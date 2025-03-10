https://crimea.ria.ru/20250310/taksa-nasmert-zagryzla-mladentsa-v-tomskoy-oblasti-1144805202.html

Такса насмерть загрызла младенца в Томской области

Такса насмерть загрызла младенца в Томской области - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Такса насмерть загрызла младенца в Томской области

Такса насмерть загрызла новорожденного ребенка в городе Северске Томской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК. РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T17:11

2025-03-10T17:11

2025-03-10T17:13

ск рф (следственный комитет российской федерации)

томская область

дети

происшествия

собаки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Такса насмерть загрызла новорожденного ребенка в городе Северске Томской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.По данным правоохранителей, трагедия произошла в ночь на 10 марта в одной из квартир по проспекту Коммунистическому.Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.23 февраля в Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку, хозяйку животных задержали. Утром 26 февраля в садовом товариществе "Авиатор" Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы напали на девятилетнего мальчика. Они сильно искусали ему лицо. Животные были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Владельца собак обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 7 марта уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на семилетнего ребенка в Керчи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собака набросилась на мужчину в СевастополеЗа укус ребенка собакой с администрации в Крыму взыскали 20 тысячКак избежать нападения собак на людей – мнение эксперта

томская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), томская область, дети, происшествия, собаки