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Удар ВСУ по рынку на Херсонщине и новые выбросы мазута – главное за день - РИА Новости Крым, 09.03.2025
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Удар ВСУ по рынку на Херсонщине и новые выбросы мазута – главное за день
Удар ВСУ по рынку на Херсонщине и новые выбросы мазута – главное за день - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Удар ВСУ по рынку на Херсонщине и новые выбросы мазута – главное за день
Удар ВСУ по мирным жителям на рынке в Херсонской области. Заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии. Два пожара со смертельным исходом в... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T21:31
2025-03-09T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Удар ВСУ по мирным жителям на рынке в Херсонской области. Заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии. Два пожара со смертельным исходом в Севастополе. Новые выбросы мазута на побережье Черного моря под Анапой. "Скорая" в фонтане в Феодосии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки украинских терористов на мирных жителейВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области – погибли и ранены люди, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Данные уточняются, но первоначально было известно о семи раненых, один из которых скончался. Губернатор отметил, что в момент атаки на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию."Люди мирно занимались своими делами, а враг хладнокровно стрелял по ним. Это не случайность – это намеренный удар", – подчеркнул Сальдо.Трамп назвал главную мировую угрозуПрезидент США Дональд Трамп в интервью телеканал Fox News заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества."Я годами слушал, как Байден (Джо Байден, экс-президент США – ред.) говорит об "экзистенциальной угрозе". Ему нравился этот термин. Он утверждал, что наша главная угроза – это климат. А я сказал: нет, главная угроза стоит на полках в разных странах – это ядерное оружие, эти огромные "монстры", которые могут разнести вас на мили вокруг. Но они (демократы) никогда об этом не говорят", – цитирует Трампа РИА НовостиМазутные пятна в Черном мореВ воскресенье на нескольких участках береговой полосы возле Анапы добровольцы, мониторящие чистоту побережья, зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Мазут нашли на пляжах Анапы – Центральном и недалеко от оздоровительного центра "Премьера". Также повторные выбросы мазута выявили в Кавказском, Мостовском и Лабинском районах.Смертельные пожары в СевастополеДва человека за день погибли на пожарах в Севастополе. Первый произошел по улице 5-я Персиковая в садоводческом товариществе "Ветеран". Пламя охватило одноэтажный частный дом и дворовые хозпостройки на площади 60 квадратных метров. При обследовании помещений была обнаружена погибшая женщина 1955 года рождения. Мужчина 1977 года рождения пострадал, с отравлением продуктами горения он был госпитализирован, сообщили в МЧС по Севастополю.Второй пожар хоть и был всего на площади в 4 квадратных метра, но на нем погиб мужчина, а 30 человек, в том числе 9 детей, спасатели были вынуждены эвакуировать из многоэтажки по улице Корчагина, где и была расположена сгоревшая квартира.Автомобиль в городском фонтанеАвтомобиль скорой помощи в Феодосии в районе сквера 60-летия Октября рано утром заехал на новый светомузыкальный фонтан и провалил его. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.По его словам, обошлось без пострадавших, но недавно восстановленный за деньги республики фонтан придется восстанавливать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, новости крыма, крым, новости, россия
Удар ВСУ по рынку на Херсонщине и новые выбросы мазута – главное за день

Удар ВСУ по рынку в Херсонской области и новые выбросы мазута под Анапой – главное за день

21:31 09.03.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в одном из поселков Херсонской области
ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в одном из поселков Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Удар ВСУ по мирным жителям на рынке в Херсонской области. Заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии. Два пожара со смертельным исходом в Севастополе. Новые выбросы мазута на побережье Черного моря под Анапой. "Скорая" в фонтане в Феодосии.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки украинских терористов на мирных жителей

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области – погибли и ранены люди, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
Данные уточняются, но первоначально было известно о семи раненых, один из которых скончался. Губернатор отметил, что в момент атаки на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию.
"Люди мирно занимались своими делами, а враг хладнокровно стрелял по ним. Это не случайность – это намеренный удар", – подчеркнул Сальдо.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
19:06
Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка

Трамп назвал главную мировую угрозу

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканал Fox News заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества.
"Я годами слушал, как Байден (Джо Байден, экс-президент США – ред.) говорит об "экзистенциальной угрозе". Ему нравился этот термин. Он утверждал, что наша главная угроза – это климат. А я сказал: нет, главная угроза стоит на полках в разных странах – это ядерное оружие, эти огромные "монстры", которые могут разнести вас на мили вокруг. Но они (демократы) никогда об этом не говорят", – цитирует Трампа РИА Новости
Истребитель F-16
16:11
Украина осталась без поддержки истребителей F-16

Мазутные пятна в Черном море

В воскресенье на нескольких участках береговой полосы возле Анапы добровольцы, мониторящие чистоту побережья, зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Мазут нашли на пляжах Анапы – Центральном и недалеко от оздоровительного центра "Премьера". Также повторные выбросы мазута выявили в Кавказском, Мостовском и Лабинском районах.
Обрывистый берег
17:47
Где в Севастополе летом и весной могут случиться оползни – прогноз

Смертельные пожары в Севастополе

Два человека за день погибли на пожарах в Севастополе. Первый произошел по улице 5-я Персиковая в садоводческом товариществе "Ветеран". Пламя охватило одноэтажный частный дом и дворовые хозпостройки на площади 60 квадратных метров. При обследовании помещений была обнаружена погибшая женщина 1955 года рождения. Мужчина 1977 года рождения пострадал, с отравлением продуктами горения он был госпитализирован, сообщили в МЧС по Севастополю.
Второй пожар хоть и был всего на площади в 4 квадратных метра, но на нем погиб мужчина, а 30 человек, в том числе 9 детей, спасатели были вынуждены эвакуировать из многоэтажки по улице Корчагина, где и была расположена сгоревшая квартира.
МЧС - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
16:57
Огонь подступал к домам: под Феодосией потушили пожар в 300 "квадратов"

Автомобиль в городском фонтане

Автомобиль скорой помощи в Феодосии в районе сквера 60-летия Октября рано утром заехал на новый светомузыкальный фонтан и провалил его. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.
По его словам, обошлось без пострадавших, но недавно восстановленный за деньги республики фонтан придется восстанавливать.
Крымский мост
19:31
Фейк о Крымском мосте и обращение Трампа к Конгрессу: топ новостей недели
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Заголовок открываемого материала
21:31Удар ВСУ по рынку на Херсонщине и новые выбросы мазута – главное за день
21:14Отложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуострове
20:56Севастопольская спортсменка победила на международном турнире по боксу
20:35Российская армия освободила еще три населенных пункта в Курской области
20:14Крым на неделе ждет 100-летний температурный рекорд
19:56Монахи новой эпохи: как оживает Свято-Владимирский монастырь в Херсонесе
19:31Фейк о Крымском мосте и обращение Трампа к Конгрессу: топ новостей недели
19:06Из Крыма отправят "скорые" на Херсонщину за раненными при обстреле рынка
18:3130 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в Севастополе
18:16Семь человек ранены при ударе по рынку в Великих Копанях
18:07Трамп сделал заявление о ядерном оружии
17:47Где в Севастополе летом и весной могут случиться оползни – прогноз
17:30ВСУ ударили из HIMARS по рынку на Херсонщине – много раненых и погибшие
17:11Крымский мост: очередь увеличилась более чем в два раза
16:57Огонь подступал к домам: под Феодосией потушили пожар в 300 "квадратов"
16:43Съехал на повороте и опрокинулся: под Краснодаром погиб водитель фуры
16:11Украина осталась без поддержки истребителей F-16
15:37Из неведомых зверей: в общепите Крыма и Севастополя нашли 67 нарушений
15:10Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье
14:16Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи
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