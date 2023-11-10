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В Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллиона - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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В Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллиона
В Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллиона - РИА Новости Крым, 10.11.2023
В Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллиона
Штрафом в 1,6 млн рублей в Красноперекопском районе Крыма наказали подрядчика, который просрочил ремонтные работы в медицинском учреждении. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T12:43
2023-11-10T12:43
прокуратура республики крым
новости крыма
штрафы
красноперекопский район
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строительство
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Штрафом в 1,6 млн рублей в Красноперекопском районе Крыма наказали подрядчика, который просрочил ремонтные работы в медицинском учреждении. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.По данным ведомства, с компанией был заключен контракт на ремонт врачебной амбулатории в селе Воинка. Однако по непонятным обстоятельствам в установленные сроки работы выполнены не были.Нарушение сроков сдачи работ обернулись для директора компании делом об административном нарушении. Суд признал руководителя подрядной организации виновным и присудил ему штраф в размере 1,6 миллиона рублей.Продолжит ли подрядчик после этого заканчивать ремонт, в ведомстве не уточнили.А в Севастополе не до конца выполненные ремонтные работы в одном из городских скверов обернулись уголовным делом для экс-начальника госпредприятия “Парки и скверы”. Чиновнику вменяют превышение должностных полномочий, поскольку он подписал подрядчику акты о выполненных работах без проверки самих работ, которые, как выяснилось позже, были выполнены не в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште капитально отремонтируют детскую поликлиникуВ Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионовКогда откроют новый онкологический центр в Севастополе
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, новости крыма, штрафы, красноперекопский район, крым, строительство, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллиона

Подрядчик оштрафован на 1,6 миллиона за просрочку ремонта поликлиники на севере Крыма

12:43 10.11.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПодрядчик оштрафован на 1,6 миллиона за просрочку ремонта поликлиники на севере Крыма
Подрядчик оштрафован на 1,6 миллиона за просрочку ремонта поликлиники на севере Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Штрафом в 1,6 млн рублей в Красноперекопском районе Крыма наказали подрядчика, который просрочил ремонтные работы в медицинском учреждении. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.
По данным ведомства, с компанией был заключен контракт на ремонт врачебной амбулатории в селе Воинка. Однако по непонятным обстоятельствам в установленные сроки работы выполнены не были.

“Сумма неисполненных обязательств по контракту превысила 63 миллиона рублей”, – отметили в прокуратуре.

Нарушение сроков сдачи работ обернулись для директора компании делом об административном нарушении. Суд признал руководителя подрядной организации виновным и присудил ему штраф в размере 1,6 миллиона рублей.
Продолжит ли подрядчик после этого заканчивать ремонт, в ведомстве не уточнили.
А в Севастополе не до конца выполненные ремонтные работы в одном из городских скверов обернулись уголовным делом для экс-начальника госпредприятия “Парки и скверы”. Чиновнику вменяют превышение должностных полномочий, поскольку он подписал подрядчику акты о выполненных работах без проверки самих работ, которые, как выяснилось позже, были выполнены не в полном объеме.
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Прокуратура Республики КрымНовости КрымаШтрафыКрасноперекопский районКрымСтроительствоЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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