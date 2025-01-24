https://crimea.ria.ru/20250124/dni-zelenskogo-sochteny-chto-stoit-za-obvineniyami-trampa-1143620136.html

Дни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями Трампа

Дни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями Трампа - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Дни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа готовит замену главе киевского режима Владимиру Зеленскому, но пока подходящей эффективной кандидатуры нет. Такое... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T12:01

2025-01-24T12:01

2025-01-24T12:01

эксклюзивы риа новости крым

владимир зеленский

дональд трамп

политика

мнения

алексей мухин

в мире

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143270506_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b8cde51bf814840e0f2afbf1cd8b5b21.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Администрация президента США Дональда Трампа готовит замену главе киевского режима Владимиру Зеленскому, но пока подходящей эффективной кандидатуры нет. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Трамп ранее обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей. По его словам, соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Зеленский захотел воевать. Президент США добавил, что киевский лидер — "не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине".В этой связи Зеленский не получит от Трампа тех ресурсов, которые получал от предыдущей американской администрации. Но говорить о его немедленной замене пока преждевременно - положение киевского лидера относительно устойчиво на фоне политических игр больших игроков, считает политолог."Думаю, этот вопрос решается с точки зрения интересов США, а не Украины. Если в интересах Вашингтона будет его сменить - это произойдет очень быстро. Но сейчас Зеленского менять не с руки, поскольку есть один нюанс: британцы подсовывают Вашингтону то Залужного (экс-главком ВСУ Валерий Залужный - ред.), то Буданова (глава ГУР Минобороны Украины - ред.), но в Белом Доме отлично понимают, что это люди Лондона, а Белому дому нужны свои. Может случиться так, что Трампу это объяснят", - продолжает эксперт.Для России, по его мнению, большой разницы от смены марионеток в Киеве нет - любой новый функционер будет реализовывать политику Запада. А вот сам Зеленский рискует ускорить свое фиаско, поскольку не выдерживает накопившегося крайнего нервного напряжения, которое может для него закончится срывом, считает политолог.Ранее Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет. При этом он дал понять, что Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" касательно урегулирования украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД РоссииВ НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликте"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, дональд трамп, политика, мнения, алексей мухин, в мире, сша, украина