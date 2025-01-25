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США закрыли въезд в страну для мигрантов из Украины - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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США закрыли въезд в страну для мигрантов из Украины
США закрыли въезд в страну для мигрантов из Украины - РИА Новости Крым, 25.01.2025
США закрыли въезд в страну для мигрантов из Украины
Министерство внутренней безопасности США приостановило действие ряда программ для мигрантов, в том числе Uniting for Ukraine, в рамках которой граждане Украины... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T13:18
2025-01-25T13:18
новости
сша
украина
дональд трамп
миграционная политика
мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Министерство внутренней безопасности США приостановило действие ряда программ для мигрантов, в том числе Uniting for Ukraine, в рамках которой граждане Украины могли въехать в страну. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо Службы гражданства и иммиграции США.Решение касается множества программ, благодаря которым в США приезжали мигранты из Украины, Кубы, Гаити и Венесуэлы.Администрация Трампа планирует пересмотреть эти программы и закрыть их. Как указано в статье, президент США Дональд Трамп считает, что многие из этих программ изначально были незаконными.В апреле 2022 года по инициативе Джо Байдена, являвшегося на тот момент президентом США, начала действовать программа Uniting for Ukraine ("Объединение ради Украины"). Она позволяла украинским беженцам жить и работать в США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. В рамках программы в США въехали более 150 тысяч украинцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Канал разрушен": Трамп одним решением нанес тройной удар по ЗеленскомуПравительство США парализовано указами Трампа – американист объяснил цельДни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями Трампа
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новости, сша, украина, дональд трамп, миграционная политика, мигранты
США закрыли въезд в страну для мигрантов из Украины

США приостановили въезд в страну мигрантов из Украины по спецпрограммам

13:18 25.01.2025
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Министерство внутренней безопасности США приостановило действие ряда программ для мигрантов, в том числе Uniting for Ukraine, в рамках которой граждане Украины могли въехать в страну. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо Службы гражданства и иммиграции США.
"Представители Министерства внутренней безопасности распорядились приостановить ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно селиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, предусматривающую въезд для украинцев", - говорится в публикации.
Решение касается множества программ, благодаря которым в США приезжали мигранты из Украины, Кубы, Гаити и Венесуэлы.
Администрация Трампа планирует пересмотреть эти программы и закрыть их. Как указано в статье, президент США Дональд Трамп считает, что многие из этих программ изначально были незаконными.
В апреле 2022 года по инициативе Джо Байдена, являвшегося на тот момент президентом США, начала действовать программа Uniting for Ukraine ("Объединение ради Украины"). Она позволяла украинским беженцам жить и работать в США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. В рамках программы в США въехали более 150 тысяч украинцев.
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