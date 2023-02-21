https://crimea.ria.ru/20230221/poslanie-putina-federalnomu-sobraniyu-glavnye-zayavleniya-1127131631.html
Послание Путина Федеральному Собранию: главные заявления
Послание Путина Федеральному Собранию: главные заявления - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Послание Путина Федеральному Собранию: главные заявления
Президент России Владимир Путин во вторник выступил с посланием Федеральному Собранию. Оно стало 28-м в политической истории страны и одним из самых... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T16:00
2023-02-21T16:00
2023-02-21T16:00
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
политика
россия
сво
общество
новые регионы россии
безопасность
договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник выступил с посланием Федеральному Собранию. Оно стало 28-м в политической истории страны и одним из самых продолжительных обращений российского лидера к парламенту – 1 час 45 минут. Как правило, на оглашение президентского послания уходит чуть более часа.В нынешней речи Путин 24 раза упомянул Запад, 19 раз – Украину, 11 раз – США, 10 раз - НАТО. Помимо внешней политики и специальной военной операции, президент затронул темы экономического развития России, восстановления и налаживания мирной жизни в новых регионах, а также озвучил дополнительные меры поддержки россиян. Основные высказывания главы государства – в подборке РИА Новости Крым.О специальной военной операцииО поддержке СВО россиянамиОб Украине и ее народеО целях Запада в отношении РоссииО развитии новых регионовО выплатах маткапитала в новых субъектахО поставках Киеву дальнобойных вооруженийО приостановке участия России в ДСНВО новом цикле экономикиО мерах поддержки россиянО фонде помощи ветеранам СВОО реформировании высшего образования
https://crimea.ria.ru/20230221/putin-ssha-i-nato-gotovili-poraboschennuyu-ukrainu-k-bolshoy-voyne-1127121783.html
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Путин о гражданах России, помогающих бойцам в зоне СВО
Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей, помогающих бойцам, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. "Люди поддерживают наших бойцов, не хотят, не могут оставаться в стороне. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, теплые вещи, маскировочные сети и так далее", - сказал Путин, отметив, что это все помогает сохранить жизнь бойцам.
2023-02-21T16:00
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Путин о рынке труда в России
Безработица в России снизилась до исторического минимума в 3,7 процента, заявил президент страны Владимир Путин. "Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях", — подчеркнул Путин в послании Федеральному собранию. Глава государства напомнил, что до пандемии уровень безработицы составлял 4,7 процента.
2023-02-21T16:00
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Путин: "Правда за нами!"
"Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — один сплоченный народ. Мы уверены в своих силах. Правда за нами. Спасибо", — заключил Путин.
2023-02-21T16:00
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), политика, россия, сво, общество, новые регионы россии, безопасность, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), в мире, экономика, соцзащита
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин во вторник выступил с посланием Федеральному Собранию
. Оно стало 28-м в политической истории страны и одним из самых продолжительных обращений российского лидера к парламенту – 1 час 45 минут. Как правило, на оглашение президентского послания уходит чуть более часа.
В нынешней речи Путин 24 раза упомянул Запад, 19 раз – Украину, 11 раз – США, 10 раз - НАТО. Помимо внешней политики и специальной военной операции, президент затронул темы экономического развития России, восстановления и налаживания мирной жизни в новых регионах, а также озвучил дополнительные меры поддержки россиян. Основные высказывания главы государства – в подборке РИА Новости Крым.
О специальной военной операции
Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014-го года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Мы шаг за шагом аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи.
О поддержке СВО россиянами
Горжусь – думаю, что все мы гордимся, – что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм – чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым, я подчеркну, каждым неразрывной своей собственной судьбы с судьбой Отечества.
Об Украине и ее народе
Мы не воюем с народом Украины, который сам стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле, десятилетиями разрушали украинскую промышленность, грабили природные богатства. Закономерным итогом стали социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства. И в таких условиях, конечно, легко черпать и материал для боевых действий. О людях никто не думал, их готовили на заклание и, в конце концов, превратили в расходный материал. Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой.
О целях Запада в отношении России
Элиты Запада не скрывают своей цели: нанести, – как они говорят, это прямая речь, – "стратегическое поражение России". Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать, потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны.
О развитии новых регионов
Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов Федерации. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму. Обязательно общими усилиями реализуем все эти планы.
Сегодня регионы страны оказывают прямую поддержку городам, районам и поселкам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонщины <…> Мы сделаем все, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена.
О выплатах маткапитала в новых субъектах
С 1 февраля материнский капитал в России вновь проиндексирован на 11,9%. Право на такую меру поддержки теперь есть и у граждан России, жителей новых субъектов Федерации. Предлагаю предоставить материнский капитал в Донецкой и Луганских народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Семьям, у которых дети родились начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России. Напомню, такое же решение мы приняли в свое время по отношению к жителям Крыма и Севастополя.
О поставках Киеву дальнобойных вооружений
Я не буду сейчас детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий, об их планах по наращиваю военных поставок – всем и так это хорошо известно. Но одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно.
О приостановке участия России в ДСНВ
Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
О новом цикле экономики
Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. По оценкам специалистов, его модель, структура обретают качественно иной характер. На первый план в экономической политике выходят внутренний рынок, новые перспективные и глобальные рынки, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, а также технологическая, кадровая и научная базы. Приоритетом становится создание товаров с высокой добавленной стоимостью, а не экспорт сырья. Это позволяет раскрыть громадный потенциал России во всех сферах и областях.
О мерах поддержки россиян
С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января следующего года в добавок к запланированному повышению провести еще одно — на дополнительные 10%. Таким образом, МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля. <…>. Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств - с 120 до 150 тысяч рублей, 13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога.
О фонде помощи ветеранам СВО
Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Важнейшая задача фонда - организация долговременного ухода на дому и высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается. Работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи - простым, по принципу "одного окна", без казенщины и бюрократии.
О реформировании высшего образования
Предлагается следующее: вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от четырех до шести лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены разные программы подготовки, в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запросов рынка труда <…>. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием, срок обучения может составить от 4 до 6 лет. Переход на новую систему должен быть плавным. Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей