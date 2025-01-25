https://crimea.ria.ru/20250125/pravitelstvo-ssha-paralizovano-ukazami-trampa--amerikanist-obyasnil-tsel-1143640460.html

Правительство США парализовано указами Трампа – американист объяснил цель

Правительство США парализовано указами Трампа – американист объяснил цель - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Правительство США парализовано указами Трампа – американист объяснил цель

Первые же указы президента США Дональда Трампа парализовали работу правительства страны, после чего государственную систему Штатов ждет полное разрушение,... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T08:06

2025-01-25T08:06

2025-01-25T00:15

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Первые же указы президента США Дональда Трампа парализовали работу правительства страны, после чего государственную систему Штатов ждет полное разрушение, считает политолог-американист Малек Дудаков."Не работают онлайн-порталы минтранспорта США, через которые финансируется ремонт дорожной инфраструктуры. Подморожены и гранты минздрава… под прицелом оказалось и FEMA – американское МЧС. Далее по списку: госдепартамент, спецслужбы и Пентагон", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.По мнению эксперта, минтранспорта США поплатилось за свои "распильные проекты эпохи Джо Байдена", которые сейчас идут под нож. В их числе – инфраструктурная реформа, на которую потратили 600 млрд долларов с минимальной эффективностью.Минздрав США под ударом из-за скандалов с финансированием программ изучения коронавирусов в Ухани, которые всячески скрывали. А FEMA – из-за нарушений своих обязанностей в угоду политическим интересам: в ведомстве отказывались спасать население в районах проживания сторонников Трампа в период ураганов. "В Северной Каролине многие до сих пор вынуждены ютиться в палатках", – отметил политолог.В Госдепе, минобороны США и спецслужбах происходят массовые увольнения, новых чиновников им нанимать пока запрещено, "так что число пустующих мест там будет стремительно расти", считает эксперт.По мнению Дудакова, за всем этим последует полный развал госсистемы, в которой жила Америка долгое время, чего и добиваются трамписты.Ранее Дудаков высказал мнение, что катастрофические пожары в США изменят многое в стране.Избранный в ноябре 2024 года президент США Дональд Трамп официально вступил в должность 20 января 2025-го. На церемонии инаугурации американский лидер сделал ряд заявлений, которыми декларировал кардинальные изменения в политике страны. А в первые же часы после нее подписал десятки указов.Среди его первых решений: приостановка всех программ военной помощи другим странам на 90 дней, выход из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения о климате и введение режима чрезвычайного положения на южной границе США с Мексикой и в штатах, где добывают нефть и газ.22 января стало известно, что все сотрудники минобороны США, отвечавшие за украинское направление, отстранены, уволены или будут переведены на новые должности.На возвращение Дональда Трампа в Белый дом по-разному отреагировали в мире и в самой Америке. Комментируя происходящее, политолог Павел Шипилин высказал мнение, что его официальное вступление в должность не исключает риска гражданской войны в Америке из-за сохраняющегося раскола во власти и обществе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин готов к контакту с Трампом – КремльДни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями ТрампаУказ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, политика, в мире, новости, мнения, малек дудаков