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В Севастополе после капремонта досрочно открылась детская поликлиника
В Севастополе после капремонта досрочно открылась детская поликлиника - РИА Новости Крым, 01.11.2023
В Севастополе после капремонта досрочно открылась детская поликлиника
Детская поликлиника №2 на улице Шевченко в Севастополе открылась после капремонта раньше заявленного срока окончания работ. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T20:46
2023-11-01T20:46
2023-11-01T20:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Детская поликлиника №2 на улице Шевченко в Севастополе открылась после капремонта раньше заявленного срока окончания работ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Поликлиника находится на первом этаже многоквартирного дома, построенного в конце 1980-х, и ремонт в ней еще никогда не проводился – "помещения пришли в негодность". Поэтому масштаб работ был большим. Заменены все инженерные системы, двери и окна, полностью отремонтированы стены, потолки и полы, а также обновлен фасад, рассказал градоначальник.Ремонт начали почти год назад, в ноябре 2022. Все это время неотложную помощь маленьким пациентам оказывали в поликлинике на ул. Юмашева. Педиатры же принимали на проспекте Героев Сталинграда, сообщил губернатор, отметив, что это "было непросто": к медучреждению прикреплены более 5 000 детей.Работы проведены в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение".Ранее, в августе, после капитального ремонта открылось 3-е педиатрическое отделение поликлиники № 2 Центра охраны здоровья матери и ребенка на ул. Павла Корчагина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницы В Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов
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В Севастополе после капремонта досрочно открылась детская поликлиника
В Севастополе детская поликлиника открылась досрочно после капитального ремонта
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Детская поликлиника №2 на улице Шевченко в Севастополе открылась после капремонта раньше заявленного срока окончания работ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Детская поликлиника на улице Шевченко открылась после капитального ремонта. Работы были завершены досрочно. Сейчас в отремонтированную поликлинику уже завезли новую мебель, врачи начали прием", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Поликлиника находится на первом этаже многоквартирного дома, построенного в конце 1980-х, и ремонт в ней еще никогда не проводился – "помещения пришли в негодность". Поэтому масштаб работ был большим. Заменены все инженерные системы, двери и окна, полностью отремонтированы стены, потолки и полы, а также обновлен фасад, рассказал градоначальник.
Ремонт начали почти год назад, в ноябре 2022. Все это время неотложную помощь маленьким пациентам оказывали в поликлинике на ул. Юмашева. Педиатры же принимали на проспекте Героев Сталинграда, сообщил губернатор, отметив, что это "было непросто": к медучреждению прикреплены более 5 000 детей.
Работы проведены в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение".
Ранее, в августе, после капитального ремонта открылось 3-е педиатрическое отделение поликлиники № 2 Центра охраны здоровья матери и ребенка на ул. Павла Корчагина.
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