https://crimea.ria.ru/20241030/v-krymu-v-etom-godu-prolozhili-pochti-80-kilometrov-novykh-dorog-k-kurortam-1141484127.html

В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам

В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам

Компания "ВАД" в текущем году построила 77 километров новых дорог к морским курортам Крыма и отремонтировала 55 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T22:08

2024-10-30T22:08

2024-10-30T22:08

ао "вад"

новости крыма

крым

ремонт и строительство дорог в крыму

благоустройство

нацпроект "безопасные качественные дороги"

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Компания "ВАД" в текущем году построила 77 километров новых дорог к морским курортам Крыма и отремонтировала 55 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба компании.В Крыму компания строит три крупные дорожные магистрали: автодорогу Симферополь – Евпатория – Мирный (на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш); юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Алушту, а также обход Алушты, который упростит автомобильное сообщение с Южным берегом Крыма.В августе этого года открыто движение по 61-километровому участку автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный (вторая очередь). Работы на объекте велись с декабря 2021 года. Эта дорога первой технической категории. Она включает 17 развязок, включая восемь двухуровневых проездов для пропуска сельскохозяйственной техники.Второй по готовности объект – 15,8 километров автодороги, построенных в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное в рамках первого этапа работ.Юго-восточный обход Симферополя соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Алушту. До октября следующего года дорожникам предстоит построить еще 9,4 из 25 километров автодороги.Также ведется строительство обхода Алушты протяженностью 24 километра. Дорога пройдет преимущественно в горной местности. Дорожникам предстоит реконструировать 16,1 км трассы (первый этап) и построить 7,8 км новой дороги (второй этап). На сегодняшний момент готовность второго этапа составляет 28%, завершить работы планируется в 2027 году.Ранее крымское правительство утвердило проект бюджета республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно документу, на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму в ближайшие три года планируется направить 132 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограммеВ четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиардаОт Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ао "вад", новости крыма, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство, нацпроект "безопасные качественные дороги", транспорт, логистика