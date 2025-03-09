https://crimea.ria.ru/20250309/krym-na-nedele-zhdet-100-letniy-temperaturnyy-rekord-1144734708.html
Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд
Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд
Столетний рекорд тепла обещает обновиться в Крыму на грядущей неделе, середина которой обозначится майскими температурами, а финал – локальными ливневыми... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T20:14
2025-03-09T20:14
2025-03-09T20:14
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Столетний рекорд тепла обещает обновиться в Крыму на грядущей неделе, середина которой обозначится майскими температурами, а финал – локальными ливневыми дождями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник Крым окажется в области повышенного атмосферного давления и на полуострове будет переменная облачность, но без осадков. Правда, за счет усиления ветра чуть посвежеет по сравнению с выходными, заметил Тишковец."Ночью в Симферополе +4… +6, а по Крыму +2… +7. Днем температура воздуха немного понизится: +11… +14 в Симферополе и +11… +16 по республике. Но это все равно на несколько градусов теплее положенной климатической нормы", – сказал метеоролог.Со вторника воздушные потоки развернутся на южные румбы и принесут в Крым еще более мощную, чем на выходных, волну потепления, добавил он. Уже в ночь на вторник хорошо прогретые воздушные массы из Средиземноморья обеспечат +4… +7, а днем до + 16… +19 градусов.А к среде температура выйдет на пиковые значения. Ночью будет не прохладнее +10… +12 градусов в Симферополе, а по республике +8… +13, пообещал Тишковец.Вторая половина недели, по его словам, тоже будет теплой, однако здесь уже скажется влияние передней части атлантического циклона, так что начиная с четверга облаков станет больше."Но все равно тепло: ночью это +7… +12, днем +15… +20 градусов. Местами может брызнуть небольшой дождь. И в пятницу тоже не обойдется без локальных дождей. Ночью температура +9… +14, днем +15… +20 градусов", – уточнил Тишковец.К выходным, 15 и 16 марта, усиление циклонической деятельности принесет увеличение количества облаков и осадков, общее количество которых, по оценкам эксперта, будет достигать 10-12 мм.При этом температура воздуха все равно будет на 2-3 градуса выше, чем должно быть в середине марта, заметил он. Ночью это +8… +13 градусов, а днем: +10… +15.Ранее эксперты-водники сообщили, что в Крыму по итогам февраля водохранилища естественного стока наполнены наполовину, при этом общий объем накопленной воды впервые за четыре года не увеличился, а уменьшился к марту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь "Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд
Крым готовится побить 100-летний температурный рекорд на неделе – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым.
Столетний рекорд тепла обещает обновиться в Крыму на грядущей неделе, середина которой обозначится майскими температурами, а финал – локальными ливневыми дождями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В понедельник Крым окажется в области повышенного атмосферного давления и на полуострове будет переменная облачность, но без осадков. Правда, за счет усиления ветра чуть посвежеет по сравнению с выходными, заметил Тишковец.
"Ночью в Симферополе +4… +6, а по Крыму +2… +7. Днем температура воздуха немного понизится: +11… +14 в Симферополе и +11… +16 по республике. Но это все равно на несколько градусов теплее положенной климатической нормы", – сказал метеоролог.
Со вторника воздушные потоки развернутся на южные румбы и принесут в Крым еще более мощную, чем на выходных, волну потепления, добавил он. Уже в ночь на вторник хорошо прогретые воздушные массы из Средиземноморья обеспечат +4… +7, а днем до + 16… +19 градусов.
А к среде температура выйдет на пиковые значения. Ночью будет не прохладнее +10… +12 градусов в Симферополе, а по республике +8… +13, пообещал Тишковец.
"Мало того: есть высокая вероятность того, что в Симферополе будет установлен абсолютный температурный рекорд для 12 марта, который для столицы республики держится с далекого 1923 года, когда было +18,9 градусов. Днем в среду ожидается +22 по Крыму. Это первомайские температуры", – добавил эксперт.
Вторая половина недели, по его словам, тоже будет теплой, однако здесь уже скажется влияние передней части атлантического циклона, так что начиная с четверга облаков станет больше.
"Но все равно тепло: ночью это +7… +12, днем +15… +20 градусов. Местами может брызнуть небольшой дождь. И в пятницу тоже не обойдется без локальных дождей. Ночью температура +9… +14, днем +15… +20 градусов", – уточнил Тишковец.
К выходным, 15 и 16 марта, усиление циклонической деятельности принесет увеличение количества облаков и осадков, общее количество которых, по оценкам эксперта, будет достигать 10-12 мм.
"То есть это по ведру дождевой воды на метр квадратный на финал недели. Так что природа подарит и рекордное тепло, и хорошие весенние ливневые дожди. Но, я думаю, что для Крыма это тоже не будет лишним", – сказал Тишковец.
При этом температура воздуха все равно будет на 2-3 градуса выше, чем должно быть в середине марта, заметил он. Ночью это +8… +13 градусов, а днем: +10… +15.
Ранее эксперты-водники сообщили, что в Крыму по итогам февраля водохранилища естественного стока наполнены наполовину, при этом общий объем накопленной воды впервые за четыре года не увеличился, а уменьшился к марту.
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