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Дни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями Трампа - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Дни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями Трампа
Дни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями Трампа - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Дни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа готовит замену главе киевского режима Владимиру Зеленскому, но пока подходящей эффективной кандидатуры нет. Такое... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T12:01
2025-01-24T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Администрация президента США Дональда Трампа готовит замену главе киевского режима Владимиру Зеленскому, но пока подходящей эффективной кандидатуры нет. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Трамп ранее обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей. По его словам, соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Зеленский захотел воевать. Президент США добавил, что киевский лидер — "не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине".В этой связи Зеленский не получит от Трампа тех ресурсов, которые получал от предыдущей американской администрации. Но говорить о его немедленной замене пока преждевременно - положение киевского лидера относительно устойчиво на фоне политических игр больших игроков, считает политолог."Думаю, этот вопрос решается с точки зрения интересов США, а не Украины. Если в интересах Вашингтона будет его сменить - это произойдет очень быстро. Но сейчас Зеленского менять не с руки, поскольку есть один нюанс: британцы подсовывают Вашингтону то Залужного (экс-главком ВСУ Валерий Залужный - ред.), то Буданова (глава ГУР Минобороны Украины - ред.), но в Белом Доме отлично понимают, что это люди Лондона, а Белому дому нужны свои. Может случиться так, что Трампу это объяснят", - продолжает эксперт.Для России, по его мнению, большой разницы от смены марионеток в Киеве нет - любой новый функционер будет реализовывать политику Запада. А вот сам Зеленский рискует ускорить свое фиаско, поскольку не выдерживает накопившегося крайнего нервного напряжения, которое может для него закончится срывом, считает политолог.Ранее Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет. При этом он дал понять, что Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" касательно урегулирования украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД РоссииВ НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликте"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ
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владимир зеленский, дональд трамп, политика, мнения, алексей мухин, в мире, сша, украина
Дни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями Трампа

Администрация Трампа ищет эффективную замену Зеленскому - политолог

12:01 24.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Администрация президента США Дональда Трампа готовит замену главе киевского режима Владимиру Зеленскому, но пока подходящей эффективной кандидатуры нет. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Трамп ранее обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей. По его словам, соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Зеленский захотел воевать. Президент США добавил, что киевский лидер — "не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине".
"Трамп воспринимает Зеленского как человека Джо Байдена (предыдущий президент США - ред.). Внутри самих США сейчас происходит смена сторонников Байдена. В этой же связи очень понятны терзания Урсулы фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии - ред.), которая тут же выразила свою лояльность Трампу, но ее положение тоже достаточно шаткое. Вот и с Зеленским он разговаривать, судя по всему, не хочет. Дни его в качестве любимца США сочтены", - убежден Мухин.
В этой связи Зеленский не получит от Трампа тех ресурсов, которые получал от предыдущей американской администрации. Но говорить о его немедленной замене пока преждевременно - положение киевского лидера относительно устойчиво на фоне политических игр больших игроков, считает политолог.
"Думаю, этот вопрос решается с точки зрения интересов США, а не Украины. Если в интересах Вашингтона будет его сменить - это произойдет очень быстро. Но сейчас Зеленского менять не с руки, поскольку есть один нюанс: британцы подсовывают Вашингтону то Залужного (экс-главком ВСУ Валерий Залужный - ред.), то Буданова (глава ГУР Минобороны Украины - ред.), но в Белом Доме отлично понимают, что это люди Лондона, а Белому дому нужны свои. Может случиться так, что Трампу это объяснят", - продолжает эксперт.
Для России, по его мнению, большой разницы от смены марионеток в Киеве нет - любой новый функционер будет реализовывать политику Запада. А вот сам Зеленский рискует ускорить свое фиаско, поскольку не выдерживает накопившегося крайнего нервного напряжения, которое может для него закончится срывом, считает политолог.
Ранее Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет. При этом он дал понять, что Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" касательно урегулирования украинского конфликта.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир ЗеленскийДональд ТрампПолитикаМненияАлексей МухинВ миреСШАУкраина
 
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