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В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограмме - РИА Новости Крым, 20.10.2024
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В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограмме
В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограмме - РИА Новости Крым, 20.10.2024
В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограмме
В Севастополе заканчивают ремонт подъездных путей к объектам, которые строят по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя - к... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T18:35
2024-10-20T18:35
севастополь
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
правительство севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе заканчивают ремонт подъездных путей к объектам, которые строят по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя - к подстанции скорой помощи и к физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОКу). Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Также уточняется, что на дороге, которая ведет к ФОКу и детским садам, подрядчик уже начинает переустройство инженерных сетей. Объект планируется завершить в первом полугодии 2025 года.При этом ФОК с залом для бокса и детский сад на 120 мест рядом с ним готов уже на 90 процентов, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Севастополе развернуто строительство двух детсадов и физкультурно-оздоровительного комплекса. Все три объекта строятся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Два новых детских сада и ФОК возводят на улицах Вакуленчука и Руднева, рядом с торговым центром.Всего до конца года в Севастополе планируется капитально отремонтировать195 многоквартирных домов, в 29 из них будут полностью обновлены фасады.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие причалы отремонтируют в СевастополеВ Севастополе сменят подрядчика строительства онкологического диспансераВторой этап: как идет строительство дороги Донское - Перевальное в Крыму
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севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, правительство севастополя, новости крыма, крым
В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограмме

В Севастополе почти отремонтировали дороги к подстанции скорой помощи и к ФОКу

18:35 20.10.2024
 
© Пресс-служба правительства Севастополя В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограмме
В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограмме
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе заканчивают ремонт подъездных путей к объектам, которые строят по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя - к подстанции скорой помощи и к физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОКу). Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

"Завершается ремонт дороги, ведущей к подстанции скорой медицинской помощи № 1. Протяженность участка – 300 метров. Активно идут работы по строительству дороги, прилегающей к трем новым объектам на улице Вакуленчука – ФОКу с залом для бокса и двум детским садам", - говорится в Telegram-канале севастопольского правительства.

Также уточняется, что на дороге, которая ведет к ФОКу и детским садам, подрядчик уже начинает переустройство инженерных сетей. Объект планируется завершить в первом полугодии 2025 года.
При этом ФОК с залом для бокса и детский сад на 120 мест рядом с ним готов уже на 90 процентов, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Севастополе развернуто строительство двух детсадов и физкультурно-оздоровительного комплекса. Все три объекта строятся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Два новых детских сада и ФОК возводят на улицах Вакуленчука и Руднева, рядом с торговым центром.
Всего до конца года в Севастополе планируется капитально отремонтировать195 многоквартирных домов, в 29 из них будут полностью обновлены фасады.
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