https://crimea.ria.ru/20230228/v-sevastopole-prinyali-zakon-dlya-uchastnikov-svo-1127247658.html

В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы

В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы - РИА Новости Крым, 28.02.2023

В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы

В Севастополе расширили льготы участникам СВО и членам их семей, а также упростили для этих людей процедуру подачи заявлений на получения мер соцподдержки. Для... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T12:05

2023-02-28T12:05

2023-02-28T12:33

севастополь

сво

закон и право

общество

михаил развожаев

армия и флот

вооруженные силы россии

татьяна щербакова

заксобрание севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе расширили льготы участникам СВО и членам их семей, а также упростили для этих людей процедуру подачи заявлений на получения мер соцподдержки. Для этого разработали единый формат справки, которой подтверждается участие в специальной военной операции. За внесение соответствующих изменений в ранее принятый закон о поддержке единогласно проголосовали депутаты Заксобрания.Только одна справка об участии в СВОПо словам депутата ЗС Севастополя, председателя постоянного комитета по здравоохранению и соцполитике Татьяны Щербаковой, нерешенность этого вопроса очень тормозила процесс предоставления льгот участникам специальной военной операции и членам их семей. Речь о документах, которые люди должны были представлять в органы исполнительной власти, чтобы подтвердить участие в СВО и получить право на льготы.В выработке единого формата справки приняли участие представители Минобороны России, Черноморского флота, правительства города и Законодательного собрания, отметила она.И теперь новый документ "позволит, с одной стороны, упростить для участников СВО получение мер поддержки, а с другой стороны, сохранить данные, которые в настоящий момент являются служебной тайной", подчеркнула депутат.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что справки, доказывающие участие в СВО, смогут подавать командиры воинских частей, и "проблем с оформлением помощи быть не должно", после того, как депутаты одобрят соответствующий законопроект.Еще больше льгот в СевастополеТакже новым законом расширен перечень членов семей участников СВО, которые имеют право на получение льгот. Меры поддержки распространены на пасынков, падчериц, усыновленных, удочеренных либо находящихся под опекой и попечительством участника специальной военной операции.Больше льгот стало и у самих участников спецоперации. Новый региональный закон предусматривает компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ для тех, кто уже имеет звание ветерана боевых действий.Все изменения в ранее принятый закон о социальной поддержке участников СВО, членов их семей и членов семей погибших и умерших бойцов в Севастополе был разработан "по результатам правоприменения и на основе обращения граждан из числа участников СВО и членов их семей", подчеркнули в ЗС.Закон о социальной поддержке участников специальной военной операции и членов их семей был принят в ноябре 2022 года. Тогда отмечалось, что документ потребует доработки. Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Участникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана, пообещал Путин Путин рекомендовал Крыму бесплатно выделять землю героям СВО Когда первые участки для героев спецоперации поступят в фонд Севастополя

https://crimea.ria.ru/20221220/putin-sozdal-rabochuyu-gruppu-po-voprosam-mobilizatsii-1126021830.html

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севастополь, сво, закон и право, общество, михаил развожаев, армия и флот, вооруженные силы россии, татьяна щербакова, заксобрание севастополя