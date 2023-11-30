https://crimea.ria.ru/20231130/kogda-dostroyat-novyy-sportivnyy-tsentr-pod-simferopolem-1133219145.html

Когда достроят новый спортивный центр под Симферополем

Когда достроят новый спортивный центр под Симферополем - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Когда достроят новый спортивный центр под Симферополем

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с центром фиджитал-спорта в симферопольском селе Перово достоят к концу года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T15:24

2023-11-30T15:24

2023-11-30T15:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с центром фиджитал-спорта в симферопольском селе Перово достоят к концу года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам выезда на объект.По его словам, на базе нового ФОК появится еще и первый в Крыму центр фиджитал-спорта, который будет способствовать развитию и популяризации среди крымчан инновационных площадок, объединяющих спорт, технологии и образование.Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром Симферопольского района строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.В марте этого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем. Параллельно комитет по противодействию коррупции РК сообщил о выявлении нарушений при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в Перово и Добром. Отмечалось, что нарушения связаны с недостачей товарно-материальных ценностей, а также оплатой работ, которые фактически не выполнены. Позже стало известно, что для наполнения одного из комплексов были закуплены спортивные тренажеры на сумму 27,8 млн рублей, которые впоследствии неправомерно переданы в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортклубов Симферополя. На директора спортшколы из-за "подаренных" тренажеров завели уголовное дело. В ноябре управление ФСБ по Крыму и Севастополю сообщало о том, что гендиректор фирмы-подрядчика предстанет перед судом по обвинению в хищении 14,7 млн рублей при строительстве объекта в Перово. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажерыГде в Крыму появятся новые спортивные объекты – ТорубароваВ Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, спорт, симферопольский район, демография, новости крыма, общество