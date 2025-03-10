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В центре Ялты из-за прокладки водопровода ограничат проезд на три недели
В центре Ялты из-за прокладки водопровода ограничат проезд на три недели - РИА Новости Крым, 10.03.2025
В центре Ялты из-за прокладки водопровода ограничат проезд на три недели
Из-за работ по прокладке водопровода в Ялте почти на три недели будет ограничен проезд по одной из центральных улиц. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T19:06
2025-03-10T19:06
2025-03-10T19:06
ялта
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водопровод
вода в крыму
администрация ялты
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Из-за работ по прокладке водопровода в Ялте почти на три недели будет ограничен проезд по одной из центральных улиц. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.По информации администрации города, дорожное движение ограничат на период с 10 марта по 1 апреля.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что свыше 800 миллионов рублей будет потрачено на модернизацию системы водоснабжения в Крыму в этом году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводовЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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В центре Ялты из-за прокладки водопровода ограничат проезд на три недели
В Ялте временно ограничат проезд по улице Макаренко из-за прокладки водопровода