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В Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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В Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс
В Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс - РИА Новости Крым, 29.04.2024
В Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс
В Севастополе развернуто строительство двух детсадов и физкультурно-оздоровительного комплекса. Все три объекта строятся в рамках госпрограммы... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T16:25
2024-04-29T16:25
севастополь
михаил развожаев
детский сад
спорт
госпрограмма социально-экономического развития крыма
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе развернуто строительство двух детсадов и физкультурно-оздоровительного комплекса. Все три объекта строятся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Два новых детских сада и ФОК возводят на улицах Вакуленчука и Руднева, рядом с торговым центром, уточнил губернатор.Также он отметил, что у каждой детсадовской группы будет свое помещение, для дошколят оборудуют отдельные залы для музыкальных занятий и уроков физкультуры. Кроме того, в учреждениях будут кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет и пищеблок.Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) строится неподалеку от детского сада. Здесь, в том числе, будут проходить профессиональные спортивные тренировки и соревнования по боксу.Ранее сообщалось, что капитальный ремонт домов №8 по улице Гоголя и дом №34 по улице Ленина в Севастополе, которые относятся к числу объектов культурного наследия, должен завершиться летом.Кроме того, в Балаклаве начались работы по восстановлению "Водолечебницы К. С. Гинали", построенной в 1906 году. Объект, физический износ которого достиг 70%, приводят в порядок в рамках строительства яхтенной марины.Всего до конца года в Севастополе планируется капитально отремонтировать 195 многоквартирных домов, в 29 из них будут полностью обновлены фасады.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" – схемаВ Симферополе построят еще один детский сад за 230 миллионовКогда достроят новый спортивный центр под Симферополем
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севастополь, михаил развожаев, детский сад, спорт, госпрограмма социально-экономического развития крыма, общество, новости крыма
В Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс

В самом крупном районе Севастополя строят 2 детских сада и спорткомплекс для соревнований

16:25 29.04.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе появится два новых детсада и ФОК
В Севастополе появится два новых детсада и ФОК
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе развернуто строительство двух детсадов и физкультурно-оздоровительного комплекса. Все три объекта строятся в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Два новых детских сада и ФОК возводят на улицах Вакуленчука и Руднева, рядом с торговым центром, уточнил губернатор.
"Гагаринский район — самый густонаселенный, здесь много семей с детьми, поэтому детские садики здесь очень нужны. Оба здания будут двухэтажными. Одно учреждение рассчитано на 120 мест, это семь групп детей в возрасте от полутора до семи лет. Второй садик будет больше — он рассчитан на 260 мест, это 12 групп", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что у каждой детсадовской группы будет свое помещение, для дошколят оборудуют отдельные залы для музыкальных занятий и уроков физкультуры. Кроме того, в учреждениях будут кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет и пищеблок.
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) строится неподалеку от детского сада. Здесь, в том числе, будут проходить профессиональные спортивные тренировки и соревнования по боксу.
"В здании будут залы для бокса, которые в день смогут принимать порядка 150 спортсменов, залы общей физической подготовки с кардио- и силовой зоной, зоны для аэробики и гимнастики, раздевалки с душевыми и медпункт", - рассказал губернатор о планах по строительству спорткомплекса.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт домов №8 по улице Гоголя и дом №34 по улице Ленина в Севастополе, которые относятся к числу объектов культурного наследия, должен завершиться летом.
Кроме того, в Балаклаве начались работы по восстановлению "Водолечебницы К. С. Гинали", построенной в 1906 году. Объект, физический износ которого достиг 70%, приводят в порядок в рамках строительства яхтенной марины.
Всего до конца года в Севастополе планируется капитально отремонтировать 195 многоквартирных домов, в 29 из них будут полностью обновлены фасады.
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СевастопольМихаил РазвожаевДетский садСпортГоспрограмма социально-экономического развития КрымаОбществоНовости Крыма
 
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