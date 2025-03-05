https://crimea.ria.ru/20250305/vtb-napravit-25-mln-rubley-na-ustranenie-razliva-mazuta-v-chernom-more-1144671321.html

ВТБ направит 25 млн рублей на устранение разлива мазута в Черном море

ВТБ направит 25 млн рублей на устранение разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 05.03.2025

ВТБ направит 25 млн рублей на устранение разлива мазута в Черном море

Более 25 миллионов рублей выделит ВТБ на очищение морского дна и береговой линии от мазута, профессиональную помощь птицам и дельфинам, поддержку волонтеров... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T13:34

2025-03-05T13:34

2025-03-05T14:02

втб

банк

черное море

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

экология

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Более 25 миллионов рублей выделит ВТБ на очищение морского дна и береговой линии от мазута, профессиональную помощь птицам и дельфинам, поддержку волонтеров после инцидента в Керченском проливе, сообщает пресс-служба банка.Помощь будет оказана через благотворительный фонд "ВТБ-Страна". Мероприятия по восстановлению наземной и морской флоры и фауны пройдут в партнерстве с Фондом защитников природы.По запросу специалистов банк оплатит приобретение специальной техники для очистки дна и береговой линии от мазута, а также средств индивидуальной защиты для волонтеров. Для оснащения мобильной лаборатории по сушке птиц, где компетентные врачи смогут оказать ветеринарную помощь в реабилитации пострадавших животных, будут закуплены инструменты и стройматериалы. Часть пожертвований будет направлена на поддержку мониторинга китообразных и создание стационарного центра реабилитации для травмированных, больных и пострадавших морских млекопитающих.В партнерстве с банком ВТБ Фонд Защитников природы поддерживает работу сообщества профессиональных ветеринаров и орнитологов, которые спасают птиц в Анапе и налаживают работу птичьих госпиталей на черноморском побережье.Крымский банк РНКБ, который интегрируется в ВТБ, с 2022 года реализует социально-экологическую программу "Спасаем дельфинов вместе". Волонтеры реагируют на выбросы больных дельфинов и спасают их, также банк проводит лекции по просвещению населения южных городов России о проблемах морских животных.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута.

https://crimea.ria.ru/20250304/bolee-100-mln-rubley-napravyat-na-likvidatsiyu-chs-v-kerchenskom-prolive-1144631030.html

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втб, банк, черное море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, экология, деньги