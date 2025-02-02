В Севастополе из-за ремонта ограничат движение транспорта – список улиц
На трех улицах Севастополя временно ограничат движение из-за ремонта дорог
Дорожные работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На трех улицах Севастополя временно ограничат движение из-за ремонта. Об этом предупреждает городской департамент транспорта.
"На трех улицах Красной горки вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с ремонтом дорог. Ограничения будут действовать с 3 февраля по 15 февраля 2025 года включительно", – сказано в сообщении.
Уточняется, что движение транспорта будет ограничено по улицам Цветочная и Оранжерейная, проезд: улица Волжская – улица Южная.
© ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя"Ограничения движения транспорта в связи с ремонтом дорог на трех улицах Севастополя
© ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя"
Ограничения движения транспорта в связи с ремонтом дорог на трех улицах Севастополя
В ходе работ планируется обустроить основания из щебеночно-песчаной смеси на проезжей части, уложить нижний и верхний слои асфальтобетона. Обочины будут также приведены в порядок.
Ранее и.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено сообщал, что 17 февраля в городе стартует капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, который продлится около года. В этом месте невозможно проводить работы с реверсивным движением, поэтому улица будет перекрыта.
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