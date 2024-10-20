https://crimea.ria.ru/20241020/v-sevastopole-remontiruyut-dorogi-k-obektam-stroitelstva-po-gosprogramme-1141225582.html

В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограмме

В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограмме - РИА Новости Крым, 20.10.2024

В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограмме

В Севастополе заканчивают ремонт подъездных путей к объектам, которые строят по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя - к... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T18:35

2024-10-20T18:35

2024-10-20T18:35

севастополь

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе заканчивают ремонт подъездных путей к объектам, которые строят по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя - к подстанции скорой помощи и к физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОКу). Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Также уточняется, что на дороге, которая ведет к ФОКу и детским садам, подрядчик уже начинает переустройство инженерных сетей. Объект планируется завершить в первом полугодии 2025 года.При этом ФОК с залом для бокса и детский сад на 120 мест рядом с ним готов уже на 90 процентов, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Севастополе развернуто строительство двух детсадов и физкультурно-оздоровительного комплекса. Все три объекта строятся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Два новых детских сада и ФОК возводят на улицах Вакуленчука и Руднева, рядом с торговым центром.Всего до конца года в Севастополе планируется капитально отремонтировать195 многоквартирных домов, в 29 из них будут полностью обновлены фасады.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие причалы отремонтируют в СевастополеВ Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансераВторой этап: как идет строительство дороги Донское - Перевальное в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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