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Севастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащего - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Севастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащего
Севастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащего - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Севастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащего
Завербованного СБУ жителя Севастополя приговорили к 17 годам лишения свободы за попытку убийства военнослужащего РФ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T17:47
2025-03-10T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Завербованного СБУ жителя Севастополя приговорили к 17 годам лишения свободы за попытку убийства военнослужащего РФ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.По заданию украинских кураторов он должен был подорвать взрывное устройство в подъезде жилого дома военнослужащего ВС РФ. Взрывное устройство мужчина должен был привести в действие в подъезде жилого дома. По замыслам украинских кураторов, детонация должна была случиться, когда туда войдет военнослужащий ВС РФ.Для этого подозреваемый поместил взрывчатку на газовую трубу около двери подъезда, но был задержан сотрудниками ФСБ.Южный окружной военный суд признал мужчину виновным по статьям о госизмене, покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Также подсудимому назначен штраф в сумме 300 тысяч рублей, и ограничение свободы на срок один год.Приговор в законную силу не вступил.Ранее житель Крыма был осужден за передачу данных о военнослужащих России украинским спецслужбам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку будут судить за финансирование ВСУЖитель Севастополя осужден на 18 лет за госизменуБортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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приговор, севастополь, новости севастополя, закон и право, правосудие, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, госизмена, терроризм
Севастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащего

Севастопольца приговорили к 17 годам за попытку убийства военнослужащего ВС РФ и госизмену

17:47 10.03.2025
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюСевастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащего
Севастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащего
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Завербованного СБУ жителя Севастополя приговорили к 17 годам лишения свободы за попытку убийства военнослужащего РФ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По заданию украинских кураторов он должен был подорвать взрывное устройство в подъезде жилого дома военнослужащего ВС РФ.
"Установлено, что 30-летний житель г. Севастополя по заданию украинской спецслужбы изъял из тайника взрывное устройство, содержащее пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства массой около 630 граммов. А также электродетонатор, передатчик и приемник радиоуправляемого исполнительного устройства", – сказано в сообщении.
Взрывное устройство мужчина должен был привести в действие в подъезде жилого дома. По замыслам украинских кураторов, детонация должна была случиться, когда туда войдет военнослужащий ВС РФ.
Для этого подозреваемый поместил взрывчатку на газовую трубу около двери подъезда, но был задержан сотрудниками ФСБ.
Южный окружной военный суд признал мужчину виновным по статьям о госизмене, покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Также подсудимому назначен штраф в сумме 300 тысяч рублей, и ограничение свободы на срок один год.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее житель Крыма был осужден за передачу данных о военнослужащих России украинским спецслужбам.
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