Рейтинг@Mail.ru
Такса насмерть загрызла младенца в Томской области - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250310/taksa-nasmert-zagryzla-mladentsa-v-tomskoy-oblasti-1144805202.html
Такса насмерть загрызла младенца в Томской области
Такса насмерть загрызла младенца в Томской области - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Такса насмерть загрызла младенца в Томской области
Такса насмерть загрызла новорожденного ребенка в городе Северске Томской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T17:11
2025-03-10T17:13
ск рф (следственный комитет российской федерации)
томская область
дети
происшествия
собаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110892/35/1108923501_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_eb0a11d651a3d64b8dd6906f1bb93e9c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Такса насмерть загрызла новорожденного ребенка в городе Северске Томской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.По данным правоохранителей, трагедия произошла в ночь на 10 марта в одной из квартир по проспекту Коммунистическому.Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.23 февраля в Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку, хозяйку животных задержали. Утром 26 февраля в садовом товариществе "Авиатор" Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы напали на девятилетнего мальчика. Они сильно искусали ему лицо. Животные были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Владельца собак обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 7 марта уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на семилетнего ребенка в Керчи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собака набросилась на мужчину в СевастополеЗа укус ребенка собакой с администрации в Крыму взыскали 20 тысячКак избежать нападения собак на людей – мнение эксперта
томская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110892/35/1108923501_110:0:594:363_1920x0_80_0_0_40a04600e0fb0212d532158f3d18cd86.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), томская область, дети, происшествия, собаки
Такса насмерть загрызла младенца в Томской области

Такса насмерть загрызла новорожденного ребенка в Томской области

17:11 10.03.2025 (обновлено: 17:13 10.03.2025)
 
© Fotolia/ haveseenНоворожденный
Новорожденный
© Fotolia/ haveseen
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Такса насмерть загрызла новорожденного ребенка в городе Северске Томской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
По данным правоохранителей, трагедия произошла в ночь на 10 марта в одной из квартир по проспекту Коммунистическому.
"Домашняя собака породы такса произвела укусы спящей в кроватке малолетней девочки 2025 года рождения. Впоследствии тело ребенка было обнаружено матерью без признаков жизни и с множественными укусами", – сказано в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
23 февраля в Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку, хозяйку животных задержали. Утром 26 февраля в садовом товариществе "Авиатор" Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы напали на девятилетнего мальчика. Они сильно искусали ему лицо. Животные были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Владельца собак обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 7 марта уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на семилетнего ребенка в Керчи.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Собака набросилась на мужчину в Севастополе
За укус ребенка собакой с администрации в Крыму взыскали 20 тысяч
Как избежать нападения собак на людей – мнение эксперта
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Томская областьдетиПроисшествияСобаки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Севастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащего
17:37Обмен разведданными Вашингтона с Киевом не прекращался – посланник Трампа
17:30Возле Британии столкнулись танкер и грузовое судно: ранены 32 человека
17:25Севастополь простился с двумя героями спецоперации
17:11Такса насмерть загрызла младенца в Томской области
17:03Крымчанка убила экс-супруга и закопала его тело в соседнем селе
16:46На лед в апреле – в Керчи готовятся к открытию школы зимних видов спорта
16:34Мирный житель убит ударом дрона ВСУ в Белгородской области
16:07Власти Анапы будут судиться с владельцами танкеров "Волгонефть"
15:46Крымчанина будут судить за хранение снарядов
15:22Рухнула крыша – два сотрудника МЧС погибли на пожаре в Пермском крае
15:13Лондон старается подорвать миротворческие усилия Трампа по Украине – СВР
15:07Переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии: что они изменят
14:54ВСУ бегут из Суджи: российские бойцы уничтожили большую группу боевиков
14:42Глава участкового избиркома пострадала при обстреле Херсонской области
14:28Бои в Курской области: уничтожены еще 340 боевиков
14:14Погода в Крыму резко изменится: на смену теплу идет холод и ливни
13:57К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод
13:51Новости СВО: украинская армия потеряла около 1200 военных за сутки
13:46Когда будет освобождена Курская область
Лента новостейМолния