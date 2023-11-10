https://crimea.ria.ru/20231110/v-krymu-nakazali-podryadchika-za-narushenie-na-63-milliona-1132708809.html

В Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллиона

В Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллиона - РИА Новости Крым, 10.11.2023

В Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллиона

Штрафом в 1,6 млн рублей в Красноперекопском районе Крыма наказали подрядчика, который просрочил ремонтные работы в медицинском учреждении. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T12:43

2023-11-10T12:43

2023-11-10T12:43

прокуратура республики крым

новости крыма

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красноперекопский район

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Штрафом в 1,6 млн рублей в Красноперекопском районе Крыма наказали подрядчика, который просрочил ремонтные работы в медицинском учреждении. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.По данным ведомства, с компанией был заключен контракт на ремонт врачебной амбулатории в селе Воинка. Однако по непонятным обстоятельствам в установленные сроки работы выполнены не были.Нарушение сроков сдачи работ обернулись для директора компании делом об административном нарушении. Суд признал руководителя подрядной организации виновным и присудил ему штраф в размере 1,6 миллиона рублей.Продолжит ли подрядчик после этого заканчивать ремонт, в ведомстве не уточнили.А в Севастополе не до конца выполненные ремонтные работы в одном из городских скверов обернулись уголовным делом для экс-начальника госпредприятия “Парки и скверы”. Чиновнику вменяют превышение должностных полномочий, поскольку он подписал подрядчику акты о выполненных работах без проверки самих работ, которые, как выяснилось позже, были выполнены не в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште капитально отремонтируют детскую поликлиникуВ Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионовКогда откроют новый онкологический центр в Севастополе

красноперекопский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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