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В Севастополе из-за ремонта ограничат движение транспорта – список улиц

В Севастополе из-за ремонта ограничат движение транспорта – список улиц - РИА Новости Крым, 02.02.2025

В Севастополе из-за ремонта ограничат движение транспорта – список улиц

На трех улицах Севастополя временно ограничат движение из-за ремонта. Об этом предупреждает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T20:11

2025-02-02T20:11

2025-02-02T20:11

севастополь

новости

департамент транспорта севастополя

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ограничение движения

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На трех улицах Севастополя временно ограничат движение из-за ремонта. Об этом предупреждает городской департамент транспорта.Уточняется, что движение транспорта будет ограничено по улицам Цветочная и Оранжерейная, проезд: улица Волжская – улица Южная.В ходе работ планируется обустроить основания из щебеночно-песчаной смеси на проезжей части, уложить нижний и верхний слои асфальтобетона. Обочины будут также приведены в порядок.Ранее и.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено сообщал, что 17 февраля в городе стартует капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, который продлится около года. В этом месте невозможно проводить работы с реверсивным движением, поэтому улица будет перекрыта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-ЯлтаЮго-Восточный обход Симферополя – как движется строительствоУскорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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