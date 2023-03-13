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В Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницы

В Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницы - РИА Новости Крым, 13.03.2023

В Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницы

Севастополь получит 547,8 млн на модернизацию коммунальной инфраструктуры и освоит эти средства за два года. При этом власти вынесут на рассмотрение вопрос... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T21:11

2023-03-13T21:11

2023-03-13T21:36

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Севастополь получит 547,8 млн на модернизацию коммунальной инфраструктуры и освоит эти средства за два года. При этом власти вынесут на рассмотрение вопрос изменения стоимости смет на строительство онкологического диспансера и больницы скорой помощи. Об этом в понедельник сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Удорожание сметГубернатор подчеркнул, что из-за удорожания проектов придется пересмотреть стоимость смет работ в больнице скорой медицинской помощи и многопрофильном лечебно-диагностическом корпусе онкологического диспансера."Чтобы можно было продолжить работы по больнице скорой медицинской помощи и многопрофильному лечебно-диагностическому корпусу онкологического диспансеру, нам нужно вынести на рассмотрение президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ возможность изменения смет, в связи с удорожанием проектов. Сметы в настоящее время прошли государственную экспертизу", – рассказал градоначальник.По его словам, решение правительственной комиссии необходимо и по психоневрологическому интернату, где требуется корректировка самого проекта с расширением площади объекта в соответствии с новыми санитарными правилами."Проектно-сметная документация по объекту была разработана в 2017 году и предусматривала строительство стандартного социально-медицинского учреждения коридорного типа. С января 2021 года заработали новые санитарные правила, мы должны построить учреждение, где можно организовать совместное проживание, приближенное к домашним условиям. Для этого необходимо выполнить корректировку проектно-сметной документации и увеличить площадь объекта", - пояснил Развожаев.Средства фонда"Фонд развития территорий выделяет на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в Севастополе 547,8 млн рублей, из них на 2023 год – 126,4 млн, на 2024 год – 421,4 млн",– написал Развожаев по итогам встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.По словам губернатора, Севастополь планирует включить в программу ремонт ветхих сетей водоснабжения и водоотведения.Губернатор отметил, что в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", в этом году в Севастополе благоустроят семь общественных территорий.Ранее Развожаев сообщал о том, что в Севастополе идет строительство нового военного госпиталя, который будет рассчитан на 150 койко-мест. Строительные работы развернуты на площади 8,5 га. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе завершается строительство филиала "Артека" – МинобороныНа Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 годуВ Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы

https://crimea.ria.ru/20220929/stoimost-stroitelstva-bolnitsy-v-sevastopole-vyrosla-na-tret-1124655781.html

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