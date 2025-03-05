Рейтинг@Mail.ru
ВТБ направит 25 млн рублей на устранение разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250305/vtb-napravit-25-mln-rubley-na-ustranenie-razliva-mazuta-v-chernom-more-1144671321.html
ВТБ направит 25 млн рублей на устранение разлива мазута в Черном море
ВТБ направит 25 млн рублей на устранение разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 05.03.2025
ВТБ направит 25 млн рублей на устранение разлива мазута в Черном море
Более 25 миллионов рублей выделит ВТБ на очищение морского дна и береговой линии от мазута, профессиональную помощь птицам и дельфинам, поддержку волонтеров... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T13:34
2025-03-05T14:02
втб
банк
черное море
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
экология
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143298319_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9d0423a9f87544aff4e5b9c38fbf7a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Более 25 миллионов рублей выделит ВТБ на очищение морского дна и береговой линии от мазута, профессиональную помощь птицам и дельфинам, поддержку волонтеров после инцидента в Керченском проливе, сообщает пресс-служба банка.Помощь будет оказана через благотворительный фонд "ВТБ-Страна". Мероприятия по восстановлению наземной и морской флоры и фауны пройдут в партнерстве с Фондом защитников природы.По запросу специалистов банк оплатит приобретение специальной техники для очистки дна и береговой линии от мазута, а также средств индивидуальной защиты для волонтеров. Для оснащения мобильной лаборатории по сушке птиц, где компетентные врачи смогут оказать ветеринарную помощь в реабилитации пострадавших животных, будут закуплены инструменты и стройматериалы. Часть пожертвований будет направлена на поддержку мониторинга китообразных и создание стационарного центра реабилитации для травмированных, больных и пострадавших морских млекопитающих.В партнерстве с банком ВТБ Фонд Защитников природы поддерживает работу сообщества профессиональных ветеринаров и орнитологов, которые спасают птиц в Анапе и налаживают работу птичьих госпиталей на черноморском побережье.Крымский банк РНКБ, который интегрируется в ВТБ, с 2022 года реализует социально-экологическую программу "Спасаем дельфинов вместе". Волонтеры реагируют на выбросы больных дельфинов и спасают их, также банк проводит лекции по просвещению населения южных городов России о проблемах морских животных.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута.
https://crimea.ria.ru/20250304/bolee-100-mln-rubley-napravyat-na-likvidatsiyu-chs-v-kerchenskom-prolive-1144631030.html
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143298319_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f1b4417068774e3a7747dd49f138e18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, банк, черное море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, экология, деньги

ВТБ направит 25 млн рублей на устранение разлива мазута в Черном море

13:34 05.03.2025 (обновлено: 14:02 05.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПроизводство удобрений из мазута
Производство удобрений из мазута - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Более 25 миллионов рублей выделит ВТБ на очищение морского дна и береговой линии от мазута, профессиональную помощь птицам и дельфинам, поддержку волонтеров после инцидента в Керченском проливе, сообщает пресс-служба банка.
Помощь будет оказана через благотворительный фонд "ВТБ-Страна". Мероприятия по восстановлению наземной и морской флоры и фауны пройдут в партнерстве с Фондом защитников природы.
По запросу специалистов банк оплатит приобретение специальной техники для очистки дна и береговой линии от мазута, а также средств индивидуальной защиты для волонтеров. Для оснащения мобильной лаборатории по сушке птиц, где компетентные врачи смогут оказать ветеринарную помощь в реабилитации пострадавших животных, будут закуплены инструменты и стройматериалы. Часть пожертвований будет направлена на поддержку мониторинга китообразных и создание стационарного центра реабилитации для травмированных, больных и пострадавших морских млекопитающих.
"В Керченском проливе, кроме водной экосистемы, от разлива мазута страдают морские обитатели и птицы. Нефть оставляет следы на их теле, перьях и без профессиональной помощи животные гибнут. Мы не можем оставаться равнодушными и хотим помочь сохранить природное богатство России, поэтому поддержим восстановление флоры и фауны. Партнерство с Фондом защитников природы позволит эффективнее оказывать необходимую помощь и минимизировать негативные последствия разлива нефтепродуктов", – рассказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
В партнерстве с банком ВТБ Фонд Защитников природы поддерживает работу сообщества профессиональных ветеринаров и орнитологов, которые спасают птиц в Анапе и налаживают работу птичьих госпиталей на черноморском побережье.
Крымский банк РНКБ, который интегрируется в ВТБ, с 2022 года реализует социально-экологическую программу "Спасаем дельфинов вместе". Волонтеры реагируют на выбросы больных дельфинов и спасают их, также банк проводит лекции по просвещению населения южных городов России о проблемах морских животных.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута.
Работы по откачке мазута из кормовой части танкера Волгонефть-239 у мыса Панагия
Вчера, 10:00
Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе
 
ВТББанкЧерное мореРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовЭкологияДеньги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:24Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза
14:11Путин поручил усилить меры безопасности в России
14:07Готовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористов
13:55Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена - Путин
13:51Житель Ялты получил 15 лет колонии за жестокое убийство соседа
13:34ВТБ направит 25 млн рублей на устранение разлива мазута в Черном море
13:02Армия России ликвидировала почти 1,5 тысячи боевиков ВСУ за сутки
12:25Попытка теракта в Дагестане: кому это выгодно ­– мнение
12:22Удары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"
12:12Привольное в Донбассе перешло под контроль России
12:09Киев подпишет сырьевой договор и сядет за стол переговоров – Медведев
12:00В Севастополе остановили паром
11:45В Крыму закрыты на карантин по ОРВИ 42 школы и 8 детсадов
11:36Трое детей погибли и 29 ранены в результате обстрелов ВСУ
11:29Машина въехала в электроопору и обесточила три села в Крыму
11:08Заложил взрывчатку по заданию СБУ: ялтинца будут судить за госизмену
10:57Рецидивист из Керчи изрезал жену ножом
10:44Речь Трампа в Конгрессе США вызвала хаос – американист
10:32В Крыму спасли корову из глубокой ловушки
09:54Взрыв газа в Краснодарском крае – возбуждено уголовное дело
Лента новостейМолния