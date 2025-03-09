https://crimea.ria.ru/20250309/krym-na-nedele-zhdet-100-letniy-temperaturnyy-rekord-1144734708.html

Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд

Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд

Столетний рекорд тепла обещает обновиться в Крыму на грядущей неделе, середина которой обозначится майскими температурами, а финал – локальными ливневыми... РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T20:14

2025-03-09T20:14

2025-03-09T20:14

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крымская погода

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Столетний рекорд тепла обещает обновиться в Крыму на грядущей неделе, середина которой обозначится майскими температурами, а финал – локальными ливневыми дождями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник Крым окажется в области повышенного атмосферного давления и на полуострове будет переменная облачность, но без осадков. Правда, за счет усиления ветра чуть посвежеет по сравнению с выходными, заметил Тишковец."Ночью в Симферополе +4… +6, а по Крыму +2… +7. Днем температура воздуха немного понизится: +11… +14 в Симферополе и +11… +16 по республике. Но это все равно на несколько градусов теплее положенной климатической нормы", – сказал метеоролог.Со вторника воздушные потоки развернутся на южные румбы и принесут в Крым еще более мощную, чем на выходных, волну потепления, добавил он. Уже в ночь на вторник хорошо прогретые воздушные массы из Средиземноморья обеспечат +4… +7, а днем до + 16… +19 градусов.А к среде температура выйдет на пиковые значения. Ночью будет не прохладнее +10… +12 градусов в Симферополе, а по республике +8… +13, пообещал Тишковец.Вторая половина недели, по его словам, тоже будет теплой, однако здесь уже скажется влияние передней части атлантического циклона, так что начиная с четверга облаков станет больше."Но все равно тепло: ночью это +7… +12, днем +15… +20 градусов. Местами может брызнуть небольшой дождь. И в пятницу тоже не обойдется без локальных дождей. Ночью температура +9… +14, днем +15… +20 градусов", – уточнил Тишковец.К выходным, 15 и 16 марта, усиление циклонической деятельности принесет увеличение количества облаков и осадков, общее количество которых, по оценкам эксперта, будет достигать 10-12 мм.При этом температура воздуха все равно будет на 2-3 градуса выше, чем должно быть в середине марта, заметил он. Ночью это +8… +13 градусов, а днем: +10… +15.Ранее эксперты-водники сообщили, что в Крыму по итогам февраля водохранилища естественного стока наполнены наполовину, при этом общий объем накопленной воды впервые за четыре года не увеличился, а уменьшился к марту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь "Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае

https://crimea.ria.ru/20250308/chto-s-zapasami-vody-v-krymu-po-itogam-fevralya-1144730774.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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