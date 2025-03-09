https://crimea.ria.ru/20250309/udar-vsu-po-rynku-na-khersonschine-i-novye-vybrosy-mazuta--glavnoe-za-den-1144785364.html

Удар ВСУ по рынку на Херсонщине и новые выбросы мазута – главное за день

Удар ВСУ по рынку на Херсонщине и новые выбросы мазута – главное за день - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Удар ВСУ по рынку на Херсонщине и новые выбросы мазута – главное за день

Удар ВСУ по мирным жителям на рынке в Херсонской области. Заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии. Два пожара со смертельным исходом в... РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T21:31

2025-03-09T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Удар ВСУ по мирным жителям на рынке в Херсонской области. Заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии. Два пожара со смертельным исходом в Севастополе. Новые выбросы мазута на побережье Черного моря под Анапой. "Скорая" в фонтане в Феодосии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки украинских терористов на мирных жителейВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области – погибли и ранены люди, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Данные уточняются, но первоначально было известно о семи раненых, один из которых скончался. Губернатор отметил, что в момент атаки на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию."Люди мирно занимались своими делами, а враг хладнокровно стрелял по ним. Это не случайность – это намеренный удар", – подчеркнул Сальдо.Трамп назвал главную мировую угрозуПрезидент США Дональд Трамп в интервью телеканал Fox News заявил, что считает ядерное оружие, а не климатические изменения, основной угрозой для человечества."Я годами слушал, как Байден (Джо Байден, экс-президент США – ред.) говорит об "экзистенциальной угрозе". Ему нравился этот термин. Он утверждал, что наша главная угроза – это климат. А я сказал: нет, главная угроза стоит на полках в разных странах – это ядерное оружие, эти огромные "монстры", которые могут разнести вас на мили вокруг. Но они (демократы) никогда об этом не говорят", – цитирует Трампа РИА НовостиМазутные пятна в Черном мореВ воскресенье на нескольких участках береговой полосы возле Анапы добровольцы, мониторящие чистоту побережья, зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Мазут нашли на пляжах Анапы – Центральном и недалеко от оздоровительного центра "Премьера". Также повторные выбросы мазута выявили в Кавказском, Мостовском и Лабинском районах.Смертельные пожары в СевастополеДва человека за день погибли на пожарах в Севастополе. Первый произошел по улице 5-я Персиковая в садоводческом товариществе "Ветеран". Пламя охватило одноэтажный частный дом и дворовые хозпостройки на площади 60 квадратных метров. При обследовании помещений была обнаружена погибшая женщина 1955 года рождения. Мужчина 1977 года рождения пострадал, с отравлением продуктами горения он был госпитализирован, сообщили в МЧС по Севастополю.Второй пожар хоть и был всего на площади в 4 квадратных метра, но на нем погиб мужчина, а 30 человек, в том числе 9 детей, спасатели были вынуждены эвакуировать из многоэтажки по улице Корчагина, где и была расположена сгоревшая квартира.Автомобиль в городском фонтанеАвтомобиль скорой помощи в Феодосии в районе сквера 60-летия Октября рано утром заехал на новый светомузыкальный фонтан и провалил его. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.По его словам, обошлось без пострадавших, но недавно восстановленный за деньги республики фонтан придется восстанавливать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250309/iz-kryma-otpravlyayut-skorye-na-khersonschinu-za-ranenymi-pri-obstrele-rynka-1144784740.html

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https://crimea.ria.ru/20250309/pod-feodosiey-likvidirovali-pozhar-na-ploschadi-300-kvadratov-1144781079.html

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