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В Алуште капитально отремонтируют детскую поликлинику - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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В Алуште капитально отремонтируют детскую поликлинику
В Алуште капитально отремонтируют детскую поликлинику - РИА Новости Крым, 10.11.2023
В Алуште капитально отремонтируют детскую поликлинику
В Алуште менее чем за месяц планируют произвести ремонтные работы в здании детской поликлиники на 20 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T10:15
2023-11-10T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште менее чем за месяц планируют произвести ремонтные работы в здании детской поликлиники на 20 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на правительственном портале республики.Отмечается, что речь идет о дополнительных работах с ценой контракта более 20 млн рублей. Предельный срок исполнения – 1 декабря 2023 года. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен. Заказчиком выступает Алуштинская центральная городская больница.Ранее в Севастополе после капремонта досрочно открылась детская поликлиника. Сейчас в отремонтированную поликлинику уже завезли новую мебель, врачи начали прием. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницыНа что планируют "тратить" бюджет Крыма в 2024 годуВ Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов
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4.7
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алушта, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, дети, больница, строительство
В Алуште капитально отремонтируют детскую поликлинику

В Алуште до 1 декабря завершат ремонт детской поликлиники – распоряжение

10:15 10.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште менее чем за месяц планируют произвести ремонтные работы в здании детской поликлиники на 20 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на правительственном портале республики.

"Определить Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "Академия безопасности" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Капитальный ремонт детской поликлиники Алуштинской центральной городской больницы", – говорится в документе.

Отмечается, что речь идет о дополнительных работах с ценой контракта более 20 млн рублей. Предельный срок исполнения – 1 декабря 2023 года. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен. Заказчиком выступает Алуштинская центральная городская больница.
Ранее в Севастополе после капремонта досрочно открылась детская поликлиника. Сейчас в отремонтированную поликлинику уже завезли новую мебель, врачи начали прием.
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АлуштаНовости КрымаКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровьедетиБольницаСтроительство
 
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