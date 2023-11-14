Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231114/v-krymu-podryadchika-budut-sudit-za-khischenie-15-mln-rubley-1132773617.html
В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублей
В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.11.2023
В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублей
Гендиректор фирмы-подрядчика предстанет перед судом по обвинению в хищении 14,7 млн рублей при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T12:43
2023-11-14T12:43
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
новости крыма
происшествия
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_0:231:1600:1131_1920x0_80_0_0_c62a87a5b427c0c5ef9a4298faaf6848.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Гендиректор фирмы-подрядчика предстанет перед судом по обвинению в хищении 14,7 млн рублей при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Перово Симферопольского района, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в апреле 2021 года Спортивная школа №5 заключила с частной фирмой контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на 211,5 млн рублей. Объект нужно было сдать в эксплуатацию в декабре 2022 года.В рамках первого этапа подрядчик должен был закупить для спортивной школы дорогостоящее оборудование. Для придания видимости реальной поставки оборудования гендиректор фирмы заключил фиктивные договоры с несколькими предприятиями. Эти договоры вместе с другими документами, подтверждающими объем якобы выполненных строительных работ, обвиняемый предоставил заказчику.На их основании подрядчику необоснованно перечислили 14,7 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.Преступную деятельность предпринимателя выявили и пресекли сотрудники УФСБ.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Коммерсанту грозит до 10 лет лишения свободы.Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром Симферопольского района строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.В марте этого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура Севастополя требует 6 лет колонии для подрядчика за хищениеНа капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублейПочти миллион: крымскую чиновницу обвиняют в присвоении денег дворников
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_746dd1220141a9073294e46e5bb6a7de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, происшествия, спорт
В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублей

В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублей на строительстве спорткомплекса

12:43 14.11.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Гендиректор фирмы-подрядчика предстанет перед судом по обвинению в хищении 14,7 млн рублей при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Перово Симферопольского района, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в апреле 2021 года Спортивная школа №5 заключила с частной фирмой контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на 211,5 млн рублей. Объект нужно было сдать в эксплуатацию в декабре 2022 года.
В рамках первого этапа подрядчик должен был закупить для спортивной школы дорогостоящее оборудование. Для придания видимости реальной поставки оборудования гендиректор фирмы заключил фиктивные договоры с несколькими предприятиями. Эти договоры вместе с другими документами, подтверждающими объем якобы выполненных строительных работ, обвиняемый предоставил заказчику.
На их основании подрядчику необоснованно перечислили 14,7 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Преступную деятельность предпринимателя выявили и пресекли сотрудники УФСБ.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Коммерсанту грозит до 10 лет лишения свободы.
Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром Симферопольского района строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.
В марте этого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прокуратура Севастополя требует 6 лет колонии для подрядчика за хищение
На капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублей
Почти миллион: крымскую чиновницу обвиняют в присвоении денег дворников
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымНовости КрымаПроисшествияСпорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Какие поправки в закон "О выборах президента РФ" утвердил Путин
14:06Столтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с Россией
13:33Массовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет - Аксенов
13:14ООН обвинила Киев в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин
13:06РНКБ выдал участникам СЭЗ в Крыму льготные кредиты на 3 млрд рублей
12:43В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублей
12:28В Севастополе назначили первого замгубернатора
12:24В Крыму задержали подозреваемого в серии краж из машин и гаражей
12:14У Израиля нет шансов: политолог дал прогноз развития событий в Газе
12:02Рост COVID: в 70 регионах России стало больше заболевших
11:58Еще два дня шторма: ливни и ветер задержатся в Крыму до четверга
11:38Спасатели нашли тело женщины на месте падения машины в реку в Адыгее
11:20Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУ
11:0518 ударов ножом: севастополец осужден за жестокое убийство знакомого
10:55Неонацист наградил неонациста: в Крыму оценили "геройство" Джемилева
10:41Удар ВСУ по Великим Копаням на Херсонсщине: есть погибший и раненый
10:21В Крыму экс-чиновников будут судить за взятки от нелегальных торговцев
10:06Сторонник украинских националистов готовил теракт в российском городе
09:54Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина
09:45Ветер и метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа
Лента новостейМолния