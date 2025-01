https://crimea.ria.ru/20250125/ssha-zakryli-vezd-v-stranu-dlya-migrantov-iz-ukrainy-1143651844.html

США закрыли въезд в страну для мигрантов из Украины

Министерство внутренней безопасности США приостановило действие ряда программ для мигрантов, в том числе Uniting for Ukraine, в рамках которой граждане Украины... РИА Новости Крым, 25.01.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Министерство внутренней безопасности США приостановило действие ряда программ для мигрантов, в том числе Uniting for Ukraine, в рамках которой граждане Украины могли въехать в страну. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо Службы гражданства и иммиграции США.Решение касается множества программ, благодаря которым в США приезжали мигранты из Украины, Кубы, Гаити и Венесуэлы.Администрация Трампа планирует пересмотреть эти программы и закрыть их. Как указано в статье, президент США Дональд Трамп считает, что многие из этих программ изначально были незаконными.В апреле 2022 года по инициативе Джо Байдена, являвшегося на тот момент президентом США, начала действовать программа Uniting for Ukraine ("Объединение ради Украины"). Она позволяла украинским беженцам жить и работать в США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. В рамках программы в США въехали более 150 тысяч украинцев.

