На дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублей
В Крыму на ремонт и строительство дорог планируют направить 132 млрд рублей за три года
© Служба автомобильных дорог КрымаРемонт дороги Евпатория - порт Мирный
© Служба автомобильных дорог Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. На строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму в ближайшие три года планируется направить 132 миллиарда рублей. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров республики – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе презентации проекта трехлетнего бюджета Крыма.
Так, по ее словам, объем дорожного фонда на следующий год составит 41,5 млрд, в 2026 и 2027 – 53,5 млрд и 37 млрд рублей соответственно.
"Наши основные объекты: обход Симферополя на участке Донское – Перевальное, развязка на шоссе Героев Сталинграда в Керчи, строительство и реконструкция дороги Льговское – Грушевка – Судак и строительство подъездных дорог к экотехнопаркам в Белогорском и Сакском районах", - уточнила Кивико.
Четырехполосную дорогу Донское - Перевальное строят по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Срок завершения работ - октябрь 2025 года. Стоимость контракта – 15,2 млрд рублей. Строительство началось весной 2022 года. На сегодняшний день уже на 58% построен второй этап трассы.
Ведется строительство и реконструкция автодороги Льговское – Грушевка – Судак, которая соединит трассу "Таврида" с курортами восточного Крыма. Все работы планируется завершить к 2027 году.
Кроме того, в 2026 году рассчитывают построить дорогу в объезд "Артека" и завершить обустройство инженерной защиты дороги Бахчисарай – Ялта. В 2027 году также будут завершены работы по строительству обхода Алушты через село Изобильное.
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