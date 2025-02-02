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В Севастополе из-за ремонта ограничат движение транспорта – список улиц - РИА Новости Крым, 02.02.2025
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В Севастополе из-за ремонта ограничат движение транспорта – список улиц
В Севастополе из-за ремонта ограничат движение транспорта – список улиц - РИА Новости Крым, 02.02.2025
В Севастополе из-за ремонта ограничат движение транспорта – список улиц
На трех улицах Севастополя временно ограничат движение из-за ремонта. Об этом предупреждает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T20:11
2025-02-02T20:11
севастополь
новости
департамент транспорта севастополя
транспорт
ограничение движения
ремонт дорог
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На трех улицах Севастополя временно ограничат движение из-за ремонта. Об этом предупреждает городской департамент транспорта.Уточняется, что движение транспорта будет ограничено по улицам Цветочная и Оранжерейная, проезд: улица Волжская – улица Южная.В ходе работ планируется обустроить основания из щебеночно-песчаной смеси на проезжей части, уложить нижний и верхний слои асфальтобетона. Обочины будут также приведены в порядок.Ранее и.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено сообщал, что 17 февраля в городе стартует капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, который продлится около года. В этом месте невозможно проводить работы с реверсивным движением, поэтому улица будет перекрыта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-ЯлтаЮго-Восточный обход Симферополя – как движется строительствоУскорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости, департамент транспорта севастополя, транспорт, ограничение движения, ремонт дорог, логистика
В Севастополе из-за ремонта ограничат движение транспорта – список улиц

На трех улицах Севастополя временно ограничат движение из-за ремонта дорог

20:11 02.02.2025
 
Дорожные работы
Дорожные работы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На трех улицах Севастополя временно ограничат движение из-за ремонта. Об этом предупреждает городской департамент транспорта.

"На трех улицах Красной горки вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с ремонтом дорог. Ограничения будут действовать с 3 февраля по 15 февраля 2025 года включительно", – сказано в сообщении.

Уточняется, что движение транспорта будет ограничено по улицам Цветочная и Оранжерейная, проезд: улица Волжская – улица Южная.
© ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя"Ограничения движения транспорта в связи с ремонтом дорог на трех улицах Севастополя
Ограничения движения транспорта в связи с ремонтом дорог на трех улицах Севастополя
© ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя"
Ограничения движения транспорта в связи с ремонтом дорог на трех улицах Севастополя
В ходе работ планируется обустроить основания из щебеночно-песчаной смеси на проезжей части, уложить нижний и верхний слои асфальтобетона. Обочины будут также приведены в порядок.
Ранее и.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено сообщал, что 17 февраля в городе стартует капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, который продлится около года. В этом месте невозможно проводить работы с реверсивным движением, поэтому улица будет перекрыта.
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СевастопольНовостиДепартамент транспорта СевастополяТранспортОграничение движенияРемонт дорогЛогистика
 
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