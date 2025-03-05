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Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена - Путин - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена - Путин
Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена - Путин - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена - Путин
Паспортизация жителей новых регионов России полностью завершена в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T13:55
2025-03-05T14:16
владимир путин (политик)
новые регионы россии
новости
российское гражданство
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Паспортизация жителей новых регионов России полностью завершена в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин.Массовая паспортизация жителей новых регионов завершена, документы получили 3,5 миллиона человек, уточнил глава МВД Владимир Колокольцев."Массовая паспортизация жителей Донбасса и Новороссии проведена, сейчас процесс идет уже в текущем режиме. С момента начала этой работы документы получили три с половиной миллиона человек", - сказал министр.По словам Колокольцева, в минувшем году в новых регионах РФ предоставлено более 420 тысяч государственных услуг по регистрации транспортных средств и 270 тысяч – по выдаче водительских прав.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами по итогам референдума по вопросу о вхождении в состав РФ, проходившего с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.По представлению президента РФ Госдума установила 30 сентября памятную дату – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новые регионы россии, новости, российское гражданство, общество
Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена - Путин

Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена в прошлом году – Путин

13:55 05.03.2025 (обновлено: 14:16 05.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Паспортизация жителей новых регионов России полностью завершена в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.
Массовая паспортизация жителей новых регионов завершена, документы получили 3,5 миллиона человек, уточнил глава МВД Владимир Колокольцев.
"Массовая паспортизация жителей Донбасса и Новороссии проведена, сейчас процесс идет уже в текущем режиме. С момента начала этой работы документы получили три с половиной миллиона человек", - сказал министр.
По словам Колокольцева, в минувшем году в новых регионах РФ предоставлено более 420 тысяч государственных услуг по регистрации транспортных средств и 270 тысяч – по выдаче водительских прав.
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами по итогам референдума по вопросу о вхождении в состав РФ, проходившего с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
По представлению президента РФ Госдума установила 30 сентября памятную дату – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
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Владимир Путин (политик)Новые регионы РоссииНовостиРоссийское гражданствоОбщество
 
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