami-vody-v-krymu-po-itogam-fevralya-1144730774.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9307862189f3d9659427561d38ee728d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд

Крым готовится побить 100-летний температурный рекорд на неделе – ФОБОС

20:14 09.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Столетний рекорд тепла обещает обновиться в Крыму на грядущей неделе, середина которой обозначится майскими температурами, а финал – локальными ливневыми дождями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В понедельник Крым окажется в области повышенного атмосферного давления и на полуострове будет переменная облачность, но без осадков. Правда, за счет усиления ветра чуть посвежеет по сравнению с выходными, заметил Тишковец.
"Ночью в Симферополе +4… +6, а по Крыму +2… +7. Днем температура воздуха немного понизится: +11… +14 в Симферополе и +11… +16 по республике. Но это все равно на несколько градусов теплее положенной климатической нормы", – сказал метеоролог.
Со вторника воздушные потоки развернутся на южные румбы и принесут в Крым еще более мощную, чем на выходных, волну потепления, добавил он. Уже в ночь на вторник хорошо прогретые воздушные массы из Средиземноморья обеспечат +4… +7, а днем до + 16… +19 градусов.
А к среде температура выйдет на пиковые значения. Ночью будет не прохладнее +10… +12 градусов в Симферополе, а по республике +8… +13, пообещал Тишковец.
"Мало того: есть высокая вероятность того, что в Симферополе будет установлен абсолютный температурный рекорд для 12 марта, который для столицы республики держится с далекого 1923 года, когда было +18,9 градусов. Днем в среду ожидается +22 по Крыму. Это первомайские температуры", – добавил эксперт.
Вторая половина недели, по его словам, тоже будет теплой, однако здесь уже скажется влияние передней части атлантического циклона, так что начиная с четверга облаков станет больше.
"Но все равно тепло: ночью это +7… +12, днем +15… +20 градусов. Местами может брызнуть небольшой дождь. И в пятницу тоже не обойдется без локальных дождей. Ночью температура +9… +14, днем +15… +20 градусов", – уточнил Тишковец.
К выходным, 15 и 16 марта, усиление циклонической деятельности принесет увеличение количества облаков и осадков, общее количество которых, по оценкам эксперта, будет достигать 10-12 мм.
"То есть это по ведру дождевой воды на метр квадратный на финал недели. Так что природа подарит и рекордное тепло, и хорошие весенние ливневые дожди. Но, я думаю, что для Крыма это тоже не будет лишним", – сказал Тишковец.
При этом температура воздуха все равно будет на 2-3 градуса выше, чем должно быть в середине марта, заметил он. Ночью это +8… +13 градусов, а днем: +10… +15.
Ранее эксперты-водники сообщили, что в Крыму по итогам февраля водохранилища естественного стока наполнены наполовину, при этом общий объем накопленной воды впервые за четыре года не увеличился, а уменьшился к марту.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит
О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Вчера, 07:11Радио "Спутник в Крыму"
Что с запасами воды в Крыму по итогам февраля
 
Радио "Спутник в Крыму"Евгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуКрымская погодаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:56Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу
20:35Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области
20:14Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд
19:56Монахи новой эпохи: как оживает Свято-Владимирский монастырь в Херсонесе
19:31Фейк о Крымском мосте и обращение Трампа к Конгрессу: топ новостей недели
19:06Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка
18:3130 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в Севастополе
18:16Семь человек ранены при ударе по рынку в Великих Копанях
18:07Трамп сделал заявление о ядерном оружии
17:47Где в Севастополе летом и весной могут случиться оползни – прогноз
17:30ВСУ ударили из HIMARS по рынку на Херсонщине – много раненых и погибшие
17:11Крымский мост: очередь увеличилась более чем в два раза
16:57Огонь подступал к домам: под Феодосией потушили пожар в 300 "квадратов"
16:43Съехал на повороте и опрокинулся: под Краснодаром погиб водитель фуры
16:11Украина осталась без поддержки истребителей F-16
15:37Из неведомых зверей: в общепите Крыма и Севастополя нашли 67 нарушений
15:10Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье
14:16Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи
14:13На Крымском мосту начала расти очередь
13:46Потери ВСУ за сутки составили 1350 боевиков - Минобороны
Лента новостейМолния