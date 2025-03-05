https://crimea.ria.ru/20250305/pasportizatsiya-zhiteley-donbassa-i-novorossii-polnostyu-zavershena---putin-1144672370.html
Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена - Путин
Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена - Путин - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена - Путин
Паспортизация жителей новых регионов России полностью завершена в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T13:55
2025-03-05T13:55
2025-03-05T14:16
владимир путин (политик)
новые регионы россии
новости
российское гражданство
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123814039_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_695527764ce6e182673594ac2e7b05ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Паспортизация жителей новых регионов России полностью завершена в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин.Массовая паспортизация жителей новых регионов завершена, документы получили 3,5 миллиона человек, уточнил глава МВД Владимир Колокольцев."Массовая паспортизация жителей Донбасса и Новороссии проведена, сейчас процесс идет уже в текущем режиме. С момента начала этой работы документы получили три с половиной миллиона человек", - сказал министр.По словам Колокольцева, в минувшем году в новых регионах РФ предоставлено более 420 тысяч государственных услуг по регистрации транспортных средств и 270 тысяч – по выдаче водительских прав.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами по итогам референдума по вопросу о вхождении в состав РФ, проходившего с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.По представлению президента РФ Госдума установила 30 сентября памятную дату – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123814039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d5ec964a63836b675335de010036f1bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новые регионы россии, новости, российское гражданство, общество
Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена - Путин
Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена в прошлом году – Путин
13:55 05.03.2025 (обновлено: 14:16 05.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Паспортизация жителей новых регионов России полностью завершена в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.
Массовая паспортизация жителей новых регионов завершена, документы получили 3,5 миллиона человек, уточнил глава МВД Владимир Колокольцев.
"Массовая паспортизация жителей Донбасса и Новороссии проведена, сейчас процесс идет уже в текущем режиме. С момента начала этой работы документы получили три с половиной миллиона человек", - сказал министр.
По словам Колокольцева, в минувшем году в новых регионах РФ предоставлено более 420 тысяч государственных услуг по регистрации транспортных средств и 270 тысяч – по выдаче водительских прав.
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами по итогам референдума по вопросу о вхождении в состав РФ, проходившего с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
По представлению президента РФ Госдума установила 30 сентября памятную дату – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.