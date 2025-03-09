Трамп сделал заявление о ядерном оружии
Трамп назвал ядерное оружие величайшей экзистенциальной угрозой для человечества
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканал Fox News заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества.
"Я годами слушал, как Байден (Джо Байден, экс-президент США – ред.) говорит об "экзистенциальной угрозе". Ему нравился этот термин. Он утверждал, что наша главная угроза – это климат. А я сказал: нет, главная угроза стоит на полках в разных странах – это ядерное оружие, эти огромные "монстры", которые могут разнести вас на мили вокруг. Но они (демократы) никогда об этом не говорят", – цитирует Трампа РИА Новости.
В четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Россией. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе диалога по разоружению российская сторона не может не учитывать европейские ядерные арсеналы. Также он отметил, что они должны быть в зоне внимания в процессе обсуждения Москвой и Вашингтоном вопросов ядерного вооружения.
Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Также он выступил против перемирия на Украине и заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".
Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Кремль считает слова президента Франции о ядерном оружии угрозой в адрес России.
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