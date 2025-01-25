https://crimea.ria.ru/20250125/kanal-razrushen-tramp-odnim-resheniem-nanes-troynoy-udar-po-zelenskomu-1143647036.html

"Канал разрушен": Трамп одним решением нанес тройной удар по Зеленскому

"Канал разрушен": Трамп одним решением нанес тройной удар по Зеленскому - РИА Новости Крым, 25.01.2025

"Канал разрушен": Трамп одним решением нанес тройной удар по Зеленскому

Президент США Дональд Трамп уволил чиновников, ответственных за украинское направление, чтобы оборвать каналы связи Киева с представителями "глубинного... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T09:56

2025-01-25T09:56

2025-01-25T09:56

александр дубинский

верховная рада украины

украина

дональд трамп

владимир зеленский

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп уволил чиновников, ответственных за украинское направление, чтобы оборвать каналы связи Киева с представителями "глубинного государства" в американских госструктурах и провести объективный аудит военной помощи Украине. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.По словам парламентария, увольнение американских чиновников, которые были связан с работой по Украине, решает для команды Трампа сразу несколько задач.Наконец, третья задача – устранение возможности утечки информации при проведении аудита американской помощи Киеву, добавил депутат Рады.22 января стало известно, что все сотрудники минобороны США, отвечавшие за украинское направление, отстранены, уволены или будут переведены на новые должности.Кроме того, Трамп приостановил все программы военной помощи другим странам на 90 дней.Как отмечается в документе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.Комментируя возможность дальнейших поставок вооружений Киеву, Трамп заявил, что в Белом доме "изучают данный вопрос".Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство США парализовано указами Трампа – американист объяснил цельДни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями ТрампаУказ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дубинский, верховная рада украины, украина, дональд трамп, владимир зеленский, поставки западного оружия украине