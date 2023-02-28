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В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы
В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы - РИА Новости Крым, 28.02.2023
В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы
В Севастополе расширили льготы участникам СВО и членам их семей, а также упростили для этих людей процедуру подачи заявлений на получения мер соцподдержки. Для... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T12:05
2023-02-28T12:33
севастополь
сво
закон и право
общество
михаил развожаев
армия и флот
вооруженные силы россии
татьяна щербакова
заксобрание севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе расширили льготы участникам СВО и членам их семей, а также упростили для этих людей процедуру подачи заявлений на получения мер соцподдержки. Для этого разработали единый формат справки, которой подтверждается участие в специальной военной операции. За внесение соответствующих изменений в ранее принятый закон о поддержке единогласно проголосовали депутаты Заксобрания.Только одна справка об участии в СВОПо словам депутата ЗС Севастополя, председателя постоянного комитета по здравоохранению и соцполитике Татьяны Щербаковой, нерешенность этого вопроса очень тормозила процесс предоставления льгот участникам специальной военной операции и членам их семей. Речь о документах, которые люди должны были представлять в органы исполнительной власти, чтобы подтвердить участие в СВО и получить право на льготы.В выработке единого формата справки приняли участие представители Минобороны России, Черноморского флота, правительства города и Законодательного собрания, отметила она.И теперь новый документ "позволит, с одной стороны, упростить для участников СВО получение мер поддержки, а с другой стороны, сохранить данные, которые в настоящий момент являются служебной тайной", подчеркнула депутат.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что справки, доказывающие участие в СВО, смогут подавать командиры воинских частей, и "проблем с оформлением помощи быть не должно", после того, как депутаты одобрят соответствующий законопроект.Еще больше льгот в СевастополеТакже новым законом расширен перечень членов семей участников СВО, которые имеют право на получение льгот. Меры поддержки распространены на пасынков, падчериц, усыновленных, удочеренных либо находящихся под опекой и попечительством участника специальной военной операции.Больше льгот стало и у самих участников спецоперации. Новый региональный закон предусматривает компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ для тех, кто уже имеет звание ветерана боевых действий.Все изменения в ранее принятый закон о социальной поддержке участников СВО, членов их семей и членов семей погибших и умерших бойцов в Севастополе был разработан "по результатам правоприменения и на основе обращения граждан из числа участников СВО и членов их семей", подчеркнули в ЗС.Закон о социальной поддержке участников специальной военной операции и членов их семей был принят в ноябре 2022 года. Тогда отмечалось, что документ потребует доработки. Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Участникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана, пообещал Путин Путин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО Когда первые участки для героев спецоперации поступят в фонд Севастополя
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севастополь, сво, закон и право, общество, михаил развожаев, армия и флот, вооруженные силы россии, татьяна щербакова, заксобрание севастополя
В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы

Севастополь расширил льготы участникам СВО и членам их семей и упростил процедуру заявок

12:05 28.02.2023 (обновлено: 12:33 28.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе расширили льготы участникам СВО и членам их семей, а также упростили для этих людей процедуру подачи заявлений на получения мер соцподдержки. Для этого разработали единый формат справки, которой подтверждается участие в специальной военной операции. За внесение соответствующих изменений в ранее принятый закон о поддержке единогласно проголосовали депутаты Заксобрания.

Только одна справка об участии в СВО

По словам депутата ЗС Севастополя, председателя постоянного комитета по здравоохранению и соцполитике Татьяны Щербаковой, нерешенность этого вопроса очень тормозила процесс предоставления льгот участникам специальной военной операции и членам их семей. Речь о документах, которые люди должны были представлять в органы исполнительной власти, чтобы подтвердить участие в СВО и получить право на льготы.
"Дело все в том, что предоставление таких документов зачастую входило в конфликт с приказом Министерства обороны, связанным с соблюдением служебной тайны", – пояснила Щербакова.
В выработке единого формата справки приняли участие представители Минобороны России, Черноморского флота, правительства города и Законодательного собрания, отметила она.
И теперь новый документ "позволит, с одной стороны, упростить для участников СВО получение мер поддержки, а с другой стороны, сохранить данные, которые в настоящий момент являются служебной тайной", подчеркнула депутат.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что справки, доказывающие участие в СВО, смогут подавать командиры воинских частей, и "проблем с оформлением помощи быть не должно", после того, как депутаты одобрят соответствующий законопроект.
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Еще больше льгот в Севастополе

Также новым законом расширен перечень членов семей участников СВО, которые имеют право на получение льгот. Меры поддержки распространены на пасынков, падчериц, усыновленных, удочеренных либо находящихся под опекой и попечительством участника специальной военной операции.
Больше льгот стало и у самих участников спецоперации. Новый региональный закон предусматривает компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ для тех, кто уже имеет звание ветерана боевых действий.
"Пока федеральный закон в этой части не принят, мы решаем этот вопрос и распространяем возможность компенсации расходов на коммунальные услуги на данную категорию", – сказала Щербакова.
Все изменения в ранее принятый закон о социальной поддержке участников СВО, членов их семей и членов семей погибших и умерших бойцов в Севастополе был разработан "по результатам правоприменения и на основе обращения граждан из числа участников СВО и членов их семей", подчеркнули в ЗС.
Закон о социальной поддержке участников специальной военной операции и членов их семей был принят в ноябре 2022 года. Тогда отмечалось, что документ потребует доработки.
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СевастопольСВОЗакон и правоОбществоМихаил РазвожаевАрмия и флотВооруженные силы РоссииТатьяна ЩербаковаЗаксобрание Севастополя
 
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