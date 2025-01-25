https://crimea.ria.ru/20250125/pravitelstvo-ssha-paralizovano-ukazami-trampa--amerikanist-obyasnil-tsel-1143640460.html
Правительство США парализовано указами Трампа – американист объяснил цель
Правительство США парализовано указами Трампа – американист объяснил цель - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Правительство США парализовано указами Трампа – американист объяснил цель
Первые же указы президента США Дональда Трампа парализовали работу правительства страны, после чего государственную систему Штатов ждет полное разрушение,... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T08:06
2025-01-25T08:06
2025-01-25T00:15
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мнения
малек дудаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Первые же указы президента США Дональда Трампа парализовали работу правительства страны, после чего государственную систему Штатов ждет полное разрушение, считает политолог-американист Малек Дудаков."Не работают онлайн-порталы минтранспорта США, через которые финансируется ремонт дорожной инфраструктуры. Подморожены и гранты минздрава… под прицелом оказалось и FEMA – американское МЧС. Далее по списку: госдепартамент, спецслужбы и Пентагон", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.По мнению эксперта, минтранспорта США поплатилось за свои "распильные проекты эпохи Джо Байдена", которые сейчас идут под нож. В их числе – инфраструктурная реформа, на которую потратили 600 млрд долларов с минимальной эффективностью.Минздрав США под ударом из-за скандалов с финансированием программ изучения коронавирусов в Ухани, которые всячески скрывали. А FEMA – из-за нарушений своих обязанностей в угоду политическим интересам: в ведомстве отказывались спасать население в районах проживания сторонников Трампа в период ураганов. "В Северной Каролине многие до сих пор вынуждены ютиться в палатках", – отметил политолог.В Госдепе, минобороны США и спецслужбах происходят массовые увольнения, новых чиновников им нанимать пока запрещено, "так что число пустующих мест там будет стремительно расти", считает эксперт.По мнению Дудакова, за всем этим последует полный развал госсистемы, в которой жила Америка долгое время, чего и добиваются трамписты.Ранее Дудаков высказал мнение, что катастрофические пожары в США изменят многое в стране.Избранный в ноябре 2024 года президент США Дональд Трамп официально вступил в должность 20 января 2025-го. На церемонии инаугурации американский лидер сделал ряд заявлений, которыми декларировал кардинальные изменения в политике страны. А в первые же часы после нее подписал десятки указов.Среди его первых решений: приостановка всех программ военной помощи другим странам на 90 дней, выход из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения о климате и введение режима чрезвычайного положения на южной границе США с Мексикой и в штатах, где добывают нефть и газ.22 января стало известно, что все сотрудники минобороны США, отвечавшие за украинское направление, отстранены, уволены или будут переведены на новые должности.На возвращение Дональда Трампа в Белый дом по-разному отреагировали в мире и в самой Америке. Комментируя происходящее, политолог Павел Шипилин высказал мнение, что его официальное вступление в должность не исключает риска гражданской войны в Америке из-за сохраняющегося раскола во власти и обществе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин готов к контакту с Трампом – КремльДни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями ТрампаУказ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией – эксперт
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сша, дональд трамп, политика, в мире, новости, мнения, малек дудаков
Правительство США парализовано указами Трампа – американист объяснил цель
Указы Трампа парализовали работу правительства США перед полным сломом – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Первые же указы президента США Дональда Трампа парализовали работу правительства страны, после чего государственную систему Штатов ждет полное разрушение, считает политолог-американист Малек Дудаков.
"Не работают онлайн-порталы минтранспорта США, через которые финансируется ремонт дорожной инфраструктуры. Подморожены и гранты минздрава… под прицелом оказалось и FEMA – американское МЧС. Далее по списку: госдепартамент, спецслужбы и Пентагон", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
По мнению эксперта, минтранспорта США поплатилось за свои "распильные проекты эпохи Джо Байдена", которые сейчас идут под нож. В их числе – инфраструктурная реформа, на которую потратили 600 млрд долларов с минимальной эффективностью.
"47 тысяч американских мостов находятся в аварийном состоянии, 15 тысяч плотин могут в любой момент обрушиться, средний возраст электросетей – под 70 лет. На реконструкцию инфраструктуры нужны триллионы долларов, взять которые неоткуда. Поэтому пока решено просто все заморозить", – добавил американист.
Минздрав США под ударом из-за скандалов с финансированием программ изучения коронавирусов в Ухани, которые всячески скрывали. А FEMA – из-за нарушений своих обязанностей в угоду политическим интересам: в ведомстве отказывались спасать население в районах проживания сторонников Трампа в период ураганов.
"В Северной Каролине многие до сих пор вынуждены ютиться в палатках", – отметил политолог.
В Госдепе, минобороны США и спецслужбах происходят массовые увольнения, новых чиновников им нанимать пока запрещено, "так что число пустующих мест там будет стремительно расти", считает эксперт.
По мнению Дудакова, за всем этим последует полный развал госсистемы, в которой жила Америка долгое время, чего и добиваются трамписты.
"Государственная система продолжит идти вразнос, что во многом и является целью команды Трампа. Проще ее сломать, чем пытаться как-то переформатировать", – резюмировал политолог.
Ранее Дудаков высказал мнение
, что катастрофические пожары в США изменят многое в стране.
Избранный в ноябре 2024 года президент США Дональд Трамп официально вступил в должность 20 января 2025-го. На церемонии инаугурации
американский лидер сделал ряд заявлений
, которыми декларировал кардинальные изменения в политике страны. А в первые же часы после нее подписал десятки указов
.
Среди его первых решений: приостановка всех программ военной помощи другим странам на 90 дней, выход из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения о климате и введение режима чрезвычайного положения на южной границе США с Мексикой
и в штатах, где добывают нефть и газ.
22 января стало известно
, что все сотрудники минобороны США, отвечавшие за украинское направление, отстранены, уволены или будут переведены на новые должности.
На возвращение Дональда Трампа в Белый дом по-разному отреагировали в мире
и в самой Америке. Комментируя происходящее, политолог Павел Шипилин высказал мнение
, что его официальное вступление в должность не исключает риска гражданской войны в Америке из-за сохраняющегося раскола во власти и обществе.
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