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Удары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена" - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Удары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"
Удары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена" - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Удары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"
Вооруженные силы России нанесли удары по штабу националистов "Кракен", военным аэродромам и нефтебазе на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T12:22
2025-03-05T12:31
новости сво
министерство обороны рф
удары по украине
вооруженные силы россии
потери всу
энергосистема украины
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по штабу националистов "Кракен", военным аэродромам и нефтебазе на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, поражены скоплениям живой силы и техники противника и иностранных наемников ВСУ в 150 районах.Утром украинские власти сообщали о серии взрывов и повреждении критической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Харькове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, вооруженные силы россии, потери всу , энергосистема украины, иностранные наемники всу
Удары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"

На Украине разбит штаб националистов "Кракен" и нефтебаза

12:22 05.03.2025 (обновлено: 12:31 05.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по штабу националистов "Кракен", военным аэродромам и нефтебазе на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штабу националистического формирования "Кракен", – сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, поражены скоплениям живой силы и техники противника и иностранных наемников ВСУ в 150 районах.
Утром украинские власти сообщали о серии взрывов и повреждении критической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Новости СВОМинистерство обороны РФУдары по УкраинеВооруженные силы РоссииПотери ВСУЭнергосистема УкраиныИностранные наемники ВСУ
 
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