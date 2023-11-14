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В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублей

В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.11.2023

В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублей

Гендиректор фирмы-подрядчика предстанет перед судом по обвинению в хищении 14,7 млн рублей при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T12:43

2023-11-14T12:43

2023-11-14T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Гендиректор фирмы-подрядчика предстанет перед судом по обвинению в хищении 14,7 млн рублей при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Перово Симферопольского района, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в апреле 2021 года Спортивная школа №5 заключила с частной фирмой контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на 211,5 млн рублей. Объект нужно было сдать в эксплуатацию в декабре 2022 года.В рамках первого этапа подрядчик должен был закупить для спортивной школы дорогостоящее оборудование. Для придания видимости реальной поставки оборудования гендиректор фирмы заключил фиктивные договоры с несколькими предприятиями. Эти договоры вместе с другими документами, подтверждающими объем якобы выполненных строительных работ, обвиняемый предоставил заказчику.На их основании подрядчику необоснованно перечислили 14,7 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.Преступную деятельность предпринимателя выявили и пресекли сотрудники УФСБ.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Коммерсанту грозит до 10 лет лишения свободы.Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром Симферопольского района строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.В марте этого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура Севастополя требует 6 лет колонии для подрядчика за хищениеНа капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублейПочти миллион: крымскую чиновницу обвиняют в присвоении денег дворников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, происшествия, спорт