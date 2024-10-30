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В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
Компания "ВАД" в текущем году построила 77 километров новых дорог к морским курортам Крыма и отремонтировала 55 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T22:08
2024-10-30T22:08
ао "вад"
новости крыма
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
благоустройство
нацпроект "безопасные качественные дороги"
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Компания "ВАД" в текущем году построила 77 километров новых дорог к морским курортам Крыма и отремонтировала 55 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба компании.В Крыму компания строит три крупные дорожные магистрали: автодорогу Симферополь – Евпатория – Мирный (на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш); юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Алушту, а также обход Алушты, который упростит автомобильное сообщение с Южным берегом Крыма.В августе этого года открыто движение по 61-километровому участку автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный (вторая очередь). Работы на объекте велись с декабря 2021 года. Эта дорога первой технической категории. Она включает 17 развязок, включая восемь двухуровневых проездов для пропуска сельскохозяйственной техники.Второй по готовности объект – 15,8 километров автодороги, построенных в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное в рамках первого этапа работ.Юго-восточный обход Симферополя соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Алушту. До октября следующего года дорожникам предстоит построить еще 9,4 из 25 километров автодороги.Также ведется строительство обхода Алушты протяженностью 24 километра. Дорога пройдет преимущественно в горной местности. Дорожникам предстоит реконструировать 16,1 км трассы (первый этап) и построить 7,8 км новой дороги (второй этап). На сегодняшний момент готовность второго этапа составляет 28%, завершить работы планируется в 2027 году.Ранее крымское правительство утвердило проект бюджета республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно документу, на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму в ближайшие три года планируется направить 132 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограммеВ четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиардаОт Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ао "вад", новости крыма, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство, нацпроект "безопасные качественные дороги", транспорт, логистика
В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам

К курортам Крыма в этом году построены почти 80 километров новых дорог

22:08 30.10.2024
 
© Фото: пресс-служба АО "ВАД"Транспортная развязка трассы "Таврида" на въезде в Симферополь со стороны Керчи
Транспортная развязка трассы Таврида на въезде в Симферополь со стороны Керчи
© Фото: пресс-служба АО "ВАД"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Компания "ВАД" в текущем году построила 77 километров новых дорог к морским курортам Крыма и отремонтировала 55 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Суммарно по состоянию на октябрь 2024 года построено 77 километров новых дорог. Еще свыше 55 километров отремонтировано в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Все они отвечают поставленной президентом России задаче по развитию дорожной инфраструктуры и подъездных путей к главным туристическим направлениям региона", – говорится в сообщении.

В Крыму компания строит три крупные дорожные магистрали: автодорогу Симферополь – Евпатория – Мирный (на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш); юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Алушту, а также обход Алушты, который упростит автомобильное сообщение с Южным берегом Крыма.
В августе этого года открыто движение по 61-километровому участку автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный (вторая очередь). Работы на объекте велись с декабря 2021 года. Эта дорога первой технической категории. Она включает 17 развязок, включая восемь двухуровневых проездов для пропуска сельскохозяйственной техники.
Второй по готовности объект – 15,8 километров автодороги, построенных в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное в рамках первого этапа работ.
© Компания "ВАД"Завершены работы по строительству и реконструкции 15,8 километров автодороги, построенных в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное (первый этап работ)
Завершены работы по строительству и реконструкции 15,8 километров автодороги, построенных в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное (первый этап работ)
© Компания "ВАД"
Завершены работы по строительству и реконструкции 15,8 километров автодороги, построенных в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное (первый этап работ)
Юго-восточный обход Симферополя соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Алушту. До октября следующего года дорожникам предстоит построить еще 9,4 из 25 километров автодороги.
Также ведется строительство обхода Алушты протяженностью 24 километра. Дорога пройдет преимущественно в горной местности. Дорожникам предстоит реконструировать 16,1 км трассы (первый этап) и построить 7,8 км новой дороги (второй этап). На сегодняшний момент готовность второго этапа составляет 28%, завершить работы планируется в 2027 году.
© Компания "ВАД"Работы по строительству и реконструкции автодороги Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта на участке км 155 – км 180, который включает строительство обхода города Алушты
Работы по строительству и реконструкции автодороги Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта на участке км 155 – км 180, который включает строительство обхода города Алушты
© Компания "ВАД"
Работы по строительству и реконструкции автодороги Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта на участке км 155 – км 180, который включает строительство обхода города Алушты
Ранее крымское правительство утвердило проект бюджета республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно документу, на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму в ближайшие три года планируется направить 132 миллиарда рублей.
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АО "ВАД"Новости КрымаКрымРемонт и строительство дорог в КрымуБлагоустройствоНацпроект "Безопасные качественные дороги"ТранспортЛогистика
 
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