https://crimea.ria.ru/20240429/v-sevastopole-poyavitsya-dva-novykh-detsada-i-sportivnyy-kompleks-1136947703.html

В Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс

В Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс - РИА Новости Крым, 29.04.2024

В Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс

В Севастополе развернуто строительство двух детсадов и физкультурно-оздоровительного комплекса. Все три объекта строятся в рамках госпрограммы... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T16:25

2024-04-29T16:25

2024-04-29T16:25

севастополь

михаил развожаев

детский сад

спорт

госпрограмма социально-экономического развития крыма

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе развернуто строительство двух детсадов и физкультурно-оздоровительного комплекса. Все три объекта строятся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Два новых детских сада и ФОК возводят на улицах Вакуленчука и Руднева, рядом с торговым центром, уточнил губернатор.Также он отметил, что у каждой детсадовской группы будет свое помещение, для дошколят оборудуют отдельные залы для музыкальных занятий и уроков физкультуры. Кроме того, в учреждениях будут кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет и пищеблок.Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) строится неподалеку от детского сада. Здесь, в том числе, будут проходить профессиональные спортивные тренировки и соревнования по боксу.Ранее сообщалось, что капитальный ремонт домов №8 по улице Гоголя и дом №34 по улице Ленина в Севастополе, которые относятся к числу объектов культурного наследия, должен завершиться летом.Кроме того, в Балаклаве начались работы по восстановлению "Водолечебницы К. С. Гинали", построенной в 1906 году. Объект, физический износ которого достиг 70%, приводят в порядок в рамках строительства яхтенной марины.Всего до конца года в Севастополе планируется капитально отремонтировать 195 многоквартирных домов, в 29 из них будут полностью обновлены фасады.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" – схемаВ Симферополе построят еще один детский сад за 230 миллионовКогда достроят новый спортивный центр под Симферополем

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, детский сад, спорт, госпрограмма социально-экономического развития крыма, общество, новости крыма