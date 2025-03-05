https://crimea.ria.ru/20250305/v-krymu-zakryty-na-karantin-po-orvi-42-shkoly-i-8-detsadov-1144667286.html

В Крыму закрыты на карантин по ОРВИ 42 школы и 8 детсадов

В Крыму закрыты на карантин по ОРВИ 42 школы и 8 детсадов - РИА Новости Крым, 05.03.2025

В Крыму закрыты на карантин по ОРВИ 42 школы и 8 детсадов

В Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования. Об этом сообщила руководитель Межрегионального... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T11:45

2025-03-05T11:45

2025-03-05T12:11

наталья пеньковская

орви

грипп

карантин

крым

новости крыма

роспотребнадзор

школа

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110303/26/1103032661_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d1bec90db4c2172bd08dae38f56bbc79.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская."С конца февраля - за две последние недели - мы начали фиксировать значительный прирост по всем административным территориям республики. Традиционно наивысшая заболеваемость фиксируется в наших крупных регионах - Симферополь, Ялта, Алушта, Евпатория, Бахчисарайский район", - рассказала Пеньковская в рамках прямого эфира, который транслировался в официальной группе правительства Крыма в социальной сети "Вконтакте".По ее словам, ситуация по заболеваемости ОРВИ в этом году несколько отличается от привычной для региона: из-за теплой погоды в декабре и январе вместо двух подъемов сезонных инфекций в Крыму фиксируется один - февральский. При этом сейчас около 40% заболевших - это дети, в основном - школьники.Она напомнила, что учреждения образования закрываются, если 20% учеников отсутствуют на занятиях по причине заболевания. Минимальный период, на который закрываются школы, - семь дней. При этом родители должны понимать, что разобщение детей в такой ситуации должно происходить и вне школы: отпускать детей на детские площадки или на кружковые занятия в карантинный период тоже не стоит.В понедельник пресс-служба Роспотребнадзора по региону сообщала о 18 375 заболевших в Крыму. В Севастополе заболели респираторными инфекциями 7000 человек. В Ялте из-за роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом не учатся дети 42 классов, на карантин полностью закрыты две школы, а также 11 групп в детских садах, сообщили в администрацииВ Феодосии в связи с ростом ОРВИ закрыта школа №17, а также несколько классов в шести школах.В Керчи, по словам замглавы администрации Ирины Ивановой, на данный момент закрыто три школы. Дети учатся дистанционно в онлайн формате. Программу не сокращают. Решение по каникулам будет принято ближе к концу марта.Специалисты отмечают, что заболеваемость на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии. Также, отмечается активная циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более полутысячи школ закрыты в России из-за роста ОРВИТри школы в Севастополе уходят на "удаленку" из-за роста ОРВИКрым выходит на пик заболеваемости гриппом: динамика и прогнозы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пеньковская, орви, грипп, карантин, крым, новости крыма, роспотребнадзор, школа, дети