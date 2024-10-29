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На дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублей

На дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.10.2024

На дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублей

На строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму в ближайшие три года планируется направить 132 миллиарда рублей. Об этом сообщила зампредседателя Совета... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T10:59

2024-10-29T10:59

2024-10-29T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. На строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму в ближайшие три года планируется направить 132 миллиарда рублей. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров республики – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе презентации проекта трехлетнего бюджета Крыма.Так, по ее словам, объем дорожного фонда на следующий год составит 41,5 млрд, в 2026 и 2027 – 53,5 млрд и 37 млрд рублей соответственно.Четырехполосную дорогу Донское - Перевальное строят по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Срок завершения работ - октябрь 2025 года. Стоимость контракта – 15,2 млрд рублей. Строительство началось весной 2022 года. На сегодняшний день уже на 58% построен второй этап трассы.Ведется строительство и реконструкция автодороги Льговское – Грушевка – Судак, которая соединит трассу "Таврида" с курортами восточного Крыма. Все работы планируется завершить к 2027 году.Кроме того, в 2026 году рассчитывают построить дорогу в объезд "Артека" и завершить обустройство инженерной защиты дороги Бахчисарай – Ялта. В 2027 году также будут завершены работы по строительству обхода Алушты через село Изобильное.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограммеВ четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиардаОт Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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