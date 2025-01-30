Юго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство
В Симферополе второй этап Юго-Восточного обхода готов на 70 процентов - Константинов
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСтроительство Юго-Восточного обхода Симферополя
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Готовность второго этапа строительства Юго-Восточного обхода Симферополя достигла 70%. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов по итогам выезда на объект.
"Степень готовности второго участка протяженностью 9,4 километров на сегодняшний день составляет свыше 70%", - написал Константинов в своем Telegam-канале.
Первый участок трассы длиной 15,8 километров уже построен. Общая протяженность четырехполосной дороги составит 25,2 км, напомнил он. Работы ведет компания "ВАД".
Открытие новой дороги позволит перераспределить транспортные потоки от трассы "Таврида" в направлении Южного берега Крыма и исключит транзитное движение через Симферополь.
"Водители будут значительно экономить время и комфортно добираться к южному побережью полуострова", - констатировал председатель Госсовета.
Власти Крыма на данный момент не планируют строительство новых объездных дорог в обход Симферополя, но в случае необходимости такой вариант будет рассмотрен, заявлял ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
В Симферопольском районе продолжается строительство юго-восточного обхода Симферополя – автодороги Донское-Перевальное. Объект строят по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Дорога соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Алушту. В рамках первого этапа построен участок протяженностью 15,8 км. До октября следующего года дорожникам предстоит построить еще 9,4 из 25 километров автодороги.
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