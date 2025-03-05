https://crimea.ria.ru/20250305/udary-po-ukraine-razbita-neftebaza-i-shtab-krakena-1144668863.html

Удары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"

Удары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена" - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Удары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"

Вооруженные силы России нанесли удары по штабу националистов "Кракен", военным аэродромам и нефтебазе на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T12:22

2025-03-05T12:22

2025-03-05T12:31

новости сво

министерство обороны рф

удары по украине

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энергосистема украины

иностранные наемники всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по штабу националистов "Кракен", военным аэродромам и нефтебазе на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, поражены скоплениям живой силы и техники противника и иностранных наемников ВСУ в 150 районах.Утром украинские власти сообщали о серии взрывов и повреждении критической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Харькове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, вооруженные силы россии, потери всу , энергосистема украины, иностранные наемники всу