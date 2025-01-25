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"Канал разрушен": Трамп одним решением нанес тройной удар по Зеленскому - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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"Канал разрушен": Трамп одним решением нанес тройной удар по Зеленскому
"Канал разрушен": Трамп одним решением нанес тройной удар по Зеленскому - РИА Новости Крым, 25.01.2025
"Канал разрушен": Трамп одним решением нанес тройной удар по Зеленскому
Президент США Дональд Трамп уволил чиновников, ответственных за украинское направление, чтобы оборвать каналы связи Киева с представителями "глубинного... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T09:56
2025-01-25T09:56
александр дубинский
верховная рада украины
украина
дональд трамп
владимир зеленский
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп уволил чиновников, ответственных за украинское направление, чтобы оборвать каналы связи Киева с представителями "глубинного государства" в американских госструктурах и провести объективный аудит военной помощи Украине. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.По словам парламентария, увольнение американских чиновников, которые были связан с работой по Украине, решает для команды Трампа сразу несколько задач.Наконец, третья задача – устранение возможности утечки информации при проведении аудита американской помощи Киеву, добавил депутат Рады.22 января стало известно, что все сотрудники минобороны США, отвечавшие за украинское направление, отстранены, уволены или будут переведены на новые должности.Кроме того, Трамп приостановил все программы военной помощи другим странам на 90 дней.Как отмечается в документе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.Комментируя возможность дальнейших поставок вооружений Киеву, Трамп заявил, что в Белом доме "изучают данный вопрос".Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство США парализовано указами Трампа – американист объяснил цельДни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями ТрампаУказ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией – эксперт
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РИА Новости Крым
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96
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александр дубинский, верховная рада украины, украина, дональд трамп, владимир зеленский, поставки западного оружия украине
"Канал разрушен": Трамп одним решением нанес тройной удар по Зеленскому

Трамп прервал поставки вооружений Украине увольнением ответственных чиновников – Дубинский

09:56 25.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп уволил чиновников, ответственных за украинское направление, чтобы оборвать каналы связи Киева с представителями "глубинного государства" в американских госструктурах и провести объективный аудит военной помощи Украине. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
По словам парламентария, увольнение американских чиновников, которые были связан с работой по Украине, решает для команды Трампа сразу несколько задач.
"Первая: прерываются поставки вооружений из-за отстранения чиновников, ответственных за логистические цепочки и юридическую передачу. Вторая: разрушается канал коммуникаций между Киевом и представителями deep state ("глубинного государства" – ред.) в Госдепе и министерствах. Теперь некому позвонить с вопросом "так что там"?", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Наконец, третья задача – устранение возможности утечки информации при проведении аудита американской помощи Киеву, добавил депутат Рады.
22 января стало известно, что все сотрудники минобороны США, отвечавшие за украинское направление, отстранены, уволены или будут переведены на новые должности.
Кроме того, Трамп приостановил все программы военной помощи другим странам на 90 дней.
Как отмечается в документе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.
Комментируя возможность дальнейших поставок вооружений Киеву, Трамп заявил, что в Белом доме "изучают данный вопрос".
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Александр ДубинскийВерховная Рада УкраиныУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийПоставки западного оружия Украине
 
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