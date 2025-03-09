https://crimea.ria.ru/20250309/gde-v-sevastopole-letom-i-vesnoy-mogut-sluchitsya-opolzni--prognoz-1144782302.html

Где в Севастополе летом и весной могут случиться оползни – прогноз

Где в Севастополе летом и весной могут случиться оползни – прогноз - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Где в Севастополе летом и весной могут случиться оползни – прогноз

В Сеприроднадзоре напомнили об опасности оползней в местах промышленной застройки и составили прогноз развития опасных геологических процессов на весенне-летний РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T17:47

2025-03-09T17:47

2025-03-09T17:47

севастополь

севприроднадзор

новости

прогноз

природа

безопасность

оползень

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. В Сеприроднадзоре напомнили об опасности оползней в местах промышленной застройки и составили прогноз развития опасных геологических процессов на весенне-летний сезон. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.Об оползнях сотрудники Севприроднадзора напоминают в связи с тем, что был составлен прогноз развития опасных экзогенных геологических процессов (ЭГП) на весенне-летний сезон 2025 года на территории Севастополя. Этот прогноз учитывает сравнительно-геологический анализ условий и факторов развития ЭГП и данные прогноза метеорологических элементовРанее стало известно, что в пгт Форос на Южном берегу Крыма из-за оползня треснула многоэтажка. В результате по всему многоквартирному дому пошла трещина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить делоГрунт продолжает движение: что происходит в Сочи после удара непогодыЗавершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севприроднадзор, новости, прогноз, природа, безопасность, оползень