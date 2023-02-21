https://crimea.ria.ru/20230221/poslanie-putina-federalnomu-sobraniyu-glavnye-zayavleniya-1127131631.html

Послание Путина Федеральному Собранию: главные заявления

Послание Путина Федеральному Собранию: главные заявления - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Послание Путина Федеральному Собранию: главные заявления

Президент России Владимир Путин во вторник выступил с посланием Федеральному Собранию. Оно стало 28-м в политической истории страны и одним из самых... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T16:00

2023-02-21T16:00

2023-02-21T16:00

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

политика

россия

сво

общество

новые регионы россии

безопасность

договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник выступил с посланием Федеральному Собранию. Оно стало 28-м в политической истории страны и одним из самых продолжительных обращений российского лидера к парламенту – 1 час 45 минут. Как правило, на оглашение президентского послания уходит чуть более часа.В нынешней речи Путин 24 раза упомянул Запад, 19 раз – Украину, 11 раз – США, 10 раз - НАТО. Помимо внешней политики и специальной военной операции, президент затронул темы экономического развития России, восстановления и налаживания мирной жизни в новых регионах, а также озвучил дополнительные меры поддержки россиян. Основные высказывания главы государства – в подборке РИА Новости Крым.О специальной военной операцииО поддержке СВО россиянамиОб Украине и ее народеО целях Запада в отношении РоссииО развитии новых регионовО выплатах маткапитала в новых субъектахО поставках Киеву дальнобойных вооруженийО приостановке участия России в ДСНВО новом цикле экономикиО мерах поддержки россиянО фонде помощи ветеранам СВОО реформировании высшего образования

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https://crimea.ria.ru/20230221/putin-poruchil-razvivat-porty-chernogo-i-azovskogo-morey-1127127069.html

https://crimea.ria.ru/20230221/programma-besplatnoy-gazifikatsii-v-rossii-budet-prodolzhena-1127124443.html

https://crimea.ria.ru/20230221/krym-gotov-rasshiryat-vozmozhnosti-ozdorovleniya-uchastnikov-svo---aksenov-1127129895.html

россия

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин о гражданах России, помогающих бойцам в зоне СВО Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей, помогающих бойцам, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. "Люди поддерживают наших бойцов, не хотят, не могут оставаться в стороне. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, теплые вещи, маскировочные сети и так далее", - сказал Путин, отметив, что это все помогает сохранить жизнь бойцам. 2023-02-21T16:00 true PT1M05S

Путин о рынке труда в России Безработица в России снизилась до исторического минимума в 3,7 процента, заявил президент страны Владимир Путин. "Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях", — подчеркнул Путин в послании Федеральному собранию. Глава государства напомнил, что до пандемии уровень безработицы составлял 4,7 процента. 2023-02-21T16:00 true PT1M02S

Путин: "Правда за нами!" "Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — один сплоченный народ. Мы уверены в своих силах. Правда за нами. Спасибо", — заключил Путин. 2023-02-21T16:00 true PT0M23S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание федеральному собранию, владимир путин (политик), политика, россия, сво, общество, новые регионы россии, безопасность, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), в мире, экономика, соцзащита