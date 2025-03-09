Где в Севастополе летом и весной могут случиться оползни – прогноз
Вероятность оползней в районе Севастополя спрогнозировали в Сеприроднадзоре
© СевприроднадзорОбрывистый берег
© Севприроднадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. В Сеприроднадзоре напомнили об опасности оползней в местах промышленной застройки и составили прогноз развития опасных геологических процессов на весенне-летний сезон. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.
"Участки, расположенные в зонах жилой и промышленной застройки, могут активизироваться: при утечках из водонесущих коммуникаций, нарушениях противооползневого режима (подсечки, пригрузки, переориентация поверхностного и подземного стока)", – говорится в сообщении.
Об оползнях сотрудники Севприроднадзора напоминают в связи с тем, что был составлен прогноз развития опасных экзогенных геологических процессов (ЭГП) на весенне-летний сезон 2025 года на территории Севастополя. Этот прогноз учитывает сравнительно-геологический анализ условий и факторов развития ЭГП и данные прогноза метеорологических элементов
"Так, в весенне-летний период 2025 года прогнозируется низкая степень активности оползневых и обвально-осыпных процессов. Катастрофических проявлений наблюдаемых процессов не ожидается", – пришли к выводу ученые.
Ранее стало известно, что в пгт Форос на Южном берегу Крыма из-за оползня треснула многоэтажка. В результате по всему многоквартирному дому пошла трещина.
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