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Прокуратура Севастополя требует 6 лет колонии для подрядчика за хищение
Прокуратура Севастополя требует 6 лет колонии для подрядчика за хищение - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Прокуратура Севастополя требует 6 лет колонии для подрядчика за хищение
Прокуратура Севастополя требует посадить на шесть лет в колонию директора компании "АСГАРД", которого обвиняет в хищении почти 300 млн бюджетных рублей на... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T13:55
2023-11-10T13:55
2023-11-10T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя требует посадить на шесть лет в колонию директора компании "АСГАРД", которого обвиняет в хищении почти 300 млн бюджетных рублей на госконтрактах – ранее районный суд дал ему условно шесть месяцев, переквалифицировав преступление на менее тяжкое в ходе рассмотрения дела. В пресс-службе прокуратуры города сообщают, что на это решение подана апелляция.О том, что гендиректора компании ООО "АСГАРД" будут судить за хищение почти 300 млн рублей при выполнении госконтрактов по строительству двух объектов в рамках федеральной программы, сообщалось в июле 2022 года. Тогда прокуратура заявила, что он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме, сообщили в прокуратуре. Однако решение по уголовному делу, принятое в отношении него Ленинским районным судом 27 октября текущего года, надзорное ведомство не устроило.Не согласившись с приговором, прокуратура обжаловала его "как незаконный и необоснованный" и внесла апелляционное представление на принятое судебное решение.По мнению обвинителя, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, в ходе рассмотрения дела и принятия решения судом уголовный закон был применен неправильно, с существенным нарушением уголовно-процессуального закона.Апелляционное представление будет рассмотрено Севастопольским городским судом.Напомним, ООО "Асгард" является также подрядчиком, который выполняет реставрацию художественного музея им. Крошицкого в Севастополе – это объект культурного наследия. Работы на нем тоже затянулись.В июле текущего года гендиректор компании Игорь Анацкий в интервью РИА Новости Крым рассказал свою версию того, почему так происходит. Компания "АСГАРД" ранее выполняла реконструкцию набережной реки Салгир в Симферополе, а также второй этап реконструкции центральных улиц крымской столицы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллионаВ Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионовПрокуратура Севастополя проверит законность трат при постройке коллектора
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Прокуратура Севастополя требует 6 лет колонии для подрядчика за хищение
Прокуратура Севастополя требует 6 лет колонии для директора компании "АСГАРД" за хищение
13:55 10.11.2023 (обновлено: 13:59 10.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя требует посадить на шесть лет в колонию директора компании "АСГАРД", которого обвиняет в хищении почти 300 млн бюджетных рублей на госконтрактах – ранее районный суд дал ему условно шесть месяцев, переквалифицировав преступление на менее тяжкое в ходе рассмотрения дела. В пресс-службе прокуратуры города сообщают, что на это решение подана апелляция.
О том, что гендиректора компании ООО "АСГАРД" будут судить
за хищение почти 300 млн рублей при выполнении госконтрактов по строительству двух объектов в рамках федеральной программы, сообщалось в июле 2022 года. Тогда прокуратура заявила, что он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере
"По версии следствия, обвиняемый в 2019–2020 годах похитил бюджетные денежные средства на общую сумму 279 млн рублей, выделенные в качестве авансовых платежей при выполнении государственных контрактов по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя и строительству крытого катка с искусственным льдом в районе пересечения ул. Генерала Мельника и Лабораторного шоссе в г. Севастополе", – уточняют в ведомстве.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме, сообщили в прокуратуре. Однако решение по уголовному делу, принятое в отношении него Ленинским районным судом 27 октября текущего года, надзорное ведомство не устроило.
"Суд первой инстанции изменил квалификацию деяний подсудимого, признал его виновным в совершении преступлений небольшой тяжести… – подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования и назначил ему 6 месяцев ограничения свободы, освободив от отбывания наказания", – рассказали в прокуратуре.
Не согласившись с приговором, прокуратура обжаловала его "как незаконный и необоснованный" и внесла апелляционное представление на принятое судебное решение.
По мнению обвинителя, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, в ходе рассмотрения дела и принятия решения судом уголовный закон был применен неправильно, с существенным нарушением уголовно-процессуального закона.
"В своем апелляционном представлении государственный обвинитель настаивает на отмене приговора суда первой инстанции, просит вынести новое судебное решение и осудить виновного… к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", – заявили в прокуратуре.
Апелляционное представление будет рассмотрено Севастопольским городским судом.
Напомним, ООО "Асгард" является также подрядчиком, который выполняет реставрацию художественного музея им. Крошицкого в Севастополе – это объект культурного наследия. Работы на нем тоже затянулись.
В июле текущего года гендиректор компании Игорь Анацкий в интервью РИА Новости Крым рассказал
свою версию того, почему так происходит.
Компания "АСГАРД" ранее выполняла реконструкцию набережной реки Салгир в Симферополе, а также второй этап реконструкции центральных улиц крымской столицы.
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