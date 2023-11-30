Когда достроят новый спортивный центр под Симферополем
Новый спортивный комплекс в селе Перово в Крыму достоят к концу года - Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваНовый спортивный комплекс в селе Перово в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с центром фиджитал-спорта в симферопольском селе Перово достоят к концу года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам выезда на объект.
"К сожалению, объект проблемный – предыдущее руководство допустило нарушения при строительстве. Договор с подрядчиком расторгнут, правоохранители ведут соответствующую работу. После корректировки сметы и экспертизы необходимые средства будут выделены. Спорткомплекс достроят в следующем году", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, на базе нового ФОК появится еще и первый в Крыму центр фиджитал-спорта, который будет способствовать развитию и популяризации среди крымчан инновационных площадок, объединяющих спорт, технологии и образование.
Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром Симферопольского района строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.
В марте этого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем. Параллельно комитет по противодействию коррупции РК сообщил о выявлении нарушений при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в Перово и Добром. Отмечалось, что нарушения связаны с недостачей товарно-материальных ценностей, а также оплатой работ, которые фактически не выполнены.
Позже стало известно, что для наполнения одного из комплексов были закуплены спортивные тренажеры на сумму 27,8 млн рублей, которые впоследствии неправомерно переданы в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортклубов Симферополя. На директора спортшколы из-за "подаренных" тренажеров завели уголовное дело.
В ноябре управление ФСБ по Крыму и Севастополю сообщало о том, что гендиректор фирмы-подрядчика предстанет перед судом по обвинению в хищении 14,7 млн рублей при строительстве объекта в Перово.
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