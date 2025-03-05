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В Крыму закрыты на карантин по ОРВИ 42 школы и 8 детсадов
В Крыму закрыты на карантин по ОРВИ 42 школы и 8 детсадов - РИА Новости Крым, 05.03.2025
В Крыму закрыты на карантин по ОРВИ 42 школы и 8 детсадов
В Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования. Об этом сообщила руководитель Межрегионального... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T11:45
2025-03-05T11:45
2025-03-05T12:11
наталья пеньковская
орви
грипп
карантин
крым
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дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская."С конца февраля - за две последние недели - мы начали фиксировать значительный прирост по всем административным территориям республики. Традиционно наивысшая заболеваемость фиксируется в наших крупных регионах - Симферополь, Ялта, Алушта, Евпатория, Бахчисарайский район", - рассказала Пеньковская в рамках прямого эфира, который транслировался в официальной группе правительства Крыма в социальной сети "Вконтакте".По ее словам, ситуация по заболеваемости ОРВИ в этом году несколько отличается от привычной для региона: из-за теплой погоды в декабре и январе вместо двух подъемов сезонных инфекций в Крыму фиксируется один - февральский. При этом сейчас около 40% заболевших - это дети, в основном - школьники.Она напомнила, что учреждения образования закрываются, если 20% учеников отсутствуют на занятиях по причине заболевания. Минимальный период, на который закрываются школы, - семь дней. При этом родители должны понимать, что разобщение детей в такой ситуации должно происходить и вне школы: отпускать детей на детские площадки или на кружковые занятия в карантинный период тоже не стоит.В понедельник пресс-служба Роспотребнадзора по региону сообщала о 18 375 заболевших в Крыму. В Севастополе заболели респираторными инфекциями 7000 человек. В Ялте из-за роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом не учатся дети 42 классов, на карантин полностью закрыты две школы, а также 11 групп в детских садах, сообщили в администрацииВ Феодосии в связи с ростом ОРВИ закрыта школа №17, а также несколько классов в шести школах.В Керчи, по словам замглавы администрации Ирины Ивановой, на данный момент закрыто три школы. Дети учатся дистанционно в онлайн формате. Программу не сокращают. Решение по каникулам будет принято ближе к концу марта.Специалисты отмечают, что заболеваемость на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии. Также, отмечается активная циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более полутысячи школ закрыты в России из-за роста ОРВИТри школы в Севастополе уходят на "удаленку" из-за роста ОРВИКрым выходит на пик заболеваемости гриппом: динамика и прогнозы
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наталья пеньковская, орви, грипп, карантин, крым, новости крыма, роспотребнадзор, школа, дети
В Крыму закрыты на карантин по ОРВИ 42 школы и 8 детсадов
В Крыму из-за ОРВИ закрыты 42 школы и 8 детсадов - Роспотребнадзор
11:45 05.03.2025 (обновлено: 12:11 05.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
"С конца февраля - за две последние недели - мы начали фиксировать значительный прирост по всем административным территориям республики. Традиционно наивысшая заболеваемость фиксируется в наших крупных регионах - Симферополь, Ялта, Алушта, Евпатория, Бахчисарайский район", - рассказала Пеньковская в рамках прямого эфира, который транслировался в официальной группе правительства Крыма в социальной сети "Вконтакте".
По ее словам, ситуация по заболеваемости ОРВИ в этом году несколько отличается от привычной для региона: из-за теплой погоды в декабре и январе вместо двух подъемов сезонных инфекций в Крыму фиксируется один - февральский. При этом сейчас около 40% заболевших - это дети, в основном - школьники.
"Порядка 42 школ было закрыто полностью на начало недели. И восемь закрытых дошкольных учреждений. Есть порядка 800 закрытых классов в целом по региону. Но ситуация постоянно меняется - мы отслеживаем ситуацию по динамике и в каждом конкретном случае принимаются меры по разобщению. Но это не более 6% от общего числа школ закрыты на территории региона", - проинформировала руководитель управления.
Она напомнила, что учреждения образования закрываются, если 20% учеников отсутствуют на занятиях по причине заболевания. Минимальный период, на который закрываются школы, - семь дней. При этом родители должны понимать, что разобщение детей в такой ситуации должно происходить и вне школы: отпускать детей на детские площадки или на кружковые занятия в карантинный период тоже не стоит.
В понедельник пресс-служба Роспотребнадзора по региону сообщала о 18 375 заболевших
в Крыму. В Севастополе заболели респираторными инфекциями 7000 человек.
В Ялте из-за роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом не учатся дети 42 классов, на карантин полностью закрыты две школы, а также 11 групп в детских садах, сообщили в администрации
В Феодосии в связи с ростом ОРВИ закрыта школа №17, а также несколько классов в шести школах.
В Керчи, по словам замглавы администрации Ирины Ивановой, на данный момент закрыто три школы. Дети учатся дистанционно в онлайн формате. Программу не сокращают. Решение по каникулам будет принято ближе к концу марта.
Специалисты отмечают, что заболеваемость на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии. Также, отмечается активная циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В.
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