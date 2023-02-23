Участникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана, пообещал Путин
Путин пообещал дать статус ветерана участникам СВО из новых регионов России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос о предоставлении статуса ветерана участникам спецоперации из новых регионов.
С такой просьбой к российскому лидеру обратились ветераны боевых действий на встрече по случаю Дня защитника Отечества, пишет РИА Новости. Речь идет о бойцах Народной милиции ЛНР, ополчения ДНР и других участниках военных действий, которые закончили службу из-за ранения еще до присоединения республик.
"Это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за своих людей, за интересы своей родины, боролись за свою землю. Сейчас все они стали гражданами России, и, конечно, мы обязательно должны — и сделаем это — включить их в перечень людей, которым должна быть оказана и будет оказана поддержка", — сказал президент.
Он назвал святой обязанностью государства заботу о своих защитниках. И напомнил о предстоящем запуске работы Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов, о создании которого объявил в послании Федеральному Собранию. По словам Путина, это должна быть мощная структура, подчиненная напрямую правительству.
Фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации на Украине будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии. Премьер-министр страны Михаил Мишустин накануне поручил заняться его созданием в ускоренном режиме. К концу года отделения фонда должны быть открыты в каждом регионе.
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