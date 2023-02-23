https://crimea.ria.ru/20230223/uchastnikam-svo-iz-novykh-regionov-dadut-status-veterana-poobeschal-putin-1127167648.html

Участникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана, пообещал Путин

Участникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана, пообещал Путин - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Участникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана, пообещал Путин

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос о предоставлении статуса ветерана участникам спецоперации из новых регионов. РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T16:26

2023-02-23T16:26

2023-02-23T16:26

владимир путин (политик)

сво

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос о предоставлении статуса ветерана участникам спецоперации из новых регионов.С такой просьбой к российскому лидеру обратились ветераны боевых действий на встрече по случаю Дня защитника Отечества, пишет РИА Новости. Речь идет о бойцах Народной милиции ЛНР, ополчения ДНР и других участниках военных действий, которые закончили службу из-за ранения еще до присоединения республик.Он назвал святой обязанностью государства заботу о своих защитниках. И напомнил о предстоящем запуске работы Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов, о создании которого объявил в послании Федеральному Собранию. По словам Путина, это должна быть мощная структура, подчиненная напрямую правительству.Фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации на Украине будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии. Премьер-министр страны Михаил Мишустин накануне поручил заняться его созданием в ускоренном режиме. К концу года отделения фонда должны быть открыты в каждом регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал защищать права участников СВОНа оздоровление участников СВО в Крыму нужно 13 млрд - АксеновПослание Путина Федеральному Собранию: главные заявления

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2023

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владимир путин (политик), сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), армия и флот, вооруженные силы россии, общество, россия, соцзащита