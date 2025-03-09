https://crimea.ria.ru/20250309/tramp-sdelal-zayavlenie-o-yadernom-oruzhii-1144782916.html

Трамп сделал заявление о ядерном оружии

Трамп сделал заявление о ядерном оружии - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Трамп сделал заявление о ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканал Fox News заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества. РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T18:07

2025-03-09T18:07

2025-03-09T18:07

дональд трамп

новости

мнения

ядерное оружие

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканал Fox News заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества.В четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Россией. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе диалога по разоружению российская сторона не может не учитывать европейские ядерные арсеналы. Также он отметил, что они должны быть в зоне внимания в процессе обсуждения Москвой и Вашингтоном вопросов ядерного вооружения.Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Также он выступил против перемирия на Украине и заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Кремль считает слова президента Франции о ядерном оружии угрозой в адрес России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления МакронаБлизнец Зеленского: в Крыму оценили курс Макрона"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с Россией

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, мнения, ядерное оружие, сша