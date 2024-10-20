В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограмме
В Севастополе почти отремонтировали дороги к подстанции скорой помощи и к ФОКу
© Пресс-служба правительства Севастополя В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограмме
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе заканчивают ремонт подъездных путей к объектам, которые строят по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя - к подстанции скорой помощи и к физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОКу). Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"Завершается ремонт дороги, ведущей к подстанции скорой медицинской помощи № 1. Протяженность участка – 300 метров. Активно идут работы по строительству дороги, прилегающей к трем новым объектам на улице Вакуленчука – ФОКу с залом для бокса и двум детским садам", - говорится в Telegram-канале севастопольского правительства.
Также уточняется, что на дороге, которая ведет к ФОКу и детским садам, подрядчик уже начинает переустройство инженерных сетей. Объект планируется завершить в первом полугодии 2025 года.
При этом ФОК с залом для бокса и детский сад на 120 мест рядом с ним готов уже на 90 процентов, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Севастополе развернуто строительство двух детсадов и физкультурно-оздоровительного комплекса. Все три объекта строятся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Два новых детских сада и ФОК возводят на улицах Вакуленчука и Руднева, рядом с торговым центром.
Всего до конца года в Севастополе планируется капитально отремонтировать195 многоквартирных домов, в 29 из них будут полностью обновлены фасады.
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