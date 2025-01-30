Рейтинг@Mail.ru
Юго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250130/yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya--kak-dvizhetsya-stroitelstvo-1143806007.html
Юго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство
Юго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Юго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство
Готовность второго этапа строительства Юго-Восточного обхода Симферополя достигла 70%. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов по... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T14:58
2025-01-30T14:58
крым
симферополь
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
владимир константинов
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1e/1143805487_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1d856108694a8550d2d13a2fd9d6f097.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Готовность второго этапа строительства Юго-Восточного обхода Симферополя достигла 70%. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов по итогам выезда на объект.Первый участок трассы длиной 15,8 километров уже построен. Общая протяженность четырехполосной дороги составит 25,2 км, напомнил он. Работы ведет компания "ВАД". Открытие новой дороги позволит перераспределить транспортные потоки от трассы "Таврида" в направлении Южного берега Крыма и исключит транзитное движение через Симферополь.Власти Крыма на данный момент не планируют строительство новых объездных дорог в обход Симферополя, но в случае необходимости такой вариант будет рассмотрен, заявлял ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.В Симферопольском районе продолжается строительство юго-восточного обхода Симферополя – автодороги Донское-Перевальное. Объект строят по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Дорога соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Алушту. В рамках первого этапа построен участок протяженностью 15,8 км. До октября следующего года дорожникам предстоит построить еще 9,4 из 25 километров автодороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 годаКогда откроют объездную дорогу Донское –Перевальное в КрымуВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1e/1143805487_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7e48daf7c9bca0670742b816fbc92d02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, владимир константинов, новости крыма
Юго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство

В Симферополе второй этап Юго-Восточного обхода готов на 70 процентов - Константинов

14:58 30.01.2025
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСтроительство Юго-Восточного обхода Симферополя
Строительство Юго-Восточного обхода Симферополя
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Готовность второго этапа строительства Юго-Восточного обхода Симферополя достигла 70%. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов по итогам выезда на объект.

"Степень готовности второго участка протяженностью 9,4 километров на сегодняшний день составляет свыше 70%", - написал Константинов в своем Telegam-канале.

Первый участок трассы длиной 15,8 километров уже построен. Общая протяженность четырехполосной дороги составит 25,2 км, напомнил он. Работы ведет компания "ВАД".
Открытие новой дороги позволит перераспределить транспортные потоки от трассы "Таврида" в направлении Южного берега Крыма и исключит транзитное движение через Симферополь.
"Водители будут значительно экономить время и комфортно добираться к южному побережью полуострова", - констатировал председатель Госсовета.
Власти Крыма на данный момент не планируют строительство новых объездных дорог в обход Симферополя, но в случае необходимости такой вариант будет рассмотрен, заявлял ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
В Симферопольском районе продолжается строительство юго-восточного обхода Симферополя – автодороги Донское-Перевальное. Объект строят по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Дорога соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Алушту. В рамках первого этапа построен участок протяженностью 15,8 км. До октября следующего года дорожникам предстоит построить еще 9,4 из 25 километров автодороги.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 года
Когда откроют объездную дорогу Донское –Перевальное в Крыму
В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
 
КрымСимферопольРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогВладимир КонстантиновНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19
15:16Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки
14:58Юго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство
14:4610 лет без дороги: СК заинтересовался нарушением прав севастопольцев
14:32В детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 мест
14:21Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику
13:58Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать
13:46Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз
13:33В Саках и в пяти селах под Алуштой отключили свет из-за аварии на сетях
13:14Три школы Крыма перевели на дистант из-за ОРВИ и микоплазменной пневмонии
13:02Новости СВО: Украина за день потеряла 1275 солдат
12:51Программу модернизации детских лагерей расширят на новые регионы
12:37Российские фигуристы были в разбившемся в США самолете
12:27Порядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позиций
12:21ВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военных
12:15Перенестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музей
12:01Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута – каким он будет
11:55Подрыв электрички предотвратили в Ставропольском крае
11:20Юные крымчане стали чаще расплачиваться детскими картами
11:15Катастрофу можно было предотвратить: заявление Трампа о ЧП с самолетом
Лента новостейМолния