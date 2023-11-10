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В Алуште капитально отремонтируют детскую поликлинику

В Алуште капитально отремонтируют детскую поликлинику - РИА Новости Крым, 10.11.2023

В Алуште капитально отремонтируют детскую поликлинику

В Алуште менее чем за месяц планируют произвести ремонтные работы в здании детской поликлиники на 20 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T10:15

2023-11-10T10:15

2023-11-10T10:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште менее чем за месяц планируют произвести ремонтные работы в здании детской поликлиники на 20 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на правительственном портале республики.Отмечается, что речь идет о дополнительных работах с ценой контракта более 20 млн рублей. Предельный срок исполнения – 1 декабря 2023 года. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен. Заказчиком выступает Алуштинская центральная городская больница.Ранее в Севастополе после капремонта досрочно открылась детская поликлиника. Сейчас в отремонтированную поликлинику уже завезли новую мебель, врачи начали прием. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницыНа что планируют "тратить" бюджет Крыма в 2024 годуВ Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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