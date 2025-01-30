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Юго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство

Юго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Юго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство

Готовность второго этапа строительства Юго-Восточного обхода Симферополя достигла 70%. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов по... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T14:58

2025-01-30T14:58

2025-01-30T14:58

крым

симферополь

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

владимир константинов

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Готовность второго этапа строительства Юго-Восточного обхода Симферополя достигла 70%. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов по итогам выезда на объект.Первый участок трассы длиной 15,8 километров уже построен. Общая протяженность четырехполосной дороги составит 25,2 км, напомнил он. Работы ведет компания "ВАД". Открытие новой дороги позволит перераспределить транспортные потоки от трассы "Таврида" в направлении Южного берега Крыма и исключит транзитное движение через Симферополь.Власти Крыма на данный момент не планируют строительство новых объездных дорог в обход Симферополя, но в случае необходимости такой вариант будет рассмотрен, заявлял ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.В Симферопольском районе продолжается строительство юго-восточного обхода Симферополя – автодороги Донское-Перевальное. Объект строят по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Дорога соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Алушту. В рамках первого этапа построен участок протяженностью 15,8 км. До октября следующего года дорожникам предстоит построить еще 9,4 из 25 километров автодороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 годаКогда откроют объездную дорогу Донское –Перевальное в КрымуВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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